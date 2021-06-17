«Он выглядит страшно». Кровавые глаза защитника «Монреаля» поразили хоккейный мир

Американец вернулся в состав «Хабс» после травмы, заменив Александра Романова, и вдохновил команду на важнейшую победу.

После поражения в первом матче полуфинала от «Вегаса» «Монреалю» необходимо было что-то менять. В числе прочего наставник «Канадиенс» Доминик Дюшарм решил видоизменить защитную линию: вместо Александра Романова и Бретта Кулака, заработавших по «-2» в прошлой встрече, в заявке оказались Джон Меррилл и Джефф Питри.

Питри в результате стал едва ли не главным героем матча. Во всяком случае, его внешний вид точно поразил хоккейный мир и стал поводом для масштабных обсуждений. Дело в том, что американский защитник появился на льду с налитыми кровью глазами и выглядел, честно говоря, криповато.

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Про Питри было известно, что он получил травму руки в третьем матче серии с «Виннипегом»: тогда его пальцы неудачно попали в отверстие для камеры на защитном стекле. Но что случилось с глазами? Ответить на этот вопрос прямо по ходу матча решила жена Джеффа, увидев, что внешний вид её мужа в соцсетях обсуждают едва ли не больше, чем саму игру.

«Нет, это не аллергия. Нет, он не провёл бурную ночь в Вегасе. Нет, его глаза не кровоточат, потому что он устал. Нет, они не болят и не беспокоят его. Всё это связано с «травмой верхней части тела», но позвольте мне вам сказать, что он выглядит намного лучше, чем неделю назад», — написала супруга Питри в «инстаграмме».

Американский защитник, вышедший на лёд в таком виде, да ещё и в специальной краге, фиксировавшей пострадавшие пальцы, наверняка зарядил «Монреаль» на подвиги, и «Хабс» уже в первом периоде сумели дважды огорчить Марка-Андре Флёри. На 7-й минуте отличился Армиа, под занавес отрезка забил Тоффоли. Кстати, Питри выступил одним из ассистентов.

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«Вегас» пытался играть в привычное давление, но не мог пробить стену по имени Прайс, а «Монреаль» в концовке второго периода забросил ещё и третью шайбу. Пол Байрон вывалился 1 на 1 с Флёри, Цветочек сыграл эффектно, но совсем не эффективно.

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Только при счёте 0:3 «Вегас» смог найти путь к воротам. Через минуту после гола Байрона забил Пьетранджело: шайба юркнула в сетку после обычного наброса от синей линии.

Пьетранджело же подарил «рыцарям» надежду на спасение, когда на 55-й минуте оформил дубль.

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«Вегас» воспрянул духом и устроил «Монреалю» горячую концовку, но гости сумели отстоять победу. Кстати, на последних секундах Пьетранджело стрелял в касание из левого круга вбрасывания, заходя на хет-трик, но этот бросок на себя принял капитан «Хабс» Ши Уэбер.

3:2 победа «Канадиенс», они сравнивают счёт в этом полуфинале Кубка Стэнли. Ну а после игры в стане «Монреаля» говорили не только об успешном результате, но и, конечно, о кровавых глазах Питри.

«Он выглядит страшно. Но очевидно, что он — большая часть нашей команды, и сегодня он провёл великолепный матч», — сказал автор 29 сейвов Кэри Прайс.

«Его глаза так выглядят вот уже неделю. Немного пугающе, но я не думаю, что это как-то влияло на него сегодня», — отметил другой защитник «Монреаля» Джоэль Эдмундсон.

«Возвращение Питри много значит для нас. Если бы он мог, то вернулся гораздо раньше, ещё в четвёртом матче серии с «Виннипегом». Джефф — важнейший игрок для «Монреаля», как ни крути», — заявил после игры наставник «Хабс» Дюшарм.