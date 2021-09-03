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Игроки НХЛ приедут на Олимпиаду — 2022, что нужно знать о хоккее на Олимпиаде, гид по хоккейному турниру ОИ-2022

В Пекине будет праздник хоккея! НХЛ отпустила игроков на Олимпиаду
Сергей Емельянов
Игроки НХЛ приедут на Олимпиаду 2022
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Защитить титул олимпийских чемпионов России будет очень непросто. Впрочем, в решении североамериканской лиги есть важный нюанс.

Последний турнир с участием всех лучших игроков Национальной хоккейной лиги состоялся в 2016 году, когда в Канаде был проведён Кубок мира. Спустя два года НХЛ отказала игрокам в участии в Олимпийских играх в Южной Корее, не сумев договориться с Международным олимпийским комитетом по целому ряду организационных вопросов. На сей раз НХЛ после длительных переговоров смогла договориться с международными организациями о своём участии в Олимпийских играх 2022 года.

Ключевым камнем преткновения в переговорах между НХЛ и ИИХФ долгое время оставался вопрос страхования здоровья игроков. В начале июля комиссар североамериканской лиги Гэри Беттмэн рассказал об условиях, при которых возможна поездка на Олимпиаду хоккеистов, выступающих за океаном.

«Если вопросы о дорожных расходах и страховом покрытии будут детально проработаны, мы поедем на Олимпиаду. При этом страхование должно включать положения от всех рисков, включая COVID-19, которые очень сложно, если не невозможно, приобрести», — говорил Беттмэн ещё во время проведения финала Кубка Стэнли.

С тех пор прошло два месяца, в течение которых стороны утрясали денежные вопросы, и наконец НХЛ поставила точку в переговорах. Североамериканская лига дала добро на поездку своих игроков в Китай, а это значит, что в Пекине будет настоящий праздник хоккея. Впрочем, в решении североамериканской лиги есть важный нюанс. В своём релизе НХЛ сообщила, что у неё осталось право по выходу из договора с МОК. В документах установлена крайняя дата для выхода из договора со стороны лиги — 10 января 2022 года (по сведениям инсайдеров). За выход из соглашения до 10 января санкций не предусмотрено. В ином случае НХЛ должна будет возместить все связанные с этим убытки. Таким образом, НХЛ страхуется на случай резкого ухудшения ситуации с коронавирусом в Китае.

Кто автоматически квалифицировался на Олимпиаду?

Восемь лучших команд в мировом рейтинге по состоянию на 2019 год получили автоматическое место на Олимпийских играх. Рейтинг ИИХФ был рассчитан на основе выступлений сборных на пяти турнирах (ЧМ-2016, ЧМ-2017, ОИ-2018, ЧМ-2018 и ЧМ-2019). В результате подсчётов в Пекин уже отобрались сборные Канады, России, Швеции, Финляндии, США, Чехии, Германии и Швейцарии. Ещё одним участником на правах хозяев турнира стала сборная Китая.

Остальные команды имели возможность попасть на Игры через специальные квалификационные турниры. Олимпийская квалификация стартовала в ноябре 2019 года. С тех пор состоялось три турнира, в результате которых в финальный раунд квалификации пробились 12 команд. Финальная квалификация изначально должна была пройти с 27 по 30 августа 2020 года в трёх группах в Братиславе (Словакия), Риге (Латвия) и Осло (Норвегия). В связи с пандемией COVID-19 сроки были перенесены на год на август 2021 года.

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Кто победил в последнем квалификационном турнире?

В группе D сыграли сборные Словакии, Беларуси, Австрии и Польши. В группе E за путёвку на Олимпиаду боролись представители Латвии, Франции, Италии и Венгрии. В группe F сильнейшего определили команды Норвегии, Дании, Южной Кореи и Словении. На олимпийский турнир получали возможность пробиться только победители групп. В результате олимпийские лицензии получили сборные Словакии, Латвии и Дании.

В свою очередь сборная Беларуси третий раз кряду осталась без путёвки на Олимпиаду. В решающем матче отбора команде Крэйга Вудкрофта кровь из носу необходимо было обыгрывать словаков в основное время. Судьба встречи решилась на последних минутах, когда тренерский штаб сборной Беларуси заменил вратаря на шестого полевого игрока при ничейном счёте. Белорусы пошли ва-банк, ведь их устраивала только победа в основное время, и риск себя не оправдал. Нападающий «Нефтехимика» Либор Гудачек броском из своей зоны поразил пустые ворота и вывел сборную Словакии на Олимпиаду. Благодаря этому словаки восьмой раз кряду смогли отобраться на Олимпийские игры.

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По какой формуле будет разыгран олимпийский турнир?

Олимпийский хоккейный турнир пройдёт в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Уже известно распределение команд по трём группам. Сборная России угодила во второй квартет вместе с командами Чехии и Швейцарии, ещё одним участником четвёрки станет один из победителей квалификации.

Изначально была полностью сформирована только группа A, в которую вошли команды Канады, США, Германии и Китая. В группе C были известны только два участника — это сборные Швеции и Финляндии. Ещё два вакантных места заняли счастливчики, преодолевшие квалификационный отбор — команды Латвии и Словакии. Россияне выступят в группе B вместе с чехами и швейцарцами, к ним присоединилась худшая по рейтингу (на 2020 год) команда среди победителей квалификации — а именно сборная Дании.

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На групповой стадии каждая команда сыграет по три матча, после чего будет подсчитана итоговая таблица группового раунда. Четыре лучшие сборные напрямую пройдут в четвертьфинал, а остальные восемь команд сойдутся в стадии 1/8 финала (5-12, 6-11, 7-10 и 8-9). Далее пройдёт классический плей-офф, венцом которого станут матчи за золотые и бронзовые медали.

Кто является действующим победителем Олимпиады?

Напомним, игроки НХЛ принимали участие в Олимпийских играх с 1998 по 2014 год. Во время соревнований 2018 года в Пхёнчхане лига отказалась останавливать сезон и отпускать игроков в национальные команды. Победителями прошлого олимпийского турнира стали российские хоккеисты, которые в финальном матче в овертайме обыграли команду Германии со счётом 4:3. Тот успех продолжает оставаться последней победой сборной России на международном уровне.

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Последняя Олимпиада с участием всех сильнейших хоккеистов планеты прошла в Сочи в 2014 году. Тогда сборная Канады в финальном матче обыграла команду Швеции (3:0), а сборная России осталась без медалей домашнего турнира, уступив в четвертьфинале команде Финляндии (1:3). Финские хоккеисты в результате добрались до бронзовых медалей Сочи-2014, в матче за третье место разгромив сборную США (5:0).

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