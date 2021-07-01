Василевский роскошен в финале плей-офф! Стал первой звездой и обновил российский рекорд

Победный гол во втором матче серии «молнии» забили на последней секунде второго периода. Они могут оформить золотой дубль уже в Монреале.

Действующий чемпион начал с убедительной победы

Первый матч финала плей-офф НХЛ между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Монреаль Канадиенс» запомнился огромным количеством силовой борьбы. На двоих команды применили 115 силовых приёмов. «Лайтнинг» завершили игру с 57 силовыми приёмами, «Канадиенс» – с 58. У «молний» наиболее активными в силовой борьбе оказались форварды Блейк Коулман (11 хитов), Энтони Чирелли (8) и Баркли Гудроу (7), у «Монреаля» – форварды Джош Андерсон (8) и Арттури Лехконен (7), а также защитники Джоэль Эдмундсон и Бен Шьяро (по 7).

Если в силовой борьбе «Канадиенс» смогли навязать достойное сопротивление своему сопернику, то в хоккейной составляющей всё сложилось довольно однозначно. Действующий чемпион начал решающее противостояние сезона с убедительной победы – 5:1. Главным героем встречи стал российский нападающий «молний» Никита Кучеров, оформивший дубль и сделавший результативную передачу. Кучеров стал всего третьим игроком в истории НХЛ, кому удалось достигнуть рубежа в 30 очков в двух плей-офф подряд. Ранее это удавалось сделать Уэйну Гретцки (1983-1985, 1987-1988) и Марио Лемье (1991-1992).

«Тампа» потеряла Киллорна, «Монреаль» приобрёл Армию

За несколько часов до начала встречи стало известно, что «Тампе» разрешили заполнить домашний стадион на 100 процентов от его проектной вместимости. Таким образом, игру смогли посетить 18 600 болельщиков. В первой игре серии на трибунах Amalie Arena присутствовали 16 300 зрителей.

По сравнению с предыдущим матчем в заявках команд произошло по одному изменению. При этом «Тампа» игрока потеряла, а «Монреаль» приобрёл. В начале третьего периода прошлой встречи один из лидеров «молний» Алекс Киллорн в падении крайне неудачно заблокировал бросок защитника соперника Джеффа Питри. Канадский форвард получил повреждение и выпал из заявки своей команды на второй матч серии. Киллорна в составе «Тампы» заменил Мэтью Жозеф, для которого этот матч стал всего третьим в нынешнем плей-офф.

В свою очередь в состав «Канадиенс» вернулся финский нападающий Йоэль Армиа. Один из ключевых форвардов канадской команды пропустил прошлый матч из-за нахождения в протоколе коронавируса. Формально Армия очистил протокол за несколько часов до начала матча, но подготовиться к игре у него уже не было никакой возможности. На этот раз Йоэль уже был в порядке, и ничто не могло помешать его возвращению на своё привычное место в тройку нападения к двум ветеранам НХЛ – Кори Перри и Эрику Стаалу.

Чирелли прервал голевую засуху

Стартовый период не принёс командам заброшенных шайб. У «Тампы» было две возможности отличиться в большинстве, но реализовать лишнего не получилось. Если первое большинство обошлось без опасных моментов, то второй розыгрыш получился намного опаснее. Лучший снайпер текущего розыгрыша Кубка Стэнли Брейден Пойнт с пятака запустил шайбу мимо левой штанги, а с щелчком Кучерова справился голкипер «Монреаля» Кэри Прайс.

Гости довольно опасно убегали в контратаки – могли забивать Ник Судзуки и Тайлер Тоффоли, но в обоих случаях на высоте оказывался вратарь «Тампы» Андрей Василевский. В прошлом матче 26-летний россиянин установил национальный рекорд по победам в матчах финалов Кубка Стэнли. Василевский выиграл пятый матч, что отныне является лучшим результатом для российских вратарей. Примечательно, что Андрей превзошёл результат бывшего голкипера «Тампы» Николая Хабибулина, одержавшего четыре победы в финальной серии плей-офф НХЛ 2004 года.

Конец первого – начало второго периодов «Тампа» отыграла в длинном меньшинстве. В численном недокомплекте «молнии» остались после того, как двойной малый штраф получил защитник Райан Макдона. За четыре минуты большинства гости создали несколько качественных моментов, но Василевский отбился при помощи своих партнёров. А на 27-й минуте матча уже при игре в равных составах нападающий «молний» Энтони Чирелли прервал голевое молчание. В данной игровой ситуации канадский форвард занял позицию правого защитника и от синей линии произвёл кистевой бросок по воротам Прайса. Канадский вратарь был перекрыт как своими, так и чужими игроками, и тщетно пытался разглядеть момент броска, но в итоге оказался бессилен, не успев среагировать на наброс в исполнении Чирелли.

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Удаление Сергачёва и два рикошета позволили «Монреалю» отыграться

Судьбу седьмого матча полуфинала Кубка Стэнли между «Тампой» и «Айлендерс» решила одна единственная шайба, которую забил Янни Гурд. Вполне возможно, что по схожему сценарию сложился бы и сегодняшний матч, если бы не удаление защитника «молний» Михаила Сергачёва. Российский защитник нарушил правила против Арттури Лехконена, в результате чего оба хоккеиста на время покинули ледовую площадку. Сергачёв отправился в бокс для штрафников, тогда как Лехконен был вынужден уйти в раздевалку в рамках протокола проверки на возможное сотрясение мозга.

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Очередным большинством в матче гости сумели воспользоваться. Канадиенс» сразу закрепились в зоне, Судзуки набросил от синей линии — и шайба заскочила в ворота хозяев. Сначала игровой снаряд срикошетил от клюшки нападающего «Тампы» Чирелли, а затем небольшое изменение траектории произошло в результате контакта с клюшкой Макдоны. Справиться с двумя последовательными рикошетами от клюшек собственных партнёров не смог даже проводивший очередной роскошный матч в этом плей-офф Василевский. Стоит заметить, что единственный гол и в первой финальной встрече Андрей также пропустил в результате двух подряд рикошетов.

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Коулман забил победный гол на последней секунде второго периода

Казалось, что на перерыв команды уже отправятся при ничейном счёте, вот только хозяева придерживались совершенно иной точки зрения. «Молнии» отличились на последней секунде второй периода. Гудроу промчался по правому флангу и прострелил на дальнюю штангу, а Коулман нырнул и в падении точно бросил по воротам. Американский нападающий забил свой второй гол в нынешнем плей-офф и первый с 17 мая. Вовремя. Ничего не скажешь.

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В результате гол Коулмана оказался победным в этой встрече для «Тампы». В заключительном периоде гостям, несмотря на все приложенные усилия, отыграться так и не удалось. Первой звездой матча абсолютно закономерно стал 26-летний Василевский, завершивший встречу с 42 отражёнными бросками. Российский вратарь продолжает переписывать национальный рекорд по победным матчам в финале Кубка Стэнли. «Тампа» выиграла свой пятый подряд матч на домашнем льду в текущем розыгрыше Кубке Стэнли, начиная со второй игры полуфинальной серии с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:2). Таким образом, «Лайтнинг» удалось обновить клубный рекорд по длительности домашней победной серии в плей-офф НХЛ

Судьбу матча окончательно решил Ондржей Палат, пробивший Прайса за четыре минуты до конца третьего периода. Чешский форвард воспользовался грубейшей ошибкой защитника «Канадиенс» Джоэля Эдмундсона в своей зоне. Теперь команды при счёте 2-0 в пользу «Лайтнинг» перебираются в Монреаль, и существует довольно высокая вероятность того, что финал Кубка Стэнли завершится уже в этом городе. Команда Джона Купера находится всего в двух победах от оформления золотого дубля, к которому она летит на всех порах.