Новый спектакль от Кучерова! Отдал гениальный пас, набрал 3 очка и вошёл в историю «Тампы»

Первый матч полуфинала Кубка Стэнли у «Тампы» не задался. Нападение увязло в оборонительных порядках «Айлендерс», не лучшим образом сыграла защита во главе с Андреем Василевским, и всё это привело к закономерной победе «островитян» в дебюте серии.

Но «Тампа» — команда опытная. Было понятно, что Джон Купер и его подопечные сделают правильные выводы, перезагрузятся и постараются во что бы то ни стало взять вторую домашнюю встречу.

Уже на 9-й минуте «молниям» удалось сделать важнейшую вещь — открыть счёт в матче. Брейден Пойнт с пятачка замкнул гениальную передачу Никиты Кучерова. Только посмотрите, какая красота от лучшего бомбардира плей-офф, давшего сегодня новый спектакль в этом розыгрыше Кубка Стэнли!

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На 14-й минуте у «Айлендерс» случилась ещё одна неприятность — Барри Тротцу пришлось заменить Семёна Варламова после того, как в него въехал всё тот же Пойнт. Любопытно, что форварда «Тампы» удалили за блокировку, хотя на повторе эпизода видно, что его на Варламова толкнул защитник «островитян» Адам Пелеч.

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Как бы то ни было, «Айлендерс» получили большинство и реализовали его за 20 секунд — отличился Брок Нельсон.

Вышедший вместо Варламова Илья Сорокин доиграл до конца первого периода (сделал за это время 6 сейвов), а затем вновь уступил место в воротах соотечественнику. Барри Тротц после матча объяснил эти действия: «Варламов был в порядке и собирался вернуться в ворота, но раздался от звонок от департамента безопасности игроков НХЛ. Нам сказали, что он должен пройти проверку».

На 34-й минуте «Тампе» вновь удалось выйти вперёд. Снова фантастически сыграл Кучеров, в очередной раз одурачивший всю оборону соперника и выложивший классный пас партнёру на гол. Счастливым адресатом подарка стал Ондржей Палат.

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Но с этим голом всё оказалось не так просто. Вот как о нём высказался после игры Барри Тротц: «Ребята, вы знаете, что на льду было слишком много игроков «Тампы». Их было семь человек. Я разочарован».

И действительно, нарушение со стороны «молний» было, это доказывает стоп-кадр перед самым взятием ворот.

Арбитры ошиблись в пользу «молний», но поделать уже ничего было нельзя. Тем временем у «Айлендерс» было ещё полматча, чтобы исправить ситуацию, но пробить Василевского у «островитян» не получалось, а в начале третьего периода «молнии» решили вопрос с исходом поединка.

На 43-й минуте Ян Рутта забросил победную шайбу в этом матче: могучий бросок чеха от синей линии в самую девятку стал неприятным сюрпризом для Варламова.

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В середине отрезка «молнии» забросили очередную шайбу в большинстве, отличился Виктор Хедман. В этом голе снова поучаствовал передачей Кучеров, который не только укрепил свои позиции в бомбардирской гонке этого плей-офф, но и добился серьёзных индивидуальных достижений. Догнал Сергея Зубова в списке самых результативных россиян в плей-офф НХЛ (теперь у обоих по 117 очков, они делят четвёртую строчку), а ещё вошёл в историю «Тампы» с новым рекордом: минимальное количество матчей (13), которое потребовалось провести игроку, чтобы набрать 20 очков в одном плей-офф.

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Со счёта 1:4 у «Айлендерс» не было шансов отыграться. Сократить разрыв усилиями Барзала — вот всё, что смогли добиться «островитяне». «Молнии» выиграли 4:2 и сравнялись в серии с оппонентом, а голкипер «Тампы» Андрей Василевский повторил российский рекорд Евгения Набокова по победам в плей-офф НХЛ. Следующий успех «Лайтнинг» с россиянином в воротах станет для него историческим.