Бриндамор – сердце «Каролины». Уникального тренера признали лучшим в НХЛ

Род в клубе 21 год и в другом месте себя не видит. Для него быть тренером – значит быть тренером «ураганов», и точка.

Помните времена, когда «Каролина» была безликим статистом в НХЛ? Кажется, это было в прошлой жизни, хотя от унылой серости она избавилась каких-то три года назад, с приходом Рода Бриндамора на пост главного тренера.

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Этот человек с волевым и мужественным лицом за 20 с лишним лет сросся с «Каролиной» настолько прочно, что даже не представляет себе ничего другого. Он как пришёл в команду в 2000 году в результате обмена, так и не уходил. Хотя обмен из «Филадельфии» был для него шоком, в стане «лётчиков» он провёл девять лет.

«Я был убит горем, в те времена во мне текла чёрно-оранжевая кровь. Я приехал в «Каролину» с выезда, с собой у меня был только один костюм, и больше ничего. Пошёл снег, и я застрял в отеле, не мог выехать с парковки на своей арендованной машине. Сидел там и думал: «Что я вообще тут делаю?» — вспоминал он о судьбоносном обмене.

Однако разочарование от перехода из контендера в середнячка довольно быстро сменилось благодарностью – в «Каролине» Бриндамор стартовал неважно, долго не мог оправиться от травмы ноги, но клуб продолжал в него верить. «Я чувствовал себя в долгу перед клубом, потому что тот проявил лояльность. В команде начались изменения, пришли новые игроки, я знал, что мы сможем сделать много хорошего», — говорил он, объясняя, почему решил подписать с «Каролиной» новый контракт.

Чёрная полоса «ураганов» действительно сменилась на белую – в 2002-м «Каролина» дошла до финала Кубка Стэнли, в 2006-м — выиграла его. Сам Бриндамор к тому времени был главной движущей силой и капитаном команды. Он знал, что другого шанса у него может уже и не быть, и транслировал эту мысль своей игрой на льду и поведением в раздевалке: «Ты должен делать всё, чего бы это ни стоило. Жертвовать всем ради победы».

Когда Бриндамор завершил игровую карьеру в 2010 году, то сразу перешёл на тренерскую работу. Сначала занимался развитием игроков, потом несколько лет был помощником, успел поработать под началом трёх главных тренеров, на его глазах «Каролина» скатывалась всё ниже и ниже, и он переживал за команду так же, как родитель переживает за своего ребёнка.

Назначение Бриндамора на должность главного тренера совпало и с другими большими переменами в клубе. «Каролина» получила нового владельца, нового генменеджера, новых игроков и новую концепцию.

И сразу же заиграла с огромной энергией, напором и страстью – так, как играл в своё время Бриндамор. Взяв управление в свои руки, он стал для молодых игроков таким же безупречным примером самоотверженности и трудолюбия, каким был для одноклубников в бытность игроком.

«Всё то, чем должен быть мир, всё то, как должны поступать люди, как они должны относиться друг к другу, как должны вести за собой, всё это есть в Бриндаморе», — говорил после объявления нового тренера владелец клуба Том Дандон, хотя тогда он вряд ли мог представить, что его слова окажутся настолько пророческими.

Бриндамор стал первым тренером в истории «Каролины», который выводил команду в плей-офф три года подряд. «Ураганы» ещё спотыкаются, делают ошибки, набивают шишки – в общем, идёт обычный процесс возмужания, но главное – они на правильном пути. «Его влияние на организацию, на команду, на отдельных людей, его лидерские качества, вся наша культура – это он и есть», — признаётся Себастьян Ахо.

Самое интересное — даже не успехи «Каролины» при Брандаморе, а то, почему он вообще оказался на этом месте и что думает о работе тренера. Он, наверное, уникальный тренер – где ещё вы встретите специалиста, который безапелляционно связывает себя только с одной командой?

Для Бриндамора работа тренером – это работа тренером «Каролины», и точка. Он всё это делает ради одной единственной цели – вернуть «ураганам» былую славу.

«Я закончу работать тренером здесь. Не вижу себя тренером на долгий срок, не вижу себя тренером в каком-либо другом месте. Я согласился на эту работу только ради того, чтобы посмотреть, смогу ли я помочь снова поставить команду на победные рельсы. Не думаю, что смогу всем сердцем отдаваться тренерскому делу в другом месте.

Я понимаю, почему тренеры меняют клубы, просто не думаю, что сам смогу это сделать. Это будет нереально. Я до сих пор не думаю о себе как о тренере. Я – часть этой организации, когда придёт конец здесь, не представляю, что буду тренировать где-то ещё. Возможно, я поменяю мнение, но вряд ли. Нужно быть вовлечённым, переживать за своё дело и своих соратников. Мне кажется лицемерием говорить это, а на следующий день быть в другом клубе. Даже не могу представить, что буду такому радоваться», — говорил Бриндамор в прошлом году.

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За его переговорами с «Каролиной» заинтересованно следило несколько клубов НХЛ. Если бы Бриндамор сейчас не заключил новый контракт с «ураганами», его телефон разрывался бы от звонков с предложениями.

Но «Каролине» очень повезло, что в тот момент, когда она была готова поднять голову, у неё нашёлся человек, который слился с клубом воедино, который живёт и дышит этой командой и ничем другим, умеет побеждать и внедряет эту культуру в Роли.

В день, когда Бриндамор поставил подпись под новым трёхлетним контрактом, он получил «Джек Адамс Эворд» — приз лучшему тренеру НХЛ, и как можно с этим спорить? Человек, который присягнул на верность одной команде, который является её сердцем и за три года у руля круто изменил вектор развития клуба, достоин этой награды как никто другой.