«Кучеров играет как зверь». Российский форвард продолжает доминировать в плей-офф НХЛ

В первом матче финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 5:1 и повела в заключительной серии плей-офф – 1-0. Главным героем встречи стал продолжающий доминировать в этом розыгрыше Кубка Стэнли нападающий «Тампы» Никита Кучеров, оформивший дубль и сделавший результативную передачу.

Российский форвард стал первым игроком, набравшим 30 очков в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. В активе Никиты семь заброшенных шайб и 23 результативные передачи в 19 матчах. Ближайшего преследователя в гонке бомбардиров плей-офф НХЛ — одноклубника Брейдена Пойнта — он опережает уже на семь очков. В сегодняшнем матче Пойнт отметился ассистентским хет-триком.

Кучеров стал шестым игроком за последние 30 лет, кто смог набрать 30 очков в плей-офф НХЛ за 19 или меньшее количество матчей. Кучеров повторил достижение Уэйна Гретцки, Дага Гилмора (оба в 1993 году) и Евгения Малкина (2009) в плей-офф НХЛ. Рекорд принадлежит Марио Лемье, который в 1992 году смог набрать 30 очков за 13 матчей. Второе место занимают Марк Рекки и всё тот же Лемье с 30 очками в 18 матчах в 1991 году.

Также Кучеров вышел на пятое место по голам среди россиян в плей-офф НХЛ. На счету Кучерова стало 43 шайбы, у Павла Дацюка и Вячеслава Козлова по 42. Выше по этому показателю располагаются Алексей Ковалёв (45 шайб), Сергей Фёдоров (52), Малкин (64) и Александр Овечкин (71).

«Надеюсь, что мой первый гол запишут на Палата»

При этом первый гол Кучерова вызвал сомнения не только у статистической бригады НХЛ, но и у самого форварда. Всё дело в том, что в начале третьего периода Никита даже не пытался угрожать воротам самостоятельно – он совершал наброс на пятак, где находился его партнёр Ондржей Палат, однако защитник «Монреаля» Бен Шьяро попытался перехватить шайбу, но игровой снаряд предательски для «Канадиенс» залетел в ворота Кэри Прайса. Изначально шайба была записана на счёт Палата, который пытался добить её в ворота после рикошета от Шьяро, но затем статистики НХЛ определили, что чех шайбы не коснулся.

«Мы придерживались своего плана, старались играть все 60 минут. Не думаем о сопернике, у нас есть система игры, есть план, мы его придерживаемся. Как себя чувствую, играя в финале после пропуска сезона? Психологически было тяжело, когда не мог играть. Но это уже в прошлом, сейчас я наслаждаюсь моментом, счастлив быть с ребятами и играть в финале.

Мой первый гол? Мне особо не пришлось ничего делать, просто бросил шайбу в сторону ворот, к счастью, отскок сыграл за нас. Мне показалось, что забил Палат, надеюсь, шайбу запишут на него. Нам надо ещё больше доводить шайбу до ворот», — рассказал Кучеров.

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«Кучеров играет как зверь. Это один из лучших игроков в мире»

Забросивший последнюю шайбу «молний» в этом матче капитан команды Стивен Стэмкос поделился мнением об очередном ярком выступлении Кучерова в нынешнем плей-офф.

«Во втором перерыве мы договорились продолжать играть в свою игру. Мне кажется, что мы провели хороший второй период, за исключением его последних пяти минут. И в начале третьего периода нам нужно было погасить их порыв.

Оценить игру Кучерова? Это один из лучших игроков мира. Мы много раз видели, как он выезжает на позицию из круга вбрасывания и производит бросок. Это был важный гол, который дал нам вздохнуть свободно. Он сейчас играет как зверь.

«Монреаль» играет по системе и здорово закрывает соперника. Это тяжело, потому что остаётся мало места для манёвра. У них в составе габаритные защитники, которые чистят пятачок, у них есть сдерживающие звенья, ограничивающие твоё игровое пространство. Но в конечном счёте тройка Пойнта с Кучеровым и Палатом не просто так является элитной. Они уже были в такой ситуации и добивались успеха в прошлом году, и это перенеслось в нынешний плей-офф. Они – одна из важных причин, почему мы находимся там, где мы есть. Будь то первый раунд или финал, эти ребята ведут за собой. Мы многого от них ждём, и они не разочаровывают. Сегодня для нас это сработало, это элитные игроки, которых тяжело сдержать», — полагает Стэмкос.

«Думаю, что каждая выигранная игра идеальна»

У главного тренера «Тампы» Джона Купера, помимо радости от добытой победы, хватало и головной боли после завершения встречи. Большую часть третьего периода пропустил получивший травму канадский нападающий Алекс Киллорн.

«На данный момент у меня нет новой информации, но он не смог продолжать матч. Надеюсь, что завтра с ним всё будет в порядке. На сколько близка игра команды была к идеальной? Ох, я даже не знаю. Думаю, что каждая выигранная игра идеальна, так что, возможно, моя оценка немного отличается.

Кучеров – ключевой игрок нашей команды, все носят свой вклад, и вы знаете, какой вклад вносит Куч. Ребята бьются, несмотря на травмы, вдохновляя этим остальных. Когда видишь, через что проходят игроки, это вдохновляет. Ты должен это делать, чтобы был шанс на победу. Он это делает, и сегодня был вознаграждён за это. Это финал, все играют с травмами. К счастью для нашей команды, мы добиваемся успеха, потому что все с этим справляются. Это здорово для команды», — заявил Купер.

«Исчезли любые сомнения на счёт Кучерова, которые были перед серией»

Обозреватель издания The Athletic Дом Люшишин прокомментировал игру Кучерова в первом матче финала Кубка Стэнли 2021 года.

«Не было никакой травмы, не знаю, о чём вы говорите», — сказал Кучеров перед первым матчем финала. Так всё и выглядело, когда он вышел на лёд. Исчезли любые сомнения на его счёт, которые были перед серией. Его превосходная игра в первом матче сократила разрыв между ним и Василевским в борьбе за «Конн Смайт». У Кучерова 30 очков в 19 матчах, на семь больше, чем у его партнёра по звену Пойнта.

В первом матче он показал, что наряду со своим мастерством плеймейкера остаётся и опасным снайпером. Свой второй гол он забил, нанеся убийственный бросок над ловушкой Прайса. Это было «горячо», и это сняло вопросы о победителе матча», — написал журналист в своём отчёте по матчу для североамериканского издания.