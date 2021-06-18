«Расти хоккейной звездой, а не примадонной!» Кучерова обвиняют в симуляции. Справедливо?

«Тампа» обыграла «Айлендерс» в третьем матче полуфинала Кубка Стэнли и повела в серии 2-1. Добиться успеха «молниям» помогли грамотные действия в обороне, спасения Андрея Василевского и убойная реализация большинства, которая в этом матче составила 100%.

Но с эпизодом, который привёл к победному голу «Тампы», не всё так просто. Просто посмотрите, за что удалили защитника «Айлендерс» Адама Пелеча сразу после того, как «островитяне» сравняли счёт.



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Конечно, при желании здесь можно найти атаку игрока не владеющего шайбой, но не слишком ли это дешёвое удаление для матча полуфинала Кубка Стэнли? Особенно учитывая тот факт, что это удаление стало единственным для «Айлендерс» за всю встречу! То есть, линия судейства предполагала высокий порог для нарушений, но в этом эпизоде для Пелеча почему-то было сделано исключение.



«Если это удаление, то ранее в матче должно было быть зафиксировано 15 подобных нарушений. Хоккеистам необходим единый стандарт», — написал в своём «твиттере» бывший хоккеист и аналитик НХЛ Майк Джонсон.



«Когда я смотрел на это, то не думал, что там что-то было. Нужно бороться с такими вещами», — сказал наставник «Айлендерс» Барри Тротц после игры.

Выходит, что вновь в серии «Тампы» и «Айлендерс» случилось спорное судейское решение. Напомним, что в прошлой игре арбитры сначала удалили Брейдена Пойнта, когда его откровенно толкнул на своего вратаря тот же Пелеч, а затем не увидели явное нарушение численного состава в момент второго гола «молний».

На лицо слабая работа некоторых арбитров НХЛ, и об этом нужно помнить, когда мы критикуем российское судейство, ставя ему в пример заокеанское. В лучшей лиге мира, как мы видим, арбитры тоже умеют чудить и ошибаться.



Но по итогам этого эпизода с удалением досталось не только арбитрам, но и Никите Кучерову. Именно он заработал (или выпросил, как считают многие фанаты «Айлендерс») эти две минуты для Пелеча. Не знаю, насколько справедливы обвинения россиянина в симуляции в этом эпизоде, но Куч точно вызвал новую волну критики на себя.

«Боже, надеюсь Кучеров в порядке после этого ужасного эпизода! Это была настоящая угроза!», — иронизировал в «твиттере» один пользователь.



«Может, Кучеров не здоров? Ведь он не может стоять на своих чёртовых ногах!», — возмущался другой.



«Кучеров уже успешно продал три откровенных мыльных оперы! Расти и играй как хоккейная звезда, а не примадонна! Пожалуйста», — негодовал третий.



Но исход матча уже не изменить. «Тампа» ведёт в серии 2-1, и хочется верить, что в дальнейшем тема арбитража будет подниматься как можно реже. Ведь так не хочется, чтобы классный хоккей портили судейские ошибки.