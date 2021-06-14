Покорят Америку или быстро вернутся домой? 7 россиян, которые точно уезжают в НХЛ

Ежегодно игроки со всего мира отправляются в Северную Америку, чтобы попытать счастья в НХЛ. В их число, конечно же, входят и россияне. Не успел ещё закончиться розыгрыш Кубка Стэнли, а мы уже знаем имена нескольких наших соотечественников, которые подписали контракты в НХЛ и в следующем сезоне будут пытаться закрепиться в лучшей лиге мира. Они покорят Америку или быстро вернутся домой?

Владислав Провольнев («Аризона»)

В полку российских защитников «Аризоны» прибыло. К Илье Любушкину, который защищает цвета «Койотс» на протяжении трёх сезонов, в ближайшее время присоединится Владислав Провольнев, покинувший череповецкую «Северсталь» и подписавший с «койотами» однолетний контракт. В своё время 26-летний игрок оказался не нужен московскому «Спартаку», но в Череповце он быстро стал одним из лидеров обороны. Правда, именно в своей непосредственной деятельности Владислав уступал бывшему одноклубнику Кириллу Адамчуку. Провольнев достаточно хорош в силовой игре, но в предыдущем сезоне он хитовал реже «новичка» «Ак Барса» и также блокировал меньше бросков.

Возможно, закрепиться в НХЛ россиянину это не помешает. У Владислава хорошая нацеленность на ворота соперника, и в паре с тем же Любушкиным он мог бы чаще подключаться в атаку, в то время как Илья больше бы сосредотачивался на обороне, как это нередко происходило в его сочетании с Оливером Экманом-Ларссоном. К тому же топ-6 «Аризоны» очень часто подвергается ротации: лишь двое защитников «Койотс» целиком отыграли предыдущий чемпионат. Поэтому шанс проявить себя в НХЛ у Провольнева точно появится, главное – усердно работать.

Илья Коновалов («Эдмонтон»)

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Решение Коновалова переехать в Канаду именно сейчас выглядит абсолютно логичным – в «Локомотиве» ставку делают на более опытного Эдди Паскуале, который шикарно провёл два первых года в КХЛ, а вот в Альберте ситуация с голкиперами, мягко говоря, не лучшая. Большую часть сезона ворота «нефтяников» защищал 39-летний Майк Смит, проводящий последние годы на высшем уровне и не являющийся выдающимся голкипером. Его сменщик Микко Коскинен, отлично знакомый российским болельщикам, в прошедшем чемпионате внезапно из среднего по меркам НХЛ вратаря превратился во вратаря уровнем ниже среднего и потерял место в основе по ходу регулярки. На стражей ворот из фарм-клубов в «Эдмонтоне», похоже, особо не рассчитывают. В совокупности у «Ойлерз» нет ни одного достойного кандидата на то, чтобы в долгосрочной перспективе стать номером один.

В такой момент приезд Ильи становится для клуба глотком свежего воздуха. 22-летний россиянин обладает большим талантом, который в «Эдмонтоне» готовы развивать. Скорее всего, Коновалов начнёт сезон в АХЛ, но вполне вероятно, что очень скоро в лучшей лиге мира появится ещё один наш вратарь.

Амир Мифтахов («Тампа-Бэй»)

Наверняка в АХЛ начнёт следующую регулярку и другой талантливый российский голкипер. Амир Мифтахов принял участие в 7 матчах регулярного сезона КХЛ – 2020/2021. 21-летний вратарь завершил первую игру в чемпионате с хабаровским «Амуром», с ходу оформив «сухарь» и отразив 23 броска. Амир солидно смотрелся ещё в нескольких встречах, и в какой-то момент показалось, что он наконец-таки созрел для КХЛ. Однако после неудачного выступления с «Сибирью» в октябре 2020-го Мифтахов больше ни разу не вышел на лёд во взрослой лиге. Затем последовал неоднозначный МЧМ, после которого молодой страж ворот и вовсе пропал с радаров, проведя остаток сезона в «Барсе».

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Возможно, переезд в США позволит Амиру перезагрузиться. На статус первого номера «Тампы», естественно, рассчитывать не приходится – вытеснить Андрея Василевского попросту нереально. Но вот организовать третий российский вратарский дуэт в НХЛ Мифтахову вполне по силам. Хорошего бэкапа у одного из лучших голкиперов в мире нет, и почему бы именно бывшему игроку «Ак Барса» им не стать. Конкуренцию Амиру составит не менее перспективный швед Хуго Альнефельт, и это противостояние за место в «Тампе» будет очень интересным.

Владимир Ткачёв («Лос-Анджелес»)

Владимир становился лучшим бомбардиром СКА по итогам обоих сезонов, проведённых в Санкт-Петербурге. Но в Северной столице от Ткачёва всё-таки ждали большего. К сожалению для петербуржцев, выдающуюся техничность 25-летний нападающий сочетал с нестабильностью и неспособностью повести за собой команду в те моменты, когда ей нужен лидер.

В солнечном Лос-Анджелесе на Владимира точно не будет оказываться такого давления. У нынешних «королей» лидеров не так много, но от Ткачёва точно не будут ожидать, что он станет тем игроком, который будет в одиночку решать исход встречи. Конечно, это должно облегчить психологическую нагрузку на россиянина, который без такой ответственности сможет показывать свой лучший хоккей.

Василий Подколзин («Ванкувер»)

Высокие ожидания будут от экс-одноклубника Владимира Ткачёва по СКА Василия Подколзина. За 19-летнего нападающего, который успел навести шороху в КХЛ в составе «молодёжной» тройки с Иваном Морозовым и Кириллом Марченко, «Ванкувер» отдал свой первый выбор на драфте 2019 года. Спрос с Подколзина в Канаде будет высоким, но, конечно, не сразу. Руководители «Кэнакс» верят в Василия и высоко ценят его спортивные качества. «Василий — настоящий боец, который играет в агрессивный хоккей. Он эффективно использует габариты и технику, чтобы подбираться к воротам и играть результативно. Мы рады, что подписали с ним контракт. Он станет отличным дополнением к нашему молодому и талантливому костяку», — так прокомментировал подписание соглашения с россиянином генеральный менеджер «Ванкувера» Джим Беннинг.

Вполне возможно, что Подколзина не станут отправлять в АХЛ и сразу дадут игровое время в основном составе.

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Егор Чинахов («Коламбус»)

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Лучший новичок сезона-2020/2021 в КХЛ решил не продлевать контракт с родным клубом и после первого же года на взрослом уровне отправился покорять Америку. В том, что Егор обладает огромным талантом, сомнений нет. Но очень может быть, что решение уехать за океан при первой же возможности было поспешным. В Омске Чинахову были готовы предложить хорошее игровое время и продолжение развития под руководством одного из лучших тренеров в лиге – Боба Хартли. Однако молодой нападающий решил пойти за мечтой.

К чему его это приведёт – пока непонятно. У Егора есть все качества, чтобы заиграть в НХЛ, но его перспективы сильно зависят от главного тренера, который, как известно, недавно сменился у «Блю Джекетс».

Кирилл Семёнов («Торонто»)

«Авангард» вообще страдает больше всех в это межсезонье. «Ястребы» лишились многих лидеров чемпионского состава, а в НХЛ, кроме Чинахова, уехал центральный нападающий Кирилл Семёнов. Мастер игры на вбрасываниях, выполняющий огромный объём работы на льду, отправился по пути экс-одноклубника Ильи Михеева, воссоединившись с ним в «Торонто».

Переход в «Мэйпл Лифс» — большой риск для любого форварда, Александр Барабанов не даст соврать. Однако Семёнов очень может пригодиться «листьям» в игре на «точке» и в меньшинстве, поэтому у него есть шансы зацепиться за место в третьем-четвёртом звеньях.