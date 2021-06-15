«Самый талантливый игрок, что я встречал». Непревзойдённые 16 голов Буре в одном плей-офф

С тех пор, как Павел Буре установил русский снайперский рекорд за один плей-офф НХЛ (16 голов), прошло 27 лет, а его так никто и не побил. Ближе всех подобрался Александр Овечкин, наколотивший в чемпионском сезоне 15 шайб, и Евгений Малкин, забивший 14 голов в плей-офф-2009, но не только россиянам не покоряется эта вершина. За все эти годы только один человек смог превзойти достижение Русской ракеты – Джо Сакик в 1996 году (18 голов). В разгар нынешних баталий за Кубок Стэнли «Чемпионат» вспоминает великий плей-офф великого Буре.

В «Ванкувере» Павла носили на руках – за три сезона в НХЛ он успел выиграть «Колдер Трофи», а потом два раза подряд забить по 60 голов за сезон, побив клубный рекорд. В плей-офф он был также эффективен, но дважды «косатки» останавливались на втором раунде.

В том году «Ванкувер» вышел в плей-офф только с седьмого места и сразу же попал на горячий и жёсткий «Калгари», который не собирался церемониться с лидерами соперников. «Ванкуверу» удалось нахрапом взять один матч, но затем «Калгари» разыгрался на полную мощь и выиграл три матча подряд.

У Буре за первые четыре игры не было ни одной заброшенной шайбы, куча удалений, обрезы, потери на синей линии… «Калгари» умело перекрывал кислород самому опасному игроку соперника. И неожиданно начался камбэк — воспоминания о той серии фанаты «Ванкувера» бережно хранят до сих пор.

Буре помогли небольшие перестановки в звене, и он прервал безголевую серию в пятом матче серии, забив единственный гол команды в основное время. В шестом матче его бросок в овертайме подправил Тревор Линден. В драматичном седьмом матче Буре снова сыграл ключевую роль – сначала сравнял счёт в первом периоде, потом помог Грегу Адамсу спасти встречу на последних минутах, а во втором овертайме подгадал момент, проскользнул за спины двух защитников на чужой синей, получил передачу и убежал в отрыв, разобравшись с Майком Верноном. «Это самый важный гол в моей жизни», — говорил россиянин сразу после матча.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Ванкувер Кэнакс».

«Даллас» с виду был таким же грозным, как «Калгари», а на деле оказался массивным и неповоротливым. Русскую ракету таким хоккеем было не остановить, как бы ему не противостояли. Набившие оскомину приёмы – толчки, впечатывание в борта, удары по рукам, зацепы – всё это только сильнее распаляло Буре. Он не только поставил голы на поток, но и сам лично отомстил обидчикам – так съездил локтем в челюсть тафгаю Чурле, что отбил ему всякое желание на дальнейшую «охоту». «Это не в моём стиле, но у меня не было выбора. Меня пытались «убить», повезло, что я не получил травму», — объяснял Буре.

Для Буре эта серия стала лучшей в плей-офф-1994, он забросил шесть шайб за пять матчей, но впечатляло даже не это, а то, как он доминировал на льду. От него исходила невероятная опасность каждый раз, когда он получал шайбу.

«Ванкувер» вынес «Даллас» в пяти матчах и впервые за 12 лет вышел в финал конференции, где снова не был фаворитом, но это уже не имело значения. В первом матче «Торонто» удалось сдержать Буре, но уже в следующем он снова был в огне – восемь бросков по воротам и один поражающий воображение гол (другие он забивать просто не умел). «Он самый талантливый игрок, что я встречал», — говорил нападающий Тревор Линден.

При всей результативности россиянина он так буднично и непринуждённо творил свою магию, будто это и не мясорубка Кубка Стэнли, а баловство на тренировке. «Пока самым талантливым игрокам обеих команд в этой серии приходится невыносимо тяжело, Буре сияет своей совершенной элегантностью и воображением», — писал Toronto Star.

Буре финтил и представлял восторженной публике всё новые трюки. С «Торонто», например, он перебросил шайбу из-за ворот через голову голкипера, а потом сам же чуть не забил со своей передачи. «Я несколько раз пробовал такое сделать, но это плей-офф. Это мой стиль игры, если появляется шанс сделать что-то необычное, я это делаю», — говорил он.

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В третьей встрече Буре сделал дубль и стал всего лишь третьим европейцем в истории НХЛ после Курри и Тикканена, забившим не менее 12 голов в одном плей-офф. В четвёртом матче он забросил ещё одну шайбу, а в пятом помог Адамсу сравнять счёт в концовке основного времени. Им восхищались даже соперники. «Мы создавали моменты, но проиграли скорости Буре. Когда он включает вторую или третью передачу, его очень тяжело догнать. Это невероятный игрок, который проводит невероятный плей-офф», — говорил тренер «Торонто» Пэт Бёрнс.

В финале и Буре голы давались тяжелее, и «Ванкуверу» снова пришлось вытаскивать себя из глубокой ямы. В той серии с «Рейнджерс» самыми запоминающимися были не голы Буре, а его промах на буллите в четвёртом матче.

Когда «Ванкувер» оказался на краю пропасти, Буре снова сделал всё, чтобы спасти этот финал. Он сделал дубль в пятом матче, передачу на победный гол в шестом, ещё один пас – в седьмом, но для итоговой победы этого не хватило.

Это был единственный финал Кубка Стэнли в карьере Буре, хотя тогда казалось, что впереди вся карьера. «Никакого чувства опустошения или недоделанного дела не было. Я был честен перед собой и своими партнёрами, потому что сделал всё, что мог. Уверен, что каждый из ребят сказал бы то же самое. Поэтому большинство отнеслись к неудаче довольно философски. Свою задачу я выполнил хорошо, забив в том розыгрыше плей-офф 16 шайб. С тех пор только Джо Сакику удалось наколотить больше голов. Это о чём-то говорит. Да и вся команда прыгнула выше головы, обыграв на пути к финалу откровенно более сильных оппонентов в лице «Калгари Флэймз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Да, в итоге мне ни разу не удалось поднять над головой заветный Кубок Стэнли. Но я ни о чём не жалею и считаю, что у меня получилась достойная карьера», — вспоминал Буре.