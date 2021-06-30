«Его главная цель — завоевать Кубок Стэнли». Капризов выиграл первый трофей в НХЛ

В ночь с 29 на 30 июня в НХЛ прошла церемония вручения главных индивидуальных наград по итогам сезона-2020/2021. «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд» предсказуемо достались нападающему «Эдмонтона» Коннору Макдэвиду, приз лучшему защитнику — «Норрис Трофи» — получил Адам Фокс из «Рейнджерс», а лучшим голкипером сезона, по мнению генеральных менеджеров команд НХЛ, стал 36-летний страж ворот «Вегаса» Марк-Андре Флёри, впервые в своей долгой карьере удостоившийся «Везина Трофи». При этом на последнюю награду в четвёртый раз подряд претендовал наш соотечественник Андрей Василевский, но выбор голосовавших пал именно на канадца, что вызывает некоторые вопросы.

Тем не менее россияне без наград не остались. Приз лучшему новичку сезона — «Колдер Трофи» — ожидаемо получил форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов. 24-летний нападающий стал восьмым представителем России/СССР, который получил эту награду. Ранее она доставалась Сергею Макарову, Павлу Буре, Сергею Самсонову, Евгению Набокову, Александру Овечкину, Евгению Малкину, а последним до Кирилла это удалось сделать Артемию Панарину, который на тот момент выступал в составе «Чикаго Блэкхоукс». К слову, свой приз Капризов получил «из рук» (церемония проходила в дистанционном формате) хоккеиста, игравшего с Панариным бок о бок в его дебютном сезоне. О том, что именно Кирилл стал лучшим новичком прошедшего чемпионата, выпала честь объявить Патрику Кейну, который в 2008 году также удостоился «Колдера».

В своей победной речи Капризов был предельно скромен и отметил команду, тренеров, и даже того же Кейна: «Мне очень приятно получить эту награду. Особенно от такого особенного игрока. В своём первом сезоне в НХЛ я получил удовольствие от всего — от атмосферы на льду, партнёров, игры, плей-офф. Клуб всё сделал на высшем уровне. Всё было блестяще во всех планах. Хочу сказать спасибо команде, без них ничего бы не было. Всем партнёрам, тренерам, всей организации. Все мне помогали на льду и вне его. Хочу поблагодарить семью, которая всегда меня поддерживала, друзей. Спасибо всем, кто был рядом», — приводит слова Кирилла официальный русскоязычный сайт НХЛ.

Преимущество Кирилла над конкурентами за трофей было ощутимое — 99 из 100 журналистов поставили россиянина на первое место в своих бюллетенях, и лишь один из них предпочёл Капризову Джейсона Робертсона из «Далласа», ставшего вторым в итоговом голосовании. На третьем месте расположился голкипер «Каролины» Алекс Неделькович, а пятёрку лучших замкнул российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин, набравший достойные 165 баллов.

Победа Капризова в этой номинации абсолютно не вызывает удивления. Россиянин с первых же матчей в лиге заявил о себе как о главном претенденте на награду и сохранял этот статус на протяжении всего чемпионата. 24-летний нападающий сыграл огромную роль в преображении «Миннесоты». Кирилл был мотором команды и стал одним из ключевых факторов того, что «Уайлд» заблаговременно обеспечили себе попадание в плей-офф и заиграли совершенно другими красками по сравнению с последними сезонами.

Капризов уже точно вписал себя в историю «Уайлд». Он стал первым новичком в истории франшизы, получившим «Колдер» по окончании сезона. Кирилл обновил множество рекордов «Миннесоты» среди дебютантов и, по словам главного тренера «дикарей» Дина Эвасона, останавливаться на этом не собирается. «Этот год, когда за нас играл Капризов, хорошо показал, какую франшизу мы пытаемся построить. Здорово, когда тебя узнают. Но его главная цель — больше побеждать и завоевать Кубок Стэнли. Кирилл говорит всё правильно и делает всё правильно. И я не удивлён, что он при этом очень скромен».

Нет сомнений, что Кирилл проведёт ещё не один яркий год в НХЛ, и руководство «Миннесоты» делает всё возможное, чтобы он сделал это именно в свитере «Уайлд». По сообщениям американских СМИ, Капризову был предложен новый контракт на восемь лет с зарплатой, которая может превысить $ 8 млн в год. Обе стороны наверняка хотят прийти к соглашению как можно скорее, поэтому есть все основания полагать, что в следующем сезоне Кирилл продолжит выступать в НХЛ и будет стараться пополнить список своих наград — как командных, так и личных.