«У нас серьёзные опасения». НХЛ намекает, что снова не пустит на ОИ лучших хоккеистов мира

Меньше года остаётся до Олимпиады-2022, которая должна пройти в Пекине, но до сих пор непонятно, отпустит НХЛ своих игроков на хоккейный турнир Игр или нет. Обсуждение и поиск компромисса между МОК, ИИХФ и главой лучшей лиги мира Гэри Беттмэном идут давно, стороны регулярно выдают комментарии в прессе о ходе переговорного процесса, но никакого конкретного решения нет до сих пор.

При этом примерно год назад было практически очевидно, что НХЛ не заинтересована в участии в китайской Олимпиаде. Из-за пандемии коронавируса лига и так потеряла кучу денег (а трёхнедельная пауза в новом чемпионате — это новые потери, которые не окупятся), а аргумент о продвижении на перспективный азиатский рынок разбивался о несвоевременность момента: какая уж тут эффективная экспансия в новый регион, когда вокруг сплошные ограничения из-за ковида?



Но затем довольно неожиданно пошла позитивная динамика. Сначала в новом коллективном соглашении между НХЛ и Ассоциацией игроков появился пункт, допускающий участие энхаэловцев на Играх в Пекине. Это ещё ничего не означало, однако вскоре из-за океана стали намекать, что Олимпиада в Китае им действительно интересна. Ведущие североамериканские издания стали публиковать свои варианты составов топ-сборных на ОИ с учётом игроков НХЛ, главные инсайдеры лиги сыпали новостями о серьёзном продвижении в переговорах.



Более того, в феврале 2021 года генеральным менеджером сборной Канады на ОИ-2022 был назначен Даг Армстронг — стопроцентный человек НХЛ. И он сразу же выразил уверенность, что «в следующем году мы увидим Кросби, Прайса и Пьетранджело в олимпийском составе».

Дальше — больше. ИИХФ и НХЛ начали обсуждать логистику на Олимпиаду, лига разработала список условий для участия хоккеистов в Играх, а в апреле подтвердила намерение позволить им ехать в Пекин. В мае и вовсе показалось, что дело в шляпе: журналист Фрэнк Серавалли сообщил, что МОК обязался финансировать поездки, страховку и предоставить иные компенсации для игроков, что являлось серьёзным препятствием в прошлых переговорах.



Ожидалось, что в июне о будущем празднике хоккея с участием сильнейших игроков мира будет, наконец, объявлено официально. Рене Фазель несколько раз в течение месяца обещал, что решение точно будет принято на следующей неделе, но окончательно ударить по рукам сторонам никак не удаётся.



И в конце месяца мы, увы, уже увидели отрицательную динамику. НХЛ уходит от точных сроков по принятию решения, Гэри Беттмэн заявляет, что «есть серьёзные опасения» по поводу отъезда хоккеистов в Пекин, и прямо говорит, что «прошло то время, когда мы надеялись, что этот вопрос будет решён».

Да и Рене Фазель уже настроен совсем не так оптимистично, как ранее. «Я согласен с Гэри Беттмэном и Биллом Дэйли, что время на исходе, но окно всё ещё открыто. Мы сохраняем позитивный настрой и довольны прогрессом в переговорах.



Ещё предстоит проработать множество деталей. Мы осознаем риск коронавируса, влияющий на логистику. Но, несмотря на это, мы продолжим диалог и будем работать над тем, чтобы провести турнир лучших в Пекине», — сообщил глава ИИХФ в своём свежем интервью.



Есть и ещё один намёк от НХЛ, что лига всё-таки не отпустит своих игроков на Олимпиаду. Несколько дней назад Беттмэн сообщил, что в следующем сезоне в Лас-Вегасе состоится Матч звёзд, а это мероприятие не проводилось НХЛ в те годы, когда игроки лиги участвовали в Олимпиаде.

Прямо сейчас всё указывает на то, что НХЛ в Пекине не будет. Похоже, лига не видит олимпийскую паузу в календаре следующего сезона, а у ИИХФ всё меньше времени, чтобы её переубедить. Собственно, расписание чемпионата-2021/2022 будет представлено практически сразу после нынешнего финала Кубка Стэнли, и последние намёки от НХЛ подтверждают, что в мае-июне мы рано радовались.



Итоговая причина отсутствия сильнейших хоккеистов в Китае будет только одна — деньги. Отказ НХЛ будет означать лишь то, что ни МОК, ни ИИХФ всё-таки не смогли выполнить финансовых условий сильнейшей лиги мира. Это будет исключительно бизнес-решение, и нет смысла в очередной рассуждать о том, что НХЛ думает только о деньгах. Да, это так, но давно пора с этим смириться.



Впрочем, пока об отказе не сообщено официально, расстраиваться рано. Мы видели, что НХЛ на определённом этапе всё-таки проявляла живой интерес к участию в ОИ, и, возможно, на флажке переговоров Фазелю всё-таки удастся «дожать» Беттмэна. Узнаем совсем скоро.