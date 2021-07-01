«Он что, сделал это снова? Выбор момента для гола был эпичным»

Во втором матче финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 3:1 и повела в заключительной серии плей-офф – 2-0. Автором победной шайбы стал американский нападающий Блейк Коулман, для которого этот гол стал вторым в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли и первым с 17 мая, когда «молнии» начали свою защиту чемпионского титула в этом плей-офф.

К середине второго периода командам удалось по разу поразить ворота друг друга – за «Тампу» отличился Энтони Чирелли, а в составе «Монреаля» шайбу забросил Ник Судзуки. Всё шло к ничейному результату по итогам второго игрового отрезка, однако хоккеистам «Лайтнинг» всё же удалось выйти вперёд в счёте за две секунды до конца периода, заброшенной шайбой в падении отметился форвард Коулман.

Коулман повторил достижение Майка Босси в финале Кубка Стэнли 37-летней давности. Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» до настоящего момента был последним игроком, кому удавалось забить победный гол в матче финала Кубка Стэнли за две секунды до конца периода. Неудивительно, что на послематчевой пресс-конференции обсуждение гола Коулмана стало центральным моментом.

«Это прошлогодняя игра с «Бостоном» в «пузыре? Он что, сделал это снова?»

За последние два плей-офф 30-летний Коулман забил в общей сложности всего семь голов в 45 матчах. Американский форвард является ролевым нападающим, и забрасывание шайб в ключевых матчах сезона не является его главной обязанностью на льду. Но при этом, если Блейк всё-таки забивает в плей-офф, то делает это крайне эффектно.

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В предыдущем сезоне в серии второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли уроженец Плано оформил дубль в ворота «Бостон Брюинз» (4:3 ОТ), и одну из своих шайб он забросил в падении, как и в сегодняшнем матче с «Монреалем». Вся разница между этими голами заключалась только в том, что на сей раз Блейк отличился за две секунды до конца периода, а тогда забил в середине отрезка. Именно об этом на пресс-конференции и говорил главный тренер «Тампы» Джон Купер.

«Вы знаете, в моей голове сразу промелькнула мысль. Это прошлогодняя игра с «Бостоном» в «пузыре»? Он что, сделал это снова? Сценарий отличался, но голы были невероятно похожи. Выбор момента для гола был эпичным, очень важным перед вторым перерывом. Коулман и Гудроу – кусочки общей головоломки, которые смогли стать настоящим произведением. В целом команда сегодня показала далеко не лучшую свою игру, но в этом была не только наша вина. Соперник провёл сильный матч, и его заслуга в наших не лучших действиях огромна. Я отдаю ребятам должное за эту победу, однако мы в финале. Здесь может быть трудно. И здесь трудно.

Не знаю, почувствовали ли мы с самого начала, что Вася в ударе. Пожалуй, он в каждом матче в ударе, поэтому не знаю, надо было ли нам думать об этом. Дело было больше в том, что у нас не шла командная игра. Буду честным, сегодня была выдающаяся индивидуальная игра от Васи, Коулмана и ещё пары человек. Но командная игра не была выдающейся. От Васи мы такое уже видели, сегодня он точно дал нам шанс на победу. Если ты собираешься добиться успеха в этой лиге, твой вратарь должен хорошо играть. Надеешься, что после матча сможешь сказать: «Вратарь внёс вклад в матч, но это была победа команды». Сегодня мы играли с переменным успехом, но Вася был на высоте, когда мы проседали. Я не буду оценивать тот или иной его матч. Были матчи, когда он делал всего 20 сейвов, но три из которых спасли нам матч. Он был в ударе сегодня, без вопросов. Однако любая победа в Кубке Стэнли – это большая победа, сегодня была ещё одна для нас и для него», — сказал Купер.

«Раз в неделю в раздевалке меня называют Гуди»

Автор победного гола Коулман пополнил состав «Тампы» в дедлайн во время прошлого сезона НХЛ. В то же самое время «молнии» выменяли из «Сан-Хосе Шаркс» и его нынешнего партнёра по звену Гудроу, который и выполнил голевую передачу. Они практически сразу же были объединены в тройку нападения вместе с Янни Гурдом, и это сочетание продолжает приносить огромное количество пользы «Тампе» на протяжении двух плей-офф подряд.

«Мне кажется, что меня до сих пор раз в неделю в раздевалке называют Гуди. Я думаю, мы всегда будем вместе. Понимал, что нас уже поджимает игровое время периода, но увидел, как Баркли обыгрывает защитника «один в один» в средней зоне. Я попробовал сделать всё, что было в моих силах, чтобы предоставить ему наилучшую возможность для игры. Он исполнил невероятный пас, и, к счастью, у нас получилось опередить время. Я действовал на рефлексах. Едва ли кто-то действительно тренирует броски в падении. Но на тот момент это было единственным шансом. Хотя вообще не знаю, почему мне удаются такие голы», — сказал Коулман.

«Гол Блейка? Знал, что время периода уже на исходе, и слышал, как вся скамейка кричала, что надо бросать по воротам. Он забил важнейший гол, в котором команда отчаянно нуждалась в это время матча. У Блейка есть сноровка для подобного рода бросков», — добавил Гудроу.

«У меня не хватит слов, чтобы выразить благодарность Василевскому»

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 42 броска из 43 в матче и был признан первой звездой. Россиянин одержал 14-ю победу в текущем плей-офф, упрочив лидерство среди голкиперов.

«Нас полностью переиграли и переработали во втором периоде. Но Василевский добыл победу в этом матче для нашей команды. Каждый день он является хребтом команды. У меня не хватит слов, чтобы выразить ему благодарность. Конечно, нам бы хотелось облегчить ему жизнь, но он – настоящий воин и боец. Основная заслуга в сегодняшней победе принадлежит ему», — сказал защитник «Тампы» Райан Макдона.