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Жерар Галлан стал главным тренером «Рейнджерс», как он поможет команде Панарина

Устроил сенсацию на ЧМ, теперь будет тренировать Панарина. Чем Галлан поможет «Рейнджерс»
Елена Кузнецова
Галлан стал главным тренером «Рейнджерс»
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Новый наставник умеет выжимать максимум из команд и добиваться результата даже со средними составами.

Поиски нового главного тренера «Рейнджерс» закончились, им стал Жерар Галлан, который всего неделю назад выиграл чемпионат мира со сборной Канады, а до этого выводил «Вегас» в финал Кубка Стэнли в первый же сезон. Официально об этом объявят в ближайшее время, инсайдер Пьер Лебрюн сообщает, что контракт будет рассчитан на четыре года.

«Рейнджерс» уже несколько лет провели в режиме перестройки, им пора выходить на новый уровень. Весной в клубе началась тотальная чистка – сначала уволили президента и генерального менеджера, после окончания сезона за ними ожидаемо последовал главный тренер Дэвид Куинн и бóльшая часть его помощников. Галлан изначально был в числе главных кандидатов на пост и точно сильнейшим тренером из доступных на данный момент.

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Галлан, конечно, приходит не на всё готовенькое, но он должен стать катализатором успеха. В команде море талантливых молодых игроков – Шестёркин, Фокс, Линдгрен, Лафренье, Какко, Хитил и другие, есть опытные ребята – Крайдер, Зибанеджад, Бучневич, и, конечно, главная звезда Нью-Йорка – Артемий Панарин.

Не хватало трёх вещей – грамотного тренера, который уже многое повидал и бывал в разных ситуациях, выходов в плей-офф и жёсткости. Последнее должен обеспечить Крис Друри в это межсезонье – нарастить команде мускулы, чтобы против неё соперникам было непросто. «Мне кажется, в нашем дивизионе все команды большие, тяжело играть. «Вашингтон» приезжает, он в разы больше и старше нас», — говорил Павел Бучневич. И Галлан любит иметь в распоряжении рабоче-крестьянские тройки, которые выматывают соперников, прессингуют и в нужный момент могут создать импульс для ведущих звеньев.

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Первый же и второй вопрос и призван закрыть Галлан, и он не раз показывал, что умеет это делать. В роли главного в НХЛ он был трижды – первый раз в заштатном «Коламбусе», который мало на что претендовал. Второй раз – в молодой «Флориде», которую он за два года вывел из подвала турнирной таблицы в плей-офф, но, конечно, самым впечатляющим этапом его работы был «Вегас». Галлан получил в руки игроков, которые оказались не нужны своим клубам и сотворил историю, с ходу дойдя с «рыцарями» до финала Кубка Стэнли.
ЧМ-2021 тоже стоит отметить отдельно, в Риге Галлан удивил весь хоккейный мир. От этого состава сборной Канады не ожидали ровным счётом ничего, они проиграли три первых матча турнира, а затем в плей-офф выбили всех сильнейших соперников – Россию, США и действующего чемпиона Финляндию. Галлану удалось сделать из группы далеко не топовых игроков настоящую команду и поставить её на победные рельсы в рекордно короткий срок.

«Мы приехали, прошли карантин, три дня потренировались, и всё. Наверное, этого было недостаточно, но что есть, то есть в ковидный сезон. Мы начали показывать хороший хоккей уже в третьем матче», — говорил он после завоевания золота.

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В «Рейнджерс» это качество ему точно пригодится, новое руководство не собирается тратить ещё один сезон впустую. «Мы просто обязаны выходить в плей-офф», — говорил нападающий Райан Строум после сезона.
Чем же хорош Галлан, за счёт чего у него получается давать результат? Во-первых, его обожают игроки. «Это тренер игроков, он переживает за всех нас, с ним можно поговорить с любой момент. Он не витает в облаках, не занудствует по любому поводу. Но если ты допустишь ошибку, он сделает всё, чтобы в следующий раз ты её не допустил», — рассказывал защитник «Флориды» Аарон Экблад, который делал первые шаги в НХЛ при Галлане.
При этом Галлан говорит, что ошибки – это часть игры, и очень важно не зацикливать на них игроков. «Хоккей – игра ошибок, нельзя всегда играть идеально. Допустил ошибку – забыл о ней и идёшь дальше. Мои ребята понимают ответственность и упорно работают, им не надо передо мной извиняться. Им надо выходить и показывать свой хоккей, становиться лучше с каждой сменой. Если будешь бояться ошибиться, ты не сможешь провести хороший матч. Я хочу, чтобы ребята думали о том, чтобы играть правильно, а не переживали об ошибках», — говорил он во времена работы в «Вегасе».

Галлан умеет выстраивать оборону, требует активного форчека, напористости и игры на высоких скоростях, выжимая максимум даже из средних команд, как на этом чемпионате мира. Он многого требует от игроков, но по-другому в сильных командах и не бывает. Галлан умеет и поощрять, и наказывать – те, кто не выполняет его требования, присаживаются в запас, но при этом он знает, как эффективно управлять командой.

«Иногда он может быть жёстким, иногда отпускает вожжи. Он умеет держать раздевалку и чувствует, когда надо поднажать на игроков. Это хорошее качество для тренера», — говорил Роберто Луонго, который на ЧМ-2021 был генменджером сборной Канады.

В общем, полная противоположность Куинну, чью работу можно описать как хаотичную и беспорядочную. Тот всегда метался в своих решениях, бросался из крайности в крайность – то откровенно перегибал палку, то слишком старался понравиться игрокам. Галлан – это, скорее, спокойная уверенность в своих силах и желание направлять игроков твёрдой рукой, становиться лучше каждый день (судя по ЧМ, это вообще его любимая фраза).

В «Рейнджерс» ему доведётся работать с, пожалуй, самым талантливым составом, который у него когда-либо был, и будет интересно посмотреть, как он подойдёт к решению этой задачи и какими предстанут «синерубашечники» под его руководством.

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