«Тампа» в шаге от чемпионского дубля в НХЛ! Кучеров превзошёл Буре и догнал Кузнецова

Уже в ближайший вторник розыгрыш Кубка Стэнли может быть завершён. «Монреаль» не в состоянии остановить действующего чемпиона.

«Тампа» впервые в истории повела 2-0 на старте финала Кубка Стэнли

Действующий чемпион НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» сделал огромный шаг к защите своего титула на старте финальной серии плей-офф с «Монреаль Канадиенс». Подопечные Джона Купера одержали две подряд (5:1 и 3:1) домашние победы и отправились в Канаду с комфортным преимуществом в противостоянии. Впервые в клубной истории «Тампе» удалось повести со счётом 2-0 в финале Кубка Стэнли.

В свою очередь «Канадиенс» в пятый раз в своей истории получили 0-2 в решающей стадии плей-офф в сериях до четырёх побед. В двух случаях «Монреалю» удавалось в итоге отыграться и завоевать Кубок Стэнли. В 1971 году «Канадиенс» проиграли первые два матча «Чикаго Блэкхоукс», но в результате выиграли серию (4-3). В 1966-м «Монреаль» уступал «Детройт Ред Уингз» 0-2, но в итоге победил 4-2.

«Монреалю» отказали в увеличении домашней посещаемости

Неприятным моментом для «Канадиенс» в преддверии домашней части серии стало решение местных органов власти, отказавших клубу в увеличении разрешённой посещаемости. «Канадиенс» рассчитывали допустить на стадион 10 500 болельщиков, однако органы здравоохранения Квебека отклонили запрос клуба. Третий матч серии смогли посетить всего 3 500 человек.

«Разочарование. Это правда расстраивает. Была возможность компенсировать нашим болельщиками 15 месяцев изоляции. На трибунах будет 3 500 зрителей, а на улице, вероятно, 25 тысяч человек. Всё это тяжело понять», – заявил главный тренер «Монреаля» Доминик Дюшарм.

Стоит заметить, что для 48-летнего наставника третий матч серии стал дебютным на тренерском мостике в финальной серии Кубка Стэнли. Всё дело в том, что на старте противостояния «Монреалем» руководил его помощник Люк Ричардсон, тогда как сам Дюшарм пребывал в вынужденной изоляции из-за своего попадания в протокол коронавируса.

Провальный старт встречи для «Канадиенс»

Старт третьего матча сложился абсолютно обескураживающим образом для канадской команды. Уже к четвёртой минуте первого периода в воротах Кэри Прайса побывало две шайбы. Сначала «Лайтнинг» удалось отличиться в ходе позиционной атаки – шведский защитник Виктор Хедман выполнил перевод на правый край, где чех Ян Рутта принял шайбу и с кистей бросил в дальнюю девятку. Прайсу перекрыли обзор на пятаке – и канадский вратарь не смог спасти свою команду от пропущенной шайбы.

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Буквально следующая атака «молний» завершилась первым удалением в матче – в штрафной бокс отправился ветеран НХЛ Эрик Стаал, допустивший выброс шайбы. На реализацию лишнего гостям понадобилось всего 33 секунды. «Молнии» сразу закрепились в зоне, Никита Кучеров сделал передачу на синюю линию, Хедман принял и мощно бросил по воротам. Прайс задел шайбу, но выручить не сумел. Спустя 3 минуты и 27 секунд после стартового вбрасывания подопечные Дюшарма уже горели 0:2.

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В первом периоде Кучеров повторил достижения Ришара и Буре

Для российского нападающего голевая передача стала 126-м результативным действием в 111 матчах за карьеру в плей-офф НХЛ, что является 51-м результатом за всю историю лиги. Никита превзошёл результат чешского нападающего Патрика Элиаша, в активе которого 125 очков в 162 матчах. Примечательно, что заодно 28-летний нападающий повторил достижение одной из главных легенд в истории «Монреаля» Мориса Ришара (126 баллов в 132 играх).

Также Кучеров вышел на четвёртое место в истории лиги по очкам в одном плей-офф среди российских игроков. Национальный рекорд был установлен в 2009 году нападающим «Питтсбург Пингвинз» Евгением Малкиным (36 очков в 24 матчах). Кучеров в прошлом сезоне набрал 34 очка в 25 встречах, а топ-3 замыкает нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов (32 балла в 24 матчах). В нынешнем же розыгрыше Кубка Стэнли на счету Никиты стало 31 очко в 21 игре, таким образом он повторил бомбардирский результат Павла Буре 17-летней давности. Однако на достигнутом Кучеров и не думал останавливаться.

А во втором превзошёл их результаты

«Монреаль» постарался зацепиться за игру и довольно быстро отквитал одну шайбу усилиями Филипа Дано, однако его гол не смог ничего поменять в характере встречи. Старт второго периода практически точь-в-точь повторил развитие первой двадцатиминутки. Сначала «молнии» подловили соперника на смене. Эрик Чернак сделал длинную передачу вперёд, Ондржей Палат ворвался в зону и прострелил, а Кучеров броском с неудобной руки завершил комбинацию на дальней штанге. Россиянин набрал 152-е очко за карьеру в плей-офф НХЛ (превзошёл Ришара) и 32-й балл в этом розыгрыше Кубка Стэнли (обогнал Буре и сравнялся с Кузнецовым).

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Евгений Малкин – 36 очков (2008/2009) Никита Кучеров – 34 балла (2019/2020) Евгений Кузнецов – 32 очка (2017/2018) Никита Кучеров – 32 балла (2020/2021) Павел Буре – 31 очко (1993/1994).

А уже спустя две минуты гости в контратаке выкатились два в два. Мэтью Жозеф, заменяющий отсутствующего в составе «Тампы» из-за травмы Алекса Киллорна, влетел в зону и бросил по воротам — Прайс среагировал, но Тайлер Джонсон оказался самым расторопным на добивании, упрочив преимущество «молний».

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Судзуки пробил Василевского броском с острого угла

Спокойное течение матча сыграло злую шутку с голкипером «Тампы» Андреем Василевским, который пропустил крайне нетипичную шайбу для себя под занавес второго периода. Канадский нападающий Ник Судзуки на скорости убежал по правому флангу, ворвался в зону и неожиданно бросил с острого угла. Шайба прошла под щитком Василевского. Андрей впервые в этой финальной серии пропустил больше одной шайбы в матче.

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21-летний Судзуки забросил 11-ю шайбу в 30 матчах за карьеру в плей-офф НХЛ. Судзуки превзошёл достижение Остона Мэттьюса и Евгения Малкина в розыгрышах Кубка Стэнли, которые смогли забить по 10 голов в матчах Кубка Стэнли до достижения 22-летнего возраста. Среди действующих игроков лиги первое место по голам в плей-офф в возрасте до 22 лет занимает Сидни Кросби (24 шайбы в 49 матчах), на второй строчке располагается Патрик Кейн (19 в 38), топ-3 замыкает Джордан Стаал (16 в 60). Судзуки вышел на четвёртое место в этой возрастной категории, повторив результат Кучерова, который забил 11 голов в 28 матчах до достижения 22 лет.

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В финале Кубка Стэнли не было 4-0 с 1998 года

В третьем периоде «Тампа» смогла довести игру до победного результата. В конце встречи соперники отметились тремя заброшенными шайбами на двоих. Сначала отличился Джонсон, оформивший первый дубль в нынешнем плей-офф, затем цели достиг бросок нападающего «Монреаля» Кори Перри, а окончательный счёт установил автор победного гола в предыдущем матче Блейк Коулман, на сей раз поразивший пустые ворота.

Счёт в серии стал 3-0 в пользу «молний», а это означает, что уже в ближайший вторник (6 июля) хоккейный сезон в НХЛ может быть официально завершён. Действующему чемпиону остаётся сделать последний шаг до оформления чемпионского дубля. При этом последний раз 4-0 в финале Кубка Стэнли случились в 1998 году, когда «Детройт» разгромил «Вашингтон Кэпиталз».

Любопытно, что 23 года назад «красные крылья» также оформили чемпионский дубль. Теперь их достижение может повторить «Тампа». Для этого «молниям» необходимо добить «Канадиенс» в следующей встрече. И учитывая содержание прошедших матчей, довольно легко поверить в подобное развитие событий. В этом случае «Лайтнинг» станет первым клубом в НХЛ в XXI веке, которому удастся победить с сухим счётом в финале Кубка Стэнли.