Капризов бросит НХЛ ради ЦСКА и Олимпиады? Что стоит за смешным слухом

Главная хоккейная «новость», пришедшая сегодня из-за океана, — возможное возвращение Кирилла Капризова в ЦСКА. Нет, на календаре не первое апреля, однако это не остановило бывшего голкипера НХЛ, а ныне спортивного журналиста Кевина Уикса от публикации в своём «твиттере» весьма смешного рассуждения.



«На данный момент переговоры с возможным новичком года Капризовым и «Уайлд» похолодели. Насколько я понимаю, он в Москве, и думаю, что ЦСКА заинтересован в его подписании для участия в КХЛ и Олимпийских играх», — написал Уикс.

Занятно, что в словах Уикса нет ни грамма инсайдерской информации — это просто размышление. Размышление, обнародование которого должно привлечь внимание к переговорам Капризова и «Миннесоты» и, очевидно, надавить на сторону клуба.



Ведь всем понятно, что Кирилл не приедет в ЦСКА этим летом. Он провёл шикарный дебютный сезон в «Миннесоте», у него потенциал будущей суперзвезды НХЛ. Зачем ему вдруг делать шаг назад в своём развитии, ради чего бросать лучшую лигу мира? Ради Олимпиады? Очень слабая мотивация. Во-первых, Кирилл уже брал олимпийское золото. Во-вторых, он и так, скорее всего, поедет в Пекин со сборной России защищать титул, ведь НХЛ близка к тому, чтобы отпустить своих игроков на ОИ-2022.



Может быть, ради денег, которыми его завалит ЦСКА? Ещё два года назад в это можно было поверить, но сейчас армейцы, как и другие богачи КХЛ, придавлены потолком, и они не смогут предложить Капризову даже $ 8 млн в год. А ведь именно такое финансовое предложение от «Миннесоты» не устраивает сторону Кирилла.

Называя вещи своими именами, публикация Уикса — это просто вброс, своего рода провокация, не подкреплённая никакой логикой. Все это прекрасно понимают, однако же в Северной Америке поднялась новая волна обсуждения будущего Капризова. Высказался даже авторитетный обозреватель The Athletic Майкл Руссо, пишущий о «Миннесоте».

«Агент Кирилла сообщил, что Капризов находится на свадьбе приятеля в Москве. Его агент предупредил команду. Что касается слухов о ЦСКА, это его единственный вариант, кроме подписания контракта с «Уайлд», и они предложат ему тонну долларов, так что ожидайте этих слухов, пока он не заключит соглашение. Что касается переговоров с «Миннесотой», Капризов пока хочет краткосрочный контракт. «Уайлд» предлагают ему долгосрочный, так что, как я уже сообщал, переговоры будут непростыми.



Опять же, вариант с Россией — единственный вариант, так что это будет средством достижения цели, пока контракт не подписан», — написал Руссо в своём «твиттере».



Слухи о ЦСКА и длинном русском рубле — лишь средство достижения цели. Вот всё, что нужно знать об этой ситуации. Говорят, что Кевин Уикс — хороший знакомый агента Капризова Пола Теофаноса, а если так, то неудивительно, что именно ему доверили запуск такого слуха в массы. И всё так удачно сложилось для легенды о том, что Кирилл реально выбирает между «Миннесотой» и ЦСКА: нахождение игрока в Москве, пауза в переговорах с «Уайлд», грядущая Олимпиада, по которой ещё нет окончательного решения НХЛ… Отличная почва для резонансного вброса! Но выше я уже написал, почему союз Капризова и ЦСКА сейчас попросту невозможен.



Однако слухам не нужна логическая подпитка, поэтому они будут появляться. Тут Руссо совершенно прав. Тяжёлый характер переговоров «Миннесоты» с Капризовым обусловлен тем, что желания «Уайлд» не совсем совпадают с их возможностями. «Дикари» хотят прямо сейчас забронировать Кирилла надолго, но не горят желанием выписывать ему слишком большую зарплату. $ 8 млн на 8 лет — это довольно скупое предложение для хоккеиста, которого видят в роли фронтмена на долгие годы. Теофанос прекрасно понимает расклад и стремится выжать из «Миннесоты» максимум: сначала контракт-мостик на 2-3 года, а затем уже (если Капризов не деградирует) — «жирное», длинное соглашение с зарплатой в районе $ 11-12 млн за сезон.

И похоже, что «Миннесоте» рано или поздно придётся согласиться на этот расклад. Опытный боец агентского фронта Теофанос не позволит Капризову продешевить, и мы видим, что давление на «Уайлд» уже оказывается разными способами. Да и в целом «дикари» сейчас не в той ситуации, чтобы вести переговоры с позиции силы. У них в кои-то веки появилась звезда, которую можно не только использовать для достижения спортивного результата, но и продавать медийно. И у неё, пожалуй, стоит пойти на поводу.