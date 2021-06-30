Василевского снова «прокатили» мимо «Везины»! Лучшим вратарём НХЛ стал 36-летний канадец

В ночь на 30 июня по московскому времени в НХЛ огласили победителей в главных индивидуальных номинациях сезона.

«Харт Трофи» — приз, вручаемый хоккеисту, внёсшему наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате — ожидаемо достался капитану «Эдмонтона» Коннору Макдэвиду. Лучший бомбардир турнира набрал невероятные 105 (33+72) очков в 56 матчах и установил рекорд НХЛ, поучаствовав в 57,38% голов «Ойлерз» в сезоне. По большому счёту, у Макдэвида сейчас и не было конкурентов, Коннор заслуженно забрал свой второй «Харт» в карьере. Кроме того, канадец выиграл и «Тед Линдсей Эворд» — приз самому выдающемуся игроку сезона по итогам голосования среди членов профсоюза хоккеистов. У Макдэвида — повсеместное признание, но наверняка Коннор обменял бы все свои индивидуальные награды на возможность реально претендовать со своим «Эдмонтоном» на Кубок Стэнли. Пока об этом приходится только мечтать.

Награду лучшему защитнику регулярки выиграл Адам Фокс из «Рейнджерс». Он набрал 47 (5+42) очков в 55 матчах сезона, а в финальном голосовании за «Норрис Трофи» обогнал Виктора Хедмана из «Тампы» и Кейла Макара из «Колорадо». Фокс стал первым американским защитником с 1997 года, которого ассоциация спортивных журналистов НХЛ признала лучшим в своём амплуа. 24 года назад приз брал Брайан Лич, также игрок «Рейнджерс».



«Колдер Трофи» предсказуемо ушёл в руки Кириллу Капризову. Ещё в начале регулярки российский форвард «Миннесоты» обозначил себя в роли главного претендента на приз лучшему новичку сезона, а затем лишь увеличивал отрыв от конкурентов. В Северной Америке высказывалось мнение, что Капризов не может в полной мере считаться новичком, так как ранее провёл более 300 матчей в КХЛ, однако никаких подобных ограничений не указано для номинантов «Колдера», а результативность Кирилла и его роль в успехах «Миннесоты» не оставили выбора спортивным журналистам НХЛ, определявшим лауреата тайным голосованием. Заслуженная награда для Капризова!

Ожидалось, что индивидуальный приз по итогам регулярки возьмёт ещё один российский хоккеист — Андрей Василевский претендовал на «Везину Трофи». Однако награда лучшему вратарю сезона ушла Марку-Андре Флёри.



Разумеется, канадец её заслужил. В 36 лет Флёри провёл великолепный турнир и немало поспособствовал тому, что «Вегас» стал одной из двух лучших команд регулярного чемпионата.



Но за Василевского, честно говоря, обидно. Именно российский вратарь в последние годы является самым стабильным и надёжным голкипером в НХЛ — это признаётся практически повсеместно. Да и четыре подряд номинации на «Везину» говорят о многом.

Но в трёх случаях из четырёх голосование генменеджеров клубов НХЛ «прокатывает» Василевского мимо личного трофея. И если в 2018-м, когда «Везину» взял Ринне, и даже в прошлом сезоне (награда ушла Хеллебайку) вопросов было не так много, то сейчас больше всего кажется, что Андрея несправедливо лишили звания лучшего вратаря лиги. Да, он уступил Флёри по основным статистическим показателям (% отражённых бросков и коэффициент надёжности), но Василевский сыграл в регулярке на 6 матчей больше, чем канадец, и при этом одержал на 5 побед больше.

Кроме того, вклад Андрея в успехи «Тампы» кажется более весомым, чем у Флёри в результат «Вегаса». Всё-таки защита «молний» по ходу регулярки часто позволяла себе вольности, тогда как оборона «рыцарей» стала самой непробиваемой в сезоне, позволив дуэту Флёри — Ленер взять «Уильям Дженнингс Трофи». Есть ощущение, что многие голосовали за Марка-Андре ещё и из-за его возраста: в 36 лет у Цветочка был, пожалуй, последний шанс выиграть свою первую «Везину».

Впрочем, все мои рассуждения, конечно, субъективны. Но точно в той же степени, что и голосование генменеджеров. Что касается Василевского, то ему сейчас явно не до размышлений о справедливости. Андрей в финале плей-офф сражается за второй Кубок Стэнли подряд, и эта награда намного важнее, чем все личные призы. К тому же у Василевского ещё остаётся шанс всё-таки получить индивидуальный трофей в этом сезоне, ведь он является одним из главных претендентов на «Конн Смайт» — приз, вручаемый MVP плей-офф.