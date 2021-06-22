«Мы сами выкопали себе могилу». Реакция «Айлендерс» на 0:8 от «Тампы»

В пятом матче полуфинала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома разгромила «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 8:0 и вышла вперёд в серии плей-офф – 3-2. «Тампа» стала шестой командой в истории после «Бостона», «Монреаля», «Детройта», «Питтсбурга» и «Баффало», которая забила не меньше восьми шайб за матч плей-офф, не пропустив ни одной. На послематчевой пресс-конференции главные действующие лица подвели итоги удивительной игры.

«Мы сами выкопали себе могилу в первом периоде»

Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц признал, что его команда не смогла ничего противопоставить сопернику в сегодняшней встрече.

«Мы сами выкопали себе могилу в первом периоде. Сегодня был один из тех матчей, когда мы не могли ничего сделать правильно. Мы не могли управиться с шайбой, они быстро переходили в атаку. Мы теряли шайбу, они врывались, наносили броски, которые рикошетили от людей. Это вещи, которые мы не должны делать.

Если подобный результат не сможет нас мотивировать, то я даже не знаю, что тогда будет. Но я уверен в своей команде – мы будем готовы к новому матчу. Нам просто нужно набраться сил. В следующей встрече мы обязаны показать свою лучшую игру», — сказал Тротц.

Также опытный наставник остался недоволен поступком своего лидера Мэтью Барзала, заработавшего удаление до конца матча за агрессивное поведение в отношении чешского защитника «Тампы» Яна Рутты. В конце второго периода Мэтью ударил чеха клюшкой в лицо.

Видео момента можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

«Я разочарован его решением. У команды и так всё шло не очень хорошо, а его действия ещё сильнее усложнили положение для парней», — сказал Тротц.

«Мы заслужили всё то, что получили, потому что играли правильно»

В свою очередь оформивший дубль капитан «Тампы» Стивен Стэмкос остался доволен игрой всей команды. Канадский форвард открыл счёт в матче уже спустя 45 секунд после начала первого периода, положив почин дальнейшему разгрому «Айлендерс».

«Мой гол на первой минуте? Когда что-то хорошее случается в начале игры, будь то гол или передача, это придаёт тебе уверенности на весь матч. Мы своим звеном говорили о том, что хотим быть лучше, и сегодня мы точно играли лучше. Но что важнее, что это придало искру всей команде, здорово, что мы смогли развить успех.

Почему восьмой гол праздновали сдержанно? Никогда не хочешь вести себя неуважительно по отношению к сопернику. Будь то шестой, седьмой или восьмой гол, мы хотим продолжать выкладываться на 100%. Мы уважаем соперника. Будем честными, никто не ожидал, что матч закончится со счётом 8:0. Но мы заслужили всё, что получили сегодня, потому что играли правильно. И сейчас мы получим отчаянного соперника, потому что у них гордая команда. Мы знаем, что их домашняя арена будет ходить ходуном, будет классная атмосфера. А мы сегодня фокусировались на своей игре, 1:0 или 8:0, в конечном счёте важна только победа», — рассказал Стэмкос.

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Также канадский форвард прокомментировал удивительную статистику «Тампы» в последних двух плей-офф НХЛ. За последние два года «Лайтнинг» ни разу не проиграли два кубковых матча подряд, одержав 12 побед после поражения в предыдущей встрече.

«Почему второй год подряд всегда выигрываем после поражений? Такой у нас настрой – давать ответ на поражения, это начинается с нашего вратаря. У Васи есть потрясающая способность быстро оправляться после поражений. Если мы проигрываем, он принимает это на свой счёт. Сегодня он показал выдающуюся игру, в начале матча сделал важные сейвы, мы забили голы, получили уверенность. Когда вся команда проводит неудачный матч, мы анализируем, что делали неправильно, и вносим коррективы. Это приходит с опытом и зрелостью. Мы знаем, что если не показали лучший хоккей, то сделаем это в следующем матче. От соперника мы будем ждать то же самое, надо быть к этому готовыми», — рассказал Стэмкос.

«Этих парней не получится сдерживать вечно»

Главный тренер «Тампы» Джон Купер прокомментировал разгромную победу в пятом матче полуфинала Кубка Стэнли, сделав акцент на действиях Стэмкоса в сегодняшней встрече.

«Стэмкос до сегодняшнего дня оказывал мало влияния на эту серию? Это был вопрос времени, и сегодня время пришло. Этих парней не получится сдерживать вечно. Стэмкос забил в первой же смене, мы знали, что его скоро прорвёт. Ребята сегодня были на кураже.

Люди думают, что если Стэмкос не забивает, то он не вносит свой вклад, но это не так. В этой лиге тяжело забивать, особенно против такого соперника. А он делает практически лучше всех в своём окружении. Не думаю, что надо оценивать его игру по тому, забивает он или нет. Он приносит пользу, создаёт моменты, и сегодня его звено было вознаграждено за свою работу», — сказал Купер.

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«В это время года поражение – это поражение. И не важно, каким образом проигран матч»

Нападающий «Айлендерс» Кайл Палмьери философским образом отнёсся к поражению со счётом 0:8, резонным образом заметив, что сам по себе счёт в отдельном проигранном матче не имеет принципиального значения в серии плей-офф.

«В это время года поражение – это поражение. Не важно, каким образом проигран матч. Произошло ли это во втором овертайме или так, как случилось сегодня. Завтра мы проснёмся при 2-3 в серии с осознанием, что находимся у черты. Мы не просто так оказались в этой ситуации. Мы уже далеко дошли, так что перегруппируемся и подготовимся к шестому матчу, вот и всё. У нас есть шанс выиграть матч дома, и мы фокусируемся на этом», — заметил Палмьери.