Главные трансферы июня в КХЛ! «Авангард» потерял Буше, но нашёл ему замену в Швеции

Межсезонье в КХЛ в самом разгаре. Клубы становятся всё активнее на трансферном рынке, и это уже воплотилось в большое количество заключённых сделок. Посмотрим, какие знаменательные переходы произошли за последние несколько недель.

н. Дмитрий Саюстов (из «Сибири» в «Адмирал»), 33 года

Статистика в сезоне-2020/2021: 51 матч, 14 (11+3) очков, «-11»



Мимо этого перехода можно было бы спокойно пройти, если бы не один факт: Саюстов стал первым игроком возрождённого «Адмирала». Во Владивостоке Дмитрия отлично знают — он уже выступал за команду на протяжении трёх сезонов, именно там став полноценным игроком КХЛ. И в новом «Адмирале» Дмитрий должен стать одним из ведущих хоккеистов команды: «Связываем с ним большие надежды, берём на роль одного из лидеров», — так прокомментировал его переход спортивный директор клуба Вадим Аверкин.

з. Александр Елесин (из «Калгари» в «Локомотив»), 25 лет

Статистика в сезоне-2020/2021: 28 матчей, 7 (2+5) очков, «-5»



Александр два года пытался пробиться в НХЛ, выступая за фарм-клуб «Калгари» «Стоктон», и в какой-то момент, казалось, был к этому близок. В концовке сезона-2019/2020 он даже провёл четыре матча в основе «огоньков», но большего ему достичь не удалось.



После неудачной попытки закрепиться в лучшей лиге мира Елесин возвращается в родной Ярославль, где на него рассчитывают куда больше. Возможно, защитнику удастся перезапустить свою карьеру, как это сделал, к примеру, Егор Коршков.

н. Захар Бардаков (из «Витязя» в СКА), 20 лет

Статистика в сезоне-2020/2021: 44 матча, 11 (8+3) очков, «-2»



Захар стал одним из четырёх игроков, покинувших «Витязь» в результате обмена с командой из Санкт-Петербурга. Но, пожалуй, именно на него СКА будут возлагать самые большие надежды. Номинант на премию лучшему новичку КХЛ сезона-2020/2021 успел показать себя на обоих концах площадки. Бардаков хорош в разгоне атак и не боится идти в силовую борьбу, а также постоянно выкладывается в защите, регулярно принимая на себя броски соперника. В Петербурге Захар присоединится к и без того большой группе молодёжи, которая будет составлять новый костяк команды с берегов Невы.

н. Миро Аалтонен (из СКА в «Витязь»), 28 лет

Статистика в сезоне-2020/2021: 35 матчей, 19 (10+9) очков, «+2»



В обратном направлении последовали двое игроков, включая Миро Аалтонена. Финн был одним из самых ярких легионеров «Витязя» последних лет, но в СКА так и не показал той игры, за которую его полюбили в Подольске. Во время короткого периода в Петербурге Аалтонен затерялся среди остальных игроков команды, часто выпадая из основного состава. В последнем плей-офф он и вовсе ни разу не оказался в заявке, так что его уход выглядит абсолютно логичным. В «Витязе» Миро вновь наверняка будет тем хоккеистом, вокруг которого будет строиться игра команды.

Миро Аалтонен Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

в. Магнус Хелльберг (из СКА в «Сочи»), 30 лет

Статистика в сезоне-2020/2021: 31 матч, 93,44% ОБ, 1,7 КН, 4 шат-аута



Магнус выиграл конкуренцию у Александра Самонова за место в воротах по ходу прошедшего плей-офф и даже стал одним из героев серии с московским «Динамо», сыграв огромную роль в проходе петербуржцев в финал Запада. Однако дальше он не смог порадовать болельщиков СКА стабильностью, что в целом относится ко всем голкиперам команды из Северной столицы.



Тем не менее для «Сочи» это очень хорошее приобретение. Южане никак не могут решить проблему с вратарской позицией, и переход Хелльберга в стан «леопардов» должен помочь сочинцам на какое-то время избавиться от этой головной боли.

в. Ларс Юханссон (из ЦСКА в СКА), 33 года

Статистика в сезоне-2020/2021: 47 матчей, 94,31% ОБ, 1,39 КН, 11 шат-аутов



«Не можешь победить — перемани к себе». Наверное, именно по такому принципу действовало руководство СКА, когда подписывало контракт с 33-летним шведом. Разумеется, это не так. Ларс был одним из лучших голкиперов КХЛ на протяжении всех четырёх лет пребывания в России, и петербуржцам он точно пригодится. С его стабильной игрой в плей-офф (7 шат-аутов за 23 матча в прошедшем сезоне) армейцы с Невы могут попробовать замахнуться на куда более серьёзные достижения, чем финал Западной конференции.

Ларс Юханссон Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

н. Лукас Валльмарк (из «Флориды» в ЦСКА), 25 лет

Статистика в сезоне-2020/2021: 20 матчей, 3 (0+3) очка



Валльмарк на протяжении нескольких лет пытался закрепиться в «Каролине», ярко играя в фарм-клубе, и даже провёл два полноценных сезона в составе «Харрикейнз», показывая относительно неплохую результативность. Но дальше дела в Северной Америке у шведа не пошли. В феврале 2020 Лукас стал частью обмена между «ураганами» и «Флоридой», и освоиться в составе «Пантерз» у него не получилось. В последнем сезоне он суммарно провёл 20 матчей в НХЛ за «Флориду» и «Чикаго», но так нигде и не заиграл.

В ЦСКА у Валльмарка должно получиться куда лучше. Лукас стал очередным представителем обширной шведской диаспоры в составе финалистов Кубка Гагарина, в которую входит его бывший одноклубник по «Каролине» Юаким Нордстрём.

н. Рид Буше (из «Авангарда» в «Локомотив»), 27 лет

Статистика в сезоне-2020/2021: 72 матча, 65 (32+33) очков, «+15»



Американцу удался феноменальный сезон в «Авангарде» после переезда из фарм-клуба «Ванкувер», где он также был одним из лидеров, но не проявил себя в НХЛ. Буше был в числе ключевых игроков «ястребов», завоевавших Кубок Гагарина, но сохранить его омскому клубу не удалось. Теперь Рид будет показывать себя в «Локомотиве», который явно нуждался в новых лидерах после уходов Владимира Ткачёва и Теэму Пулккинена.

н. Петер Цегларик (из «Лександа» в «Авангард»), 25 лет

Статистика в сезоне-2020/2021: 49 матчей, 41 (20+21) очко, «-1»



В «Авангарде» недолго горевали по поводу ухода Рида Буше в «Локомотив» и оперативно подписали ему на замену лучшего бомбардира прошедшего чемпионата мира Петера Цегларика. Словак был одним из самых результативных игроков шведского «Лександа» и его лучшим снайпером. По своему функционалу Цегларик чем-то похож на переехавшего в Ярославль американца, но о том, насколько он сможет заменить Буше, мы сможем сказать лишь по ходу следующего чемпионата.