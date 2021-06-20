За Айкелом развернулась охота, а за Кузнецовым? Кого из звёзд НХЛ могут обменять летом

Межсезонье в НХЛ ещё не наступило, но слухи о возможных обменах уже вовсю циркулируют. Немало настоящих звёзд могут сменить команды этим летом, кто-то вынужденно, а кто-то и сам мечтает о переменах.

Джек Айкел («Баффало»)

Второй номер драфта НХЛ-2015 провёл в «Баффало» целых шесть бесплодных сезонов, но так и не увидел даже проблеска в кромешной тьме. Айкел уже устал кормиться завтраками, слухи о его возможном обмене появились давно, а в конце этого сезона ситуация усугубилась из-за разногласия по поводу лечения межпозвоночной грыжи.

«Я был немного расстроен тем, как всё было устроено с тех пор, как я травмировался. Я бы солгал, если бы сказал, что после моей травмы всё прошло гладко. Между мной и организацией произошёл небольшой разрыв. Временами это было нелегко. Сейчас для меня самое главное — просто попытаться выздороветь, найти способ быть готовым играть в хоккей в следующем году, где бы это ни было. Проигрывать тяжело, это выматывает. Посмотрим, что будет дальше», — говорил он в мае.

От прямого вопроса об обмене он ушёл, но всё это легко читается между строк. Дни Айкела в «Баффало» окончены, и недавно инсайдеры сообщили, что переговоры об обмене 24-летнего центрфорварда перешли в горячую стадию.

«Никто не говорил, что Айкела могут обменять только после окончания плей-офф НХЛ. Я не говорю, что это случится до, но переговоры между «Баффало» и заинтересованными командами становятся интенсивнее и серьёзнее. Думаю, «Баффало» рассчитывает получить в том числе выбор в первом раунде этого драфта, так что часики тикают», — написал Пьер Лебрюн.

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Среди претендентов на Айкела называют шесть клубов: «Анахайм», «Коламбус», «Миннесоту», «Лос-Анджелес», «Рейнджерс» и «Чикаго».

Евгений Кузнецов («Вашингтон)

Ещё один центрфорвард, который может сменить клубную прописку, — Евгений Кузнецов. Напряжение между ним и клубом росло последние три года и достигло пика в этом году. Причины — подчас ленивая и равнодушная игра и проблемы с дисциплиной. При этом все понимают, что Кузнецов в своей лучшей форме – это супертоп.

Сам Евгений после сезона заявил, что хочет остаться в команде: «Мне нравится эта команда и то, что я здесь. Эта организация и команда сделали для меня много хорошего. Это долгий брак. Трудности иногда бывают. Нужно пережить нелёгкие моменты».

Однако генменеджер клуба Брайан Маклеллан не стал отрицать возможности обмена. «Нам нужно, чтобы он играл на своём высочайшем уровне, но если он не может это сделать, мы не будем хорошей командой и нам придётся принимать другие решения».

Кроме варианта с обменом, также существует вероятность, что Кузнецова не защитят на драфте расширения «Кракена». Правда, если за Айкелом уже развернулась настоящая охота, то никакой конкретики по Кузнецову пока нет.

Сет Джонс («Коламбус»)

Несколько лет назад «Коламбус» начал вставать на ноги, но затем начался великий исход игроков. «Мундирам» не удалось удержать ни Панарина, ни Бобровского, ни Дюшейна, в этом сезоне им пришлось обменять Дюбуа, а теперь эту цепочку намерен продолжить Сет Джонс.

Весной звёздный защитник уведомил руководство клуба, что не планирует продлевать контракт и следующим летом хочет выйти на рынок свободных агентов. А это значит, что «Коламбус» опять стоит перед дилеммой — постараться переубедить игрока и, если не получится, наверняка потерять его просто так через год либо провести обмен и получить за него компенсацию. Второй вариант более вероятен — перспективы «мундиров» в следующем сезоне туманны, команда после короткого успешного периода вступает в перестройку и ей нет смысла цепляться за Джонса в надежде весной пошуметь в плей-офф.

«Если Джонс решит не подписывать долгосрочный контракт, это его право. Мы бы хотели сохранить его на долгий срок, но, если не выйдет, нам придётся сделать то, что нужно, чтобы продолжать строить команду с игроками, которые хотят здесь играть», — заявил президент клуба по хоккейным операциям Джон Дэвидсон.

Новость по теме Самый результативный защитник «Коламбуса» в этом сезоне не хочет заключать новый контракт

Оливер Экман-Ларссон («Аризона»)

«Аризона» попробует в очередной раз обменять своего капитана. Прошлым летом Оливер Экман-Ларссон был готов отказаться от запрета на обмен, если клубу удастся договориться с «Ванкувером» или «Бостоном», но ничего не вышло. Сам он позже сказал, что не хочет уходить из «Аризоны»: «Я выбрал два клуба, потому что не хотел стоять на пути клуба в случае, если руководство чувствует, что меня надо менять».

Второй виток саги с возможным обменом — новые уступки. «Экман-Ларссон предложил «Аризоне» проанализировать рынок, и в случае если найдётся подходящий вариант, он уже решит, готов ли идти на этот обмен. «Аризона» согласилась», — заявил инсайдер Эллиотт Фридман.

Владимир Тарасенко («Сент-Луис»)

Мы уже писали о том, что россиянин может сменить команду. Тарасенко наряду с Райаном О’Райлли является самым дорогим игроком «музыкантов» ($ 7,5 млн в год), но при этом по объективным причинам уже второй год не приносит дивидендов.

Три операции подряд на одном и том же плече за три года — причём во второй операции напортачили сами врачи, спровоцировав новую травму. «Что-то неправильно сделали, я не мог играть физически — от каждого контакта, броска и борьбы вылетало плечо», — рассказывал россиянин.

Фото: Tom Pennington/Getty Images

В итоге за последние два сезона он провёл всего 34 матча, окончательно вернувшись в строй только этой весной. Тарасенко говорит, что все проблемы позади, но далеко не факт, что «Сент-Луис» решит пойти другой дорогой. Тем более что после завоевания Кубка Стэнли два года назад команда не смогла закрепить успех и два раза подряд вылетала в первом раунде плей-офф.

Даже не операции и беспокойство по поводу способности Тарасенко вернуться на высокий уровень, а неудовлетворительные результаты команды, назревшие перемены и увесистый контракт россиянина — вот что может спровоцировать обмен.

Дуги Хэмилтон («Каролина»)

Контракт звёздного защитника «ураганов» подходит к концу, а переговоры о новом соглашении были поставлены на паузу ещё перед началом этого сезона и так и не возобновились. И хотя обе стороны выражали заинтересованность в продолжении отношений, но главной загвоздкой может стать сумма контракта — не факт, что «Каролина» сможет себе его позволить, учитывая, что ещё надо подписывать Свечникова, Фогеле и искать вратаря в пару Недельковичу.

«Каролина» разрешила Хэмилтону вести переговоры с другими клубами НХЛ, что открывает возможность варианта с подписанием контракта и последующим обменом. Для Хэмилтона это также возможность узнать, сможет ли «Каролина» сделать лучшее предложение среди всех. И если ему не понравятся другие предложения, он сможет остаться в команде. Интересный манёвр игрока и клуба», — написал Эллиотт Фридман.