Андрей помог «Тампе» во второй раз обыграть «Айлендерс» в полуфинале Кубка Стэнли.

Рекордная победа Василевского! Ему всего 26, а он уже лучший русский вратарь в истории НХЛ

Полуфинал Кубка Стэнли между «Тампой» и «Айлендерс» переехал в Нью-Йорк, в район Лонг-Айленда. «Молнии» увязли в защите «островитян» в первой встрече серии, но во второй их атака всё же оказалась сильнее обороны Барри Тротца. Да и как сдержать Никиту Кучерова, когда он рисует одну гениальную передачу за другой?

В гостях «Тампа» действует иначе, чем в родных стенах. «Молнии» не стесняются действовать вторым номером, уповая на контратаки, большинство и, конечно, игру Андрея Василевского. В третьем поединке противостояния с «Айлендерс» эта тактика вновь сработала.

Российский вратарь «Тампы» опять был на высоте. Василевский обеспечивал «молниям» надёжнейший тыл и в результате совершил 27 сейвов. Вот один из них, ещё в первом периоде при счёте 0:0 — какая фантастическая реакция!

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«Айлендерс» смогли пробить Андрея только один раз, да и то запихав «мусорный» гол. Медвежью услугу Василевскому в этом эпизоде оказал одноклубник Чернак, попытавшийся помочь россиянину накрыть шайбу и невольно поспособствовавший её продвижению за линию.

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Этот гол, случившийся на 38-й минуте, записали на Кэла Клаттербака. Благодаря ему «Айлендерс» сравняли счёт (в первом периоде его открыл Янни Гурд), но под самый занавес второго периода «Тампа» забила вновь. «Молнии» реализовали единственное в матче удаление «островитян», а палачами «меньшевиков» «Айлендерс» снова выступили Кучеров, Хедман и Пойнт.

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Пойнт забил в шестом матче подряд в этом плей-офф, с 11 голами канадец возглавляет гонку снайперов Кубка Стэнли. Для Кучерова результативная передача стала уже 18-й в постсезоне, всего же у Никиты 23 (5+18) очка в 14 матчах. Блистательный результат!

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Но главным героем третьего периода стал не Пойнт, и не Кучеров, а Василевский, который помог отстоять «Тампе» нужный результат и выйти вперёд в серии. «Айлендерс» не поставили перед россиянином каких-то сверхсложных задач, но с той работой, что была, Андрей справился превосходно.



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Для Василевского эта победа стала 43-й в плей-офф за карьеру, и это новый российский рекорд НХЛ. Андрей обошёл Евгения Набокова (42 выигрыша) и официально стал лучшим русским вратарём за всю историю лиги. А ведь ему всего лишь 26 лет! Теперь Василевскому можно подумать и об общих рекордах: среди всех вратарей НХЛ Андрей пока занимает 27-е место по победам в Кубке Стэнли, но уже к концу этого плей-офф может переместиться на 22-ю позицию.