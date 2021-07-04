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Андрей Назаров — о проблемах российского хоккея, что делать и как сделать сборную сильнее

В чём проблемы российского хоккея? Монолог Андрея Назарова
Павел Панышев
Андрей Назаров — о проблемах российского хоккея
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Бывший главный тренер и постоянный эксперт «Чемпионата» — о том, как нам обустроить хоккейную Россию.

Один из самых опытных и харизматичных тренеров России Андрей Назаров рассуждает о сложившейся ситуации в российском хоккее.

В чьих головах гниёт рыба?

Как сказали бы хакеры, сейчас в информационном поле идёт массированная DoS-атака. На ФХР и на Романа Ротенберга. Спланированная из Америки. Но я бы хотел не отвечать обитающим за океаном латентным меньшинствам. А поговорить о глубоких проблемах нашего хоккея.

Все мы знаем старую русскую пословицу про рыбу, гниющую с головы. Но в чьих головах начинается разруха? Если вы считаете, что в головах ФХР, Романа Борисовича и Андрея Викторовича, — вы делаете ту же ошибку, что и герои другой русской пословицы. Которые ставят телегу впереди лошади. А давайте просто пройдёмся по фактам.

Возьмите любой клуб КХЛ. Кто там занимает пост президента, главного куратора? Руководитель региона или топ-менеджер богатой корпорации. Это уважаемые люди, ни в коем случае не хочу их сейчас ругать. Но о глубине их погружения в хоккей говорит то, что почти все они не умеют кататься на коньках.

Я это не ради насмешки говорю. А чтобы показать, что получается в реальности. Менеджер Икс, прикормленный местный делец и конъюнктурщик, приходит к боссу, принимающему решения. И предлагает взять определённых игроков на определённую сумму. Притом, что главное лицо вообще не погружено в процесс. Когда ему вникать? «Парень нормальный? — Нормальный». Всё, подмахнул расходную часть бюджета. Менеджер потом бегает и размахивает подписанной бумажкой. И, получив карт-бланш, делает что хочет.

Что дальше? Начинается сезон. Молодёжь вообще не развивается. Все деньги, всё ледовое время достаются группировке «блатных и нищих». И ещё иностранцам, про них чуть позже. Но таланты задвинуты на третьи роли. ФХР на этот процесс не может повлиять никак. Хоккейная система выстроена так, что у Федерации нет ни экономических, ни аппаратных рычагов влияния на решения клубов.

Наконец приходит время чемпионата мира. И тут все начинают кидаться известной субстанцией в ФХР, в Романа Ротенберга. Да ещё в Назарова, который бросает трезвый взгляд на окружающий бардак.

Вы считаете, это нормально? Губернатор или другой куратор принимает решения, но не умеет даже кататься на коньках. Как же «удивительно», что в хоккее проблемы. Давайте российской художественной гимнастикой будет заниматься не Ирина Александровна Винер, а жёны губернаторов. И всё будет ещё хуже. Ведь эффективное развитие может быть только там, где у руля профессионалы. А в противном случае будут одни недочёты.

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Во времена СССР была безграничная власть

Я не оппозиционер и не большевик. Я никого не ругаю. Я просто хочу, чтобы все поняли: проблема — на управленческом уровне. Вот заняла команда последнее место. Сняли тренера. В крайнем случае — директора. А те, кто принимает самые вредные и ошибочные решения, остаются на своих постах. И всё начинается по новой.

Давайте с этим изъяном разберёмся. А уже потом дадим ФХР руководящие полномочия. Тогда и результат можно будет требовать с Федерации. Для любителей вспомнить времена СССР подчеркну: была не только ответственность, но и почти безграничная власть. Главный тренер ЦСКА брал в команду кого хотел, готовил игроков как хотел. Да еще и через Госкомспорт раздавал указания коллегам из других клубов. Как им работать с кадрами, с молодёжью, кого выращивать для сборной страны.

Когда есть такие полномочия, можно и ответ держать. А сейчас реальность другая. И поэтому просто подло выставлять федерацию единственным виновником отдельного неудачного ЧМ. Кто виноват в том, что в клубах вместо развития идёт банальное освоение денег? Роман Ротенберг? Андрей Назаров со своими идеями? Или всё-таки те президенты, кураторы, губернаторы, которые делают что хотят? При этом не обладая узкими профессиональными компетенциями? Я вам с ходу назову десять человек, которые принимают решения в клубах и при этом не умеют кататься на коньках.

Именно им во время «Прямой линии» президент дал чёткий и ясный сигнал. Владимир Путин сказал: «Я — мастер спорта по дзюдо». Великие слова. Их надо повесить в кабинетах всем людям, которые досконально не разбираются в хоккее, но пытаются влиять на всё, до чего дотягиваются. Берите пример с президента, который понимает: управление «со стороны» ни к чему хорошему не приведет. Глава государства воздерживается от вердиктов по поводу футбола и хоккея, потому что погружён в другую проблематику. Но почему-то отдельные персонажи считают: они вправе позволять себе то, чего не делает даже президент.

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Может, отдать все полномочия ФХР?

Кто-то из этих «управленцев» ни разу Кубок не взял. Кто-то даже в финале не был. Кто-то по 20 лет без медалей, кто-то по 10 лет без плей-офф. Кто-то профукал миллиарды государственных денег на иностранцев и контракты игрокам любимого агента. Кто-то наплевал на развитие молодёжи, вытеснил талантливых парней в НХЛ — а вместо этого предпочёл взять никому не нужных, но дорогущих легионеров. То есть руководители десятилетиями проваливают свою работу, но при этом продолжают стоять у руля.

А для чего? Может, отдать полномочия на откуп ФХР? Пусть федерация проводит чемпионат. Пусть командует кадровым выбором клубов. Пусть влияет на тактику и стиль тренерской работы. Когда ФХР сможет спрашивать со всех — тогда и хоккейная Россия сможет спросить с Федерации.

Но пока ФХР клубам не указ — имеем то, что имеем. Например, то, что страна не может подготовить идеально сильных игроков для чемпионата мира. Нонсенс? А так и будет, пока руководят, не умея кататься на коньках. Давайте покомандуем водным поло, не умея плавать. Давайте поставим управлять автогонками дельцов, которые не умеют водить машину и всё время ездят на заднем сиденье, подшофе да с личным шофёром.

Даже тем редким представителям, кто имеет звёздное хоккейное прошлое, система любит затыкать рты. «Сиди, молчи, получай зарплату и говори по бумажке то, что мы тебе напишем». А когда находятся герои вроде Назарова и открывают рот — так потом их три года без работы маринуют. На меня и сейчас многие обидятся за этот монолог. Но что теперь, молчать? А если я замолчу — что, исчезнут проблемы, мешающие нашей сборной побеждать? Исчезнут препятствия, мешающие хоккею быть лучше? Ответ очевиден. Поэтому лучше скажу всё, что думаю. Всё-таки я с семи лет в нашей отрасли. В отличие от некоторых…

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