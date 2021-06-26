Кучеров или Василевский получат «Конн Смайт»? Чего ожидать от финала Кубка Стэнли

Сегодня, 26 июня, седьмым матчем в серии между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс» завершились полуфинальные противостояния розыгрыша Кубка Стэнли — 2021. Подопечные Джона Купера пусть и не без труда, но подтвердили статус фаворита и во второй раз подряд вышли в финал. Соперник у действующих чемпионов крайне неожиданный — оспаривать право на титул будут хоккеисты «Монреаль Канадиенс», в шести встречах обыгравшие одну из лучших команд регулярного чемпионата «Вегас Голден Найтс».

Появление двух клубов из Восточной конференции было бы невозможным в обычных условиях, но пандемия распорядилась так, что доступным стал и такой вариант. Здесь-то и воспользовалась своим шансом дружина из Квебека, не появлявшаяся в решающих сериях аж с 1993 года, когда «Хабс» удалось выиграть последний на сегодняшний день трофей. Также «Канадиенс» стали первой за 10 лет командой из страны кленового листа, добравшейся до финала, что тоже перестало быть обыденностью.

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Выход «молний» в заключительный раунд удивил куда меньше. «Лайтнинг» изначально рассматривались как одни из главных претендентов на титул, и в таком статусе они и будут открывать финальную серию. Тем не менее подопечные Доминика Дюшарма, которые и в отсутствие своего наставника сумели пройти такого опасного соперника, как «Вегас», уже доказали, что раньше времени списывать их со счетов, чем ранее занимались многие, включая и меня, не стоит.

Решающее противостояние обещает быть очень интересным. Обеим командам будет что предложить друг другу.

Отличное большинство против лучшего меньшинства

И у той и у другой команды есть спецбригада, которая качественно выделяется на фоне остальных в лиге. У «Тампы», несомненно, таковой является бригада большинства. Лучше игроков «Лайтнинг» в этом плей-офф лишнего разыгрывали только хоккеисты «Колорадо» (41,4%). «Молнии», реализовав 20 попыток из 53, идут следом за ними с 37,7%. Чуть более чем на один процент от «Тампы» отстаёт «Бостон», а дальше — большая пропасть. «Монреаль» с 20,9% (9 из 43) находится на седьмом месте среди участников Кубка Стэнли — 2021, и в этом компоненте канадцам стоит прибавить, ведь игроки «Лайтнинг» достаточно часто нарушают правила (хотя некоторые удаления были откровенно придуманы судьями), чем «Хабс» непременно могли бы воспользоваться.



Сами же «Канадиенс» показывают какую-то феноменальную игру в меньшинстве. «Монреаль» далеко не был силён в этом компоненте по ходу регулярки, но их показатель в плей-офф поражает. После 46 попыток соперников «Хабс» пропустили лишь трижды, при этом отличившись четырьмя заброшенными шайбами! С 93,5% они уверенно лидируют в списке лучших бригад меньшинства, опережая «молний» на 10,5%.



В финале бригаде меньшинства «Канадиенс» предстоит пройти самую серьёзную проверку. Силу большинства «Тампы» на себе прочувствовали многие команды, но, если «Монреалю» удастся и дальше так же эффективно защищаться против численного преимущества соперника, их шансы на кубок могут очень сильно возрасти.

Битва вратарей

Немалая заслуга в победах команды (особенно в плей-офф) принадлежит вратарю. И здесь обоим клубам повезло иметь в своих составах голкиперов элитного уровня, которые способны едва ли не в одиночку решить исход любого матча. Ни Андрей Василевский, ни Кэри Прайс ни разу за весь постсезон не дали повода в этом усомниться. Оба голкипера возглавляют список вратарей с лучшим процентом отражённых бросков (93,6 у Василевского, 93,4 у Прайса) и также имеют лучшие коэффициенты надёжности среди стражей ворот, проведших более одного раунда (1,99 и 2,02 соответственно). А Андрей и вовсе лидирует по шат-аутам, уже четырежды оставив свои ворота в неприкосновенности.



И россиянин, и канадец находятся в шикарной физической форме, поэтому их битва станет одним из ключевых моментов всей серии. «Нам придётся противостоять сильному и вдохновлённому сопернику, но иного в финале и не может быть. Кэри Прайс, конечно, один из лучших голкиперов в мире, и дуэль с ним — это серьёзный вызов. Мне и всем ребятам нужно будет показать лучшую игру в ближайшие две недели», — поделился мнением о предстоящих встречах Василевский.

Класс «Тампы» и неуступчивость «Монреаля»

Конечно, на бумаге состав «Тампы» выглядит гораздо сильнее, чем у «Монреаля». «Лайтнинг» обладают большим подбором исполнителей, которые уже подтвердили свой класс в прошлом сезоне и продолжают делать это до сих пор. Статус действующих чемпионов, пусть и будет оказывать некоторое давление на «молний», в большей степени должен стать их преимуществом перед соперником. Лидеры «Тампы» — Кучеров, Пойнт, Стэмкос, Хедман, Киллорн — не сбавляют оборотов на протяжении всего плей-офф и становятся кошмаром для каждого соперника, встающего на их пути.

Однако «Канадиенс» уже успели показать, что авторитетов они не признают. В первом раунде «Хабс» сумели вывести из игры лучшего снайпера регулярки Остона Мэттьюса, а в полуфинале и вовсе оставили не у дел звёздное нападение «Вегаса», нейтрализовав Стоуна, Маршессо, Пасиоретти и Така, разобравшихся с «Колорадо». «Монреаль» пусть и не показывает такой яркой игры, как та же «Тампа», но всё же наводит ужас на соперников своей неуступчивостью, борьбой на каждом участке площадки, а иногда даже и внешним видом.

Канадцы наверняка попытаются навязать свою игру и «молниям», поэтому южанам стоит готовиться к настоящей битве.

Кубок Стэнли и россияне

Шестой год подряд продолжится приятная для россиян тенденция: как минимум один из наших соотечественников точно станет обладателем Кубка Стэнли. В составе «Тампы» на трофей претендуют Никита Кучеров, Андрей Василевский и Михаил Сергачёв, а в случае победы «Монреаля» на кубок может быть нанесено имя Александра Романова.

Разумеется, вклад российской троицы «Лайтнинг» в возможный успех команды будет куда более весомым. Все трое играют ключевые роли в клубе, поэтому их заслуга будет гораздо ощутимее. С другой стороны, молодой защитник «Канадиенс» провёл на льду почти весь регулярный чемпионат (чем и заслужил возможность стать обладателем трофея), и получить самый значимый титул уже в начале своей заокеанской карьеры будет для него огромным достижением.

Судьба «Конн Смайта»

Кубок Стэнли — это, конечно, хорошо, но по итогам финала будет решена судьба и другого приза — «Конн Смайт Трофи». Награда самому ценному игроку плей-офф обычно достаётся игроку победившей команды, хотя иногда бывают и исключения (последний раз — в 2003 году, когда приз достался Жан-Себастьяну Жигеру из «Анахайма»). В этот раз представить второй вариант крайне сложно, уж слишком убедительно играют претенденты из обеих команд. У «Тампы» это Андрей Василевский и Никита Кучеров. Российский голкипер, как уже было отмечено, был крайне надёжен на протяжении всего плей-офф и уже успел установить рекорд НХЛ, завершив четыре серии подряд матчами без пропущенных шайб. Звёздный нападающий же является краеугольным камнем атаки «Лайтнинг», крайне редко покидая площадку без результативных действий. На счету Кучерова таких набралось уже 27, и нет никаких сомнений, что это число ещё не раз изменится. В случае победы «Тампы» именно он, на мой взгляд, будет главным фаворитом на «Конн Смайт».

Если говорить об игроках «Монреаля», то там, безусловно, на фоне остальных выделяется Кэри Прайс. Канадский страж ворот, как обычно, блистателен в плей-офф, и его вклад в то, что «Монреаль» дошёл до финала, сложно переоценить. К слову, именно с его сейва в овертайме шестого матча с «Вегасом» началась победная атака «Канадиенс». Если его действия помогут «Хабс» впервые за 28 лет добыть кубок, то лучшего кандидата на приз MVP не будет.



Даты проведения матчей: 29 июня, 1, 3, 6, 8, 10, 12 июля.