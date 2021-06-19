Чудовищный ляп звёздного вратаря! Флёри в сердцах сломал клюшку, подарив гол «Монреалю»

Полуфинал Кубка Стэнли добрался до Канады: «Монреаль» приехал домой проводить третий матч серии с «Вегасом». Первую встречу в логове «рыцарей» «Хабс» проиграли без шансов, зато во второй перестроили свои действия и зацепились за результат.

Перед домашним поединком «Монреалю» пришла неприятная новость: наставник «Канадиенс» Доминик Дюшарм сдал положительный тест на ковид. Команда потеряла своего наставника не только на третью игру серии, но и на ближайшие дней десять, но такое событие могло ещё больше сплотить и без того невероятно дружный коллектив канадцев.



Первый период прошёл без голов, а вот во втором отрезке у матча появилась фактура. Так, на первых же секундах Брейден Макнэбб мощнейшим силовым приёмом снёс Ника Судзуки, увлечённого контролем шайбы. Подобные хиты не раз оборачивались серьёзными травмами, но в этот раз, к счастью, для канадского форварда «Монреаля» всё обошлось.

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Вскоре после этого состоялось и первое взятие ворот. Эрик Стаал, находясь за своими воротами, невероятным образом выбросил шайбу на собственный пятак, где неожиданным подарком с удовольствием воспользовался Николя Руа.

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Но уже через 38 секунд Коул Кофилд поддержал своего опытного одноклубника, сравняв счёт в быстром отрыве.

Паритет сохранялся до 43-й минуты, когда своё слово вновь сказал опытнейший Алекс Пьетранджело. Канадский защитник, оформивший дубль в прошлой встрече, забросил очередную шайбу, пробив Прайса несильным, но хитрым кистевым со входа в зону.



Дальше «Вегас» уверенно играл по счёту и не особо много позволял «Монреалю». Дело шло к победе «рыцарей», но тут чудовищную, грубейшую ошибку допустил звёздный канадский вратарь «Голден Найтс» Марк-Андре Флёри. Человеческий фактор, что поделать. От него никуда не деться, даже если мы говорим о больших, статусных игроках.

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Флёри просто запутался при обработке шайбы, и для него всё сложилось максимально неудачно. От обиды и злости на самого себя Марк-Андре в сердцах сломал собственную клюшку после этого эпизода.

Весь «Монреаль» и лично Джош Андерсон так вдохновились этим подарком, что довели дело до победы и в овертайме. Причём героем дополнительного времени также стал Андерсон, изящно поймавший «Вегас» на пересменке вместе с Полом Байроном.

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3:2 — «Монреаль» выиграл четвёртый овертайм в этом плей-офф из четырёх и снова одержал победу в матче, где забил более одной шайбы. Продолжается удивительный путь удивительной команды, которую временно возглавляет исполняющий обязанности исполняющего обязанности главного тренера Люк Ричардсон. Теперь до сенсационного выхода в финал Кубка Стэнли «Хабс» остаётся лишь две победы!



Ну а фанатам «Вегаса», конечно, невероятно обидно, что победу в этой встрече их команда упустила на ровном месте после детского ляпа опытнейшего Флёри, проводящего, вообще-то, отличный плей-офф. Как бы эта ошибка Цветочка не стала для «рыцарей» фатальной во всей серии!