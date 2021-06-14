«Он творит что-то потрясающее». Кучеров готов стать лучшим русским в истории плей-офф НХЛ

У Никиты есть около 8-10 лет, чтобы обойти великих соотечественников по очкам в Кубке Стэнли. Но он должен справиться гораздо раньше.

Первый матч полуфинала Кубка Стэнли — 2021 сложился для Никиты Кучерова неудачно. Его «Тампа» проиграла, а сам лидер «молний» вместе с партнёрами увяз в оборонительной модели «Айлендерс», да ещё и заработал «-2», находясь на льду оба раза, когда «островитяне» огорчали Василевского.



Однако даже в таком тяжёлом матче Кучеров не ушёл без набранных очков. Единственную шайбу «Тампа» организовала в конце основного времени в расстановке «6 на 4», и Никита поучаствовал в голевой комбинации передачей.

Это было уже 19-е очко Кучерова в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. У россиянина в 12 матчах пять голов и 14 передач, он уверенно возглавляет гонку бомбардиров плей-офф. Его ближайшие преследователи — Натан Маккиннон и Давид Пастрняк — уже в отпуске, поэтому главными конкурентами Кучерова за звание самого результативного хоккеиста постсезона являются его одноклубники Брейден Пойнт и Алекс Киллорн да «островитянин» Пажо — у всех по 13 баллов. Но форвард «Айлендерс» не набирает очки с такой периодичностью, как лидер «Тампы», а Пойнт и Киллорн обычно вписывают свои фамилии в протокол вместе с Кучеровым.



Таблица бомбардиров плей-офф НХЛ



Уже сейчас всё идёт к тому, что Никита второй год подряд станет лучшим бомбардиром Кубка Стэнли. Этому даже может не помешать возможный невыход «Тампы» в финал турнира. В таком случае Кучеров добьётся уникального достижения для современного хоккея, сравнявшись с Уэйном Гретцки, Ги Лефлёром, Марио Лемье, Риком Маклишем и Филом Эспозито — только эти легенды прошлого становились лучшими бомбардирами плей-офф два сезона подряд.

Алекс Киллорн нападающий «Тампы» «Кучеров — особенный игрок. Он творит что-то потрясающее, особенно учитывая, что он пропустил сезон, но при этом не утратил хватки».

Со словами одноклубника Никиты трудно не согласиться. Кучеров действительно выглядит феноменально в этом плей-офф. Он великолепный плеймейкер, умеющий фантастически играть в касание, при этом с броском, катанием и техникой у россиянина тоже всё в порядке.



Не менее шикарен Кучеров был и год назад, когда «Тампа» брала Кубок Стэнли. В «пузыре» Эдмонтона Никита набрал 34 (7+27) очка. Но самое главное, что и в ближайшем будущем от россиянина стоит ожидать таких же результатов. А то и выше.

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Через несколько дней Кучерову исполняется только 28 лет. Он находится в самом праймовом возрасте, а его окно повышенных возможностей далеко от закрытия. Также далеки от критического старения и другие лидеры «Тампы», без которых, конечно, Никита не смог бы набирать столько очков. Хедману 30 лет, Киллорну 31, Стэмкосу 31, Пойнту только 25, Палату 30. Ещё как минимум несколько лет «молнии» ударно поиграют в таком составе, будут оставаться клубом-контендером, глубоко заходить в плей-офф и, возможно, даже станут новой командой-династией.



Но даже если новые Кубки Стэнли «молниям» не покорятся, Кучеров в любом случае должен скоро установить впечатляющее личное достижение — стать лучшим российским хоккеистом в истории плей-офф НХЛ.



Собственно, по относительному показателю Никита прямо сейчас и является лучшим. В 102 матчах Кубка Стэнли у него 114 (41+73) очков, то есть он в среднем за матч набирает 1,12 балла — это лучший показатель среди всех русских.

Игрок Матчи Очки Очки в среднем за игру Никита Кучеров 102 114 1,12 Павел Буре 64 70 1,09 Евгений Малкин 170 174 1,02 Сергей Фёдоров 183 176 0,96 Александр Овечкин 141 135 0,96

В абсолютных же значениях Кучеров пока ещё отстаёт от других звёздных соотечественников, но если Никиту минуют новые травмы и он сохранит темп набора очков, то уже через несколько лет он должен стать первым и в этом списке.

Игрок Матчи Очки Сергей Фёдоров 183 176 Евгений Малкин 170 174 Александр Овечкин 141 135 Сергей Зубов 164 117 Никита Кучеров 102 114

До давно закончившего карьеру Сергея Фёдорова лидеру «молний» 62 очка, но у Кучерова около 8-10 лет в запасе, чтобы превзойти этот результат. Малкин и Овечкин ещё играют, но стремительно стареют, а перспективы их клубов в Кубке Стэнли значительно хуже, чем у «Тампы». Ну а превосходить показатель Сергея Зубова и входить в топ-4 Кучеров должен уже в ближайших матчах.