«Арена одной из величайших хоккейных династий». «Айлендерс» прощаются с «Нассау Колизеум»

Вчера, 26 июня, «Нью-Йорк Айлендерс» в гостях уступили «Тампе-Бэй Лайтнинг» в седьмом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли – 2021 и закончили выступления в этом сезоне. Это означает, что «островитяне» больше никогда не сыграют на стадионе «Нассау Колизеум». «Айлендерс» снова переезжают, но на этот раз насовсем – со следующего чемпионата они будут выступать на новой «UBS Арене», которая совсем скоро откроет свои двери для болельщиков.

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Первый матч

Постройка «Нассау Колизеум» продолжалась три года и завершилась в 1972 году. Изначально на новом стадионе намеревалась играть команда «Нью-Йорк Рейдерс», которая входила в состав образованной в 1971 году Всемирной хоккейной ассоциации – конкурента НХЛ. Однако правительство округа Нассау не оценило такую идею. Представители власти не считали ВХА серьёзной лигой и хотели, чтобы на построенной арене выступала команда из НХЛ. С этой задачей они наняли юриста Уильяма Ши, целью которого было убедить боссов Национальной хоккейной лиги создать ещё одну франшизу в Нью-Йорке, в дополнение к «Рейнджерс». Доводы Ши сработали – несмотря на изначальное несогласие со стороны именитых соседей, вскоре на Лонг-Айленде появилась новая команда НХЛ, которая получила название «Нью-Йорк Айлендерс».

Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Первый матч в «Колизее» «островитяне» провели 7 октября 1972 года. Их соперниками стали другие новички лиги из «Атланты Флэймз» — будущего «Калгари». В том матче «Айлендерс» уступили со счётом 3:2, а первую победу с таким же результатом одержали в игре с «Лос-Анджелес Кингз» спустя пять дней.

«Арена одной из величайших хоккейных династий»

«Нассау Колизеум» видел становление одной из самых сильных команд в истории не только НХЛ, но и всего хоккея. Первые два сезона в НХЛ прошли для «островитян» неудачно – «Айлендерс» оба раза не добрались до плей-офф. Однако затем началась серия из 14 подряд участий в розыгрыше Кубка Стэнли. До 1980 года команда несколько раз останавливалась в шаге от финала, а затем с первой же попытки выиграла трофей. В том составе выступали сразу несколько хоккеистоов из списка 100 величайших игроков НХЛ, оглашённого в 2017 году: Билли Смит – первый вратарь в НХЛ, ставший автором заброшенной шайбы, Денис Потвин и Брайан Троттье – единственные игроки, проведшие более 1000 матчей за «Айлендерс», и Майк Босси – первый игрок, который повторил казавшееся недосягаемым достижение Мориса Ришара, забросив 50 шайб в 50 первых матчах сезона. Также за тех «Айлендерс» выступали Кларк Гиллис, который был партнёром Троттье и Босси по легендарной «Трио-Гранде», и Бутч Горинг – «последний кусочек» чемпионского пазла «островитян» и обладатель самого необычного шлема в истории хоккея.

Эти игроки вместе выиграют ещё три трофея подряд и примут участие в последнем на сегодняшний день финале «Айлендерс», в котором они уступили «Эдмонтону», передав им в 1984 году эстафету доминирования в НХЛ.

Майк Босси одним из первых попрощался со стадионом, который принял три из четырёх чемпионских матчей «островитян»: «Моё последнее воспоминание с Кубком Стэнли в «Нассау Колизеум»… Полагаю, улыбка говорит обо всём! Эта фотография не показывает улыбок 16 тысяч болельщиков, разделяющих радость от четвёртой подряд победы, и не может показать той признательности, которую мы хотели бы выразить за их поддержку.

Лонг-Айленд всегда был особенным местом. «Колизей» будет жить как арена одной из величайших династий, которую видел хоккей! Спасибо, болельщики! Спасибо, «Колизей»!» — написал Босси в своём «твиттере».

Красивое прощание

«Айлендерс» уже покидали «Нассау Колизеум» — в 2015 году команда переехала в располагающийся в Бруклине «Барклайс-центр». Последний матч дома в тот раз «островитяне» провели в первом раунде плей-офф, когда в шестом матче серии с «Вашингтоном» они сумели перевести противостояние в седьмую игру. Победный гол в той игре был на счету Николая Кулёмина, а шайбу, которая должна была стать последней для «Айлендерс» в «Колизее», забросил Кэл Клаттербак.

Однако дела на другой арене у «островитян» не пошли – посещаемость была одной из худших в лиге, и с 2018 по 2020 годы они разделяли домашние матчи между «Барклайс-центром» и реконструированным «Нассау Колизеум», а перед началом этого сезона окончательно вернулись в старый дом.

Фото: Thomas A. Ferrara/Getty Images

Неистовая поддержка родных трибун стала одним из важнейших факторов прохода «Айлендерс» в полуфинал Кубка Стэнли. Болельщики «островитян» были невероятно шумны на протяжении всего плей-офф, и их команда была близка к тому, чтобы устроить идеальное прощание арене, которая на протяжении почти полувека служила им верой и правдой. И пусть сказка «Айлендерс» закончилась в полуфинале, матч, ставший для них последним в «Колизее», стал по-настоящему красивой лебединой песней в их отношениях с легендарным стадионом. Гол Энтони Бовиллье позволил трибунам ещё один последний – теперь уже точно – раз испытать неописуемый восторг в стенах «Колизея», прежде чем покинуть их навсегда.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте НХЛ.