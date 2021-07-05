Мэр Тампы предлагает своей команде «слить» матч финала НХЛ. И её можно понять!

В финале Кубка Стэнли — 2021 приближается развязка. «Тампа» уверенно ведёт со счётом 3-0 в серии с «Монреалем» и готовится взять второй подряд трофей. Сделать это подопечные Джона Купера могут уже вечером понедельника по североамериканскому времени (в ночь на вторник по Москве).

Однако не все в Тампе хотят 4-0 в главной серии сезона. Вот, например, что в эфире ESPN заявила мэр города Джейн Кастор.

«Может, стоить чуть сбавить обороты и дать сопернику хоть какой-то шанс. Пусть выиграют один матч дома, а мы возьмём Кубок на своём льду. Не хочется забегать вперёд, но «Тампа» показывает потрясающий хоккей», — сказала политик.

Конечно, дилетантское со спортивной точки зрения рассуждение, однако Кастор в этой ситуации очень даже можно понять. Она хочет, чтобы «молнии» оформили чемпионский дубль на «Амали-Арене» в присутствии 18 600 своих болельщиков (перед второй игрой финала «Тампе» разрешили собирать аншлаги), а не в Канаде при практически пустых и чужих трибунах. Что же такого странного и необычного в этом желании мэра, не погружённого в тонкости хоккейных раскладов и суеверий?

Уверен, что даже многие разбирающиеся в предмете болельщики «молний» и сами хотят того же, что и мэр Тампы. Ведь год назад их любимцы взяли долгожданный трофей в «пузыре» Эдмонтона, а сейчас рискуют снова сделать это в гробовой тишине другого канадского города. Победные эмоции, конечно, никуда не денутся ни у болельщиков, ни у хоккеистов «Лайтнинг», но обидно будет второй год подряд недобрать этого истинного и чистого драйва и кайфа победы при заполненной до отказа арене.

Думаю, мэр Тампы выразила то, что и так у всех на уме. Подопечные Джона Купера уж очень уверенно ведут финальную серию, поэтому и появляются мысли о том, что вероятная победа в сезоне может быть ещё краше. Кажется, что «Лайтнинг» вполне могут себе позволить отдать «Монреалю» один матч, не упустив контроль над ходом противостояния, а затем добить «Канадиенс» на домашнем льду.

Однако про все эти расклады игрокам «Тампы», конечно же, даже думать нельзя. Рассуждения мэра и других людей, смотрящих на спорт с обывательской точки зрения, можно понять, но не принять, так как прекрасно известно, что спорт может и не простить неуважительного к себе отношения. Да, пока у «Монреаля» нет никаких шансов против «молний», но невозможно предположить, что случится с канадцами в случае первой победы в серии. В этом плей-офф мы уже не раз убедились, что «Канадиенс» — невероятно куражистая команда, и шутить с ней нельзя.

В стане «Тампы», кстати, уже отреагировали на слова Кастор. «Ни на секунду. Ни на одну секунду эта идея не появлялась в нашей раздевалке. В прошлом году мы уже проходили подобное. Мы имели шанс закончить серию с «Айлендерс», но не сделали это сразу. Мы могли обыграть «Даллас» в пятом матче финала — и тоже не сумели. Откладывать что-то на потом — не самое разумное занятие. Уверяю вас, игроки живут только завтрашним матчем», — заявил наставник «молний» Джон Купер. Понятно, что ничего другого главный тренер в такой ситуации сказать попросту и не мог, однако Куперу наверняка можно верить — играть с огнём и «сливать» матч, когда до заветной цели остался один шаг, в НХЛ не будет никто и никогда.

Впрочем, это вовсе не означает, что «Тампа» обязательно выиграет четвёртый матч. «Монреаль» пока ещё жив и будет бороться до последнего. Так что красивая история, в которой «молнии» берут Кубок Стэнли на домашней площадке, возможна и без всяких поддавков.