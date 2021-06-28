«Самое важное сейчас — играть для них». «Монреаль» хочет победить ради Уэбера и Прайса

Уже совсем скоро, в ночь с 28 на 29 июня мск, начнётся финальная серия Кубка Стэнли – 2021. Действующие чемпионы из клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» будут пытаться защитить титул, а помешать им в этом предстоит хоккеистам «Монреаль Канадиенс». Разумеется, в этом противостоянии «молнии» будут фаворитом – команда обладает одним из сильнейших составов в лиге и демонстрирует сильный хоккей на протяжении всего плей-офф, поэтому их второе подряд появление в финале не вызывает удивления. «Монреаль» же, напротив, стал главной сенсацией текущего розыгрыша. Канадцы закончили регулярный чемпионат с худшими показателями среди всех участников плей-офф и находились в шаге от вылета в первом раунде с «Торонто», но затем сумели перевернуть ход серии и пройти дальше. На пути к финалу «Канадиенс» также всухую переиграли «Виннипег» и довольно уверенно разобрались с одним из главных фаворитов – «Вегасом».

В отличие от «Тампы», где большая часть игроков знакома с напряжением решающей серии, в «Монреале» есть много хоккеистов, для которых предстоящий финал станет первым в карьере. Дебютантами в матчах за Кубок Стэнли станут не только молодые игроки – Ник Судзуки, Еспери Котканиеми, Коул Кофилд, — но и опытные хоккеисты, за плечами которых не один год в Национальной хоккейной лиге. Среди последних особенно выделяются два имени – Ши Уэбер и Кэри Прайс. Удивительно, но ни один из этих прославленных хоккеистов ещё ни разу не принимал участия в финале Кубка Стэнли.

Оба игрока успели достичь многого: Уэбер и Прайс вместе становились олимпийскими чемпионами и обладателями Кубка мира в составе сборной Канады, а 35-летний защитник также становился чемпионом мира в 2007 году. Хоккеисты также получили большое признание на индивидуальном уровне. Уэбер трижды был номинантом на приз лучшему защитнику НХЛ и стал обладателем специальной награды от Марка Мессье за лидерство на льду и за его пределами, а Прайс и вовсе собрал целую россыпь наград, завоевав целых четыре личных трофея в 2015 году: «Везину», «Харт», «Уильям М. Дженнингс» и приз Теда Линдсея. И только сейчас оба канадца впервые получили возможность побороться за главный командный трофей.

При этом и тот и другой могли и раньше оказаться в финале. «Монреаль» с Прайсом дважды оказывался в шаге от решающей серии, но в 2010 году Кэри не был основным голкипером «Канадиенс», а в 2014-м пропустил полуфинал с «Рейнджерс» из-за травмы. Уэбер же покинул «Нэшвилл» за год до того как «хищники» безуспешно попытались завоевать кубок в противостоянии с «Питтсбургом».

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Зато сейчас оба ветерана не просто находятся в строю, но и играют ключевые роли в сегодняшней сказке «Монреаля». Прайс является одним из главных фаворитов на «Конн Смайт» — приз лучшему игроку плей-офф. И не без причины – канадец находится среди лидеров по проценту отражённых бросков и коэффициенту надёжности, ненамного отставая от будущего визави Андрея Василевского.

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Уэбер, в свою очередь, стал важнейшим элементом бригады меньшинства «Канадиенс», которая является лучшей среди всех команд-участниц плей-офф. В составе спецбригады защитник провёл на льду больше всех времени в команде, в общей таблице уступая только Райану Макдоне из «Тампы». К тому же на счету канадца две голевые передачи в меньшинстве – половина от всех набранных им очков. Благодаря надёжной игре Уэбера не только в меньшинстве «Монреаль» смог дойти до финала, чему сам капитан канадцев несказанно рад. «Я безумно счастлив. Точно так же я был рад, что мог сыграть в каждом из матчей по ходу этого плей-офф. Это захватывающее время, и неважно, 20 тебе лет или 35. Я никогда так далеко не заходил. Мы счастливы, что по-прежнему остаемся в игре, и мы рады двигаться вперед» — приводит слова Уэбера официальный русскоязычный сайт НХЛ.

Важность предстоящей серии как для команды, так и для её ветеранов понимает молодое поколение. Одна из юных звёздочек команды Коул Кофилд понимает, что для них возможности выиграть кубок больше может и не быть, поэтому будет прикладывать все силы, чтобы добыть трофей в том числе и для них: «Для меня всё это многое значит, но еще больше это значит для всей команды. Эти ребята уже давно выступают в лиге, и такая возможность выпадает нечасто. Пожалуй, самое важное сейчас — играть для этих старших ребят, которые уже долго здесь. Я же просто постараюсь взять от этого всего по максимуму и насладиться моментом. Всё это для парней постарше, которые уже играют здесь продолжительное время».

Как бы то ни было, попадание в финал – уже большое достижение для Уэбера и Прайса, а вот удастся ли им с первого раза взять кубок, мы узнаем уже совсем скоро.