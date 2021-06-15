Устроил сенсацию на ЧМ, теперь будет тренировать Панарина. Чем Галлан поможет «Рейнджерс»

Поиски нового главного тренера «Рейнджерс» закончились, им стал Жерар Галлан, который всего неделю назад выиграл чемпионат мира со сборной Канады, а до этого выводил «Вегас» в финал Кубка Стэнли в первый же сезон. Официально об этом объявят в ближайшее время, инсайдер Пьер Лебрюн сообщает, что контракт будет рассчитан на четыре года.

«Рейнджерс» уже несколько лет провели в режиме перестройки, им пора выходить на новый уровень. Весной в клубе началась тотальная чистка – сначала уволили президента и генерального менеджера, после окончания сезона за ними ожидаемо последовал главный тренер Дэвид Куинн и бóльшая часть его помощников. Галлан изначально был в числе главных кандидатов на пост и точно сильнейшим тренером из доступных на данный момент.

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Галлан, конечно, приходит не на всё готовенькое, но он должен стать катализатором успеха. В команде море талантливых молодых игроков – Шестёркин, Фокс, Линдгрен, Лафренье, Какко, Хитил и другие, есть опытные ребята – Крайдер, Зибанеджад, Бучневич, и, конечно, главная звезда Нью-Йорка – Артемий Панарин.

Не хватало трёх вещей – грамотного тренера, который уже многое повидал и бывал в разных ситуациях, выходов в плей-офф и жёсткости. Последнее должен обеспечить Крис Друри в это межсезонье – нарастить команде мускулы, чтобы против неё соперникам было непросто. «Мне кажется, в нашем дивизионе все команды большие, тяжело играть. «Вашингтон» приезжает, он в разы больше и старше нас», — говорил Павел Бучневич. И Галлан любит иметь в распоряжении рабоче-крестьянские тройки, которые выматывают соперников, прессингуют и в нужный момент могут создать импульс для ведущих звеньев.

Первый же и второй вопрос и призван закрыть Галлан, и он не раз показывал, что умеет это делать. В роли главного в НХЛ он был трижды – первый раз в заштатном «Коламбусе», который мало на что претендовал. Второй раз – в молодой «Флориде», которую он за два года вывел из подвала турнирной таблицы в плей-офф, но, конечно, самым впечатляющим этапом его работы был «Вегас». Галлан получил в руки игроков, которые оказались не нужны своим клубам и сотворил историю, с ходу дойдя с «рыцарями» до финала Кубка Стэнли.

ЧМ-2021 тоже стоит отметить отдельно, в Риге Галлан удивил весь хоккейный мир. От этого состава сборной Канады не ожидали ровным счётом ничего, они проиграли три первых матча турнира, а затем в плей-офф выбили всех сильнейших соперников – Россию, США и действующего чемпиона Финляндию. Галлану удалось сделать из группы далеко не топовых игроков настоящую команду и поставить её на победные рельсы в рекордно короткий срок.

«Мы приехали, прошли карантин, три дня потренировались, и всё. Наверное, этого было недостаточно, но что есть, то есть в ковидный сезон. Мы начали показывать хороший хоккей уже в третьем матче», — говорил он после завоевания золота.

В «Рейнджерс» это качество ему точно пригодится, новое руководство не собирается тратить ещё один сезон впустую. «Мы просто обязаны выходить в плей-офф», — говорил нападающий Райан Строум после сезона.

Чем же хорош Галлан, за счёт чего у него получается давать результат? Во-первых, его обожают игроки. «Это тренер игроков, он переживает за всех нас, с ним можно поговорить с любой момент. Он не витает в облаках, не занудствует по любому поводу. Но если ты допустишь ошибку, он сделает всё, чтобы в следующий раз ты её не допустил», — рассказывал защитник «Флориды» Аарон Экблад, который делал первые шаги в НХЛ при Галлане.

При этом Галлан говорит, что ошибки – это часть игры, и очень важно не зацикливать на них игроков. «Хоккей – игра ошибок, нельзя всегда играть идеально. Допустил ошибку – забыл о ней и идёшь дальше. Мои ребята понимают ответственность и упорно работают, им не надо передо мной извиняться. Им надо выходить и показывать свой хоккей, становиться лучше с каждой сменой. Если будешь бояться ошибиться, ты не сможешь провести хороший матч. Я хочу, чтобы ребята думали о том, чтобы играть правильно, а не переживали об ошибках», — говорил он во времена работы в «Вегасе».

Галлан умеет выстраивать оборону, требует активного форчека, напористости и игры на высоких скоростях, выжимая максимум даже из средних команд, как на этом чемпионате мира. Он многого требует от игроков, но по-другому в сильных командах и не бывает. Галлан умеет и поощрять, и наказывать – те, кто не выполняет его требования, присаживаются в запас, но при этом он знает, как эффективно управлять командой.

«Иногда он может быть жёстким, иногда отпускает вожжи. Он умеет держать раздевалку и чувствует, когда надо поднажать на игроков. Это хорошее качество для тренера», — говорил Роберто Луонго, который на ЧМ-2021 был генменджером сборной Канады.

В общем, полная противоположность Куинну, чью работу можно описать как хаотичную и беспорядочную. Тот всегда метался в своих решениях, бросался из крайности в крайность – то откровенно перегибал палку, то слишком старался понравиться игрокам. Галлан – это, скорее, спокойная уверенность в своих силах и желание направлять игроков твёрдой рукой, становиться лучше каждый день (судя по ЧМ, это вообще его любимая фраза).

В «Рейнджерс» ему доведётся работать с, пожалуй, самым талантливым составом, который у него когда-либо был, и будет интересно посмотреть, как он подойдёт к решению этой задачи и какими предстанут «синерубашечники» под его руководством.