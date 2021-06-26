«Никогда не слышал такие громкие трибуны». Как «Тампа» празднует выход в финал

Несмотря на то, что это будет второе подряд участие в решающей серии, игроки и болельщики «молний» всё так же голодны до побед.

Перед седьмым матчем серии между «Тампой-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс» полиции не пришлось оцеплять близлежащую к «Амали-Арене» территорию, как, например, это пришлось сделать правоохранительным органам Монреаля во время вчерашней исторической победы «Канадиенс».

И дело тут даже не столько в том, что болельщики «молний» куда спокойнее могли отнестись к возможной победе – всё-таки, в финалах их любимая команда в последние годы появлялась чаще, чем «хабс», — сколько и в том, что сам стадион могли посетить гораздо больше желающих. В отличие от Канады, в США куда меньше ковидных ограничений, из-за чего второй подряд выход «Тампы» в финал увидело почти 15 тыс. зрителей. Не все из них, к слову, болели за хозяев, и в середине третьего периода между фанатами обеих команд вспыхнул конфликт прямо на трибунах. Пока хоккеисты выясняли отношения на льду, в бою схлестнулись болельщик «Лайтнинг» в свитере Кучерова и мужчина в бело-сине-оранжевом свитере – явно поклонник «островитян».

На игровой площадке всё, на удивление, прошло куда более мирно. Но в концовке встречи на арене началась настоящая жара. Игроки «Тампы», не дожидаясь финальной сирены, высыпали на лёд и начали отмечать выход в финал так, как будто он тоже стал для них первым за долгие годы.

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Не отставала и публика. Фанаты «Лайтнинг» неистовствовали на протяжении всей игры, а в концовке встречи и вовсе сошли с ума от счастья, закидав лёд чем-то вроде трещёток, с помощью которых они поддерживали команду на протяжении всего матча – своеобразный ответ на похожую акцию фанатов «Айлендерс» после шестой игры.

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«Я никогда не слышал такие громкие трибуны, как сегодня в последнюю минуту матча. Никогда. Атмосфера была наэлектризованной. Болельщики пришли сюда поиграть, как и мы», — поделился впечатлениями главный тренер действующих чемпионов Джон Купер.

Наставник «молний» также надеется, что в финале такая атмосфера будет присутствовать не только на домашних матчах его команды: «Болельщики в Квебеке не были в финале Кубка Стэнли с 1993 года, они заслужили посмотреть, как играет их команда. Надеюсь, их пустят на стадион, ведь эта игра должна проходить на глазах у фанатов».

Что касается болельщиков «Лайтнинг», те не расходились ещё очень долго и в полном составе наблюдали церемонию вручения приза за победу в полуфинале, к которому, в отличие от игроков «Монреаля», хоккеисты «Тампы» не побоялись прикоснуться, как они это сделали и в прошлом году.

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Тем не менее праздновать долго игроки «молний» не будут. Все в команде осознают важность и серьёзность предстоящего противостояния, о чём заявил капитан команды Стивен Стэмкос: «Они встретят лучшую команду, против которой им доводилось играть, но и мы тоже встретим лучшую команду, против которой нам доводилось играть».

Шансы «Лайтнинг» на защиту титула будут очень высоки, если они продолжат играть так же самоотверженно, ка это было сегодня. Хоккеисты «Тампы» заблокировали 21 бросок соперника. До Андрея Василевского, проведшего очередной «сухой» матч, долетело лишь 18. «Великолепные усилия от всей команды. Игроки отлично блокировали броски, и после гола мы смогли надавить и закрыть игру. Это был образцовый седьмой матч».