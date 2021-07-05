Голкипер сборной Латвии умер в 24 года. Месяц назад он провёл лучший матч в карьере

Днём 5 июля ужасные новости пришли из Латвии. Национальная федерация хоккея сообщила о смерти голкипера сборной Латвии и «Коламбус Блю Джекетс» Матиса Кивлениекса. Молодому вратарю было всего 24 года.

«Выражаем глубочайшие соболезнования родным, друзьям и коллегам голкипера сборной Латвии Матиса Эдмундса Кивлениекса в связи с его преждевременным уходом из жизни. Воспитанник хоккейной школы «Пардаугава» на последнем чемпионате мира был голкипером сборной Латвии, одержав одну победу в четырёх матчах. Также он сыграл восемь матчей в НХЛ за свою карьеру.

Своим бойцовским духом, трудолюбием и настроем он был настоящим примером в спорте! Гибель Матиса — большая потеря не только для латвийского хоккея, но и для всего латвийского народа», — сказано в пресс-релизе Федерации хоккея Латвии.

Новость по теме Умер вратарь «Коламбуса» и сборной Латвии Матис Кивлениекс. Ему было 24 года

Был третьим вратарём сборной Латвии на ЮЧМ-2013 в Сочи

Матис появился на свет 26 августа 1996 года в Риге. Уже в возрасте 16 лет Кивлениекс дебютировал в чемпионате Латвии, появившись на замену в матче за рижскую «Призму». В 2013 году голкипер был включён в состав сборной Латвии для участия в юниорском чемпионате мира, который проходил в Сочи. Латвийская команда провалила выступление на турнире, потерпев шесть поражений в шести матчах и покинула элитный дивизион, а сам Кивлениекс не провёл на льду ни одной секунды.

Восемь лет назад Матис был на год моложе основной массы своих партнёров по команде и на турнире в России выполнял функции третьего голкипера. Уже в следующем году он стал первым номером в юниорской сборной и помог свой команде вернуться в класс сильнейших. На ЮЧМ-2014 в первом дивизионе Кивлениекс отправлялся уже из американской клубной команды «Эдина». В том сезоне молодой голкипер дебютировал в юниорской хоккейной лиге штата Миннеаполис.

Помог национальной команде пробиться в элитный дивизион МЧМ

Следующие три года Кивлениекс также отыграл в различных юниорских лигах Северной Америки. После непродолжительного этапа карьеры в MNJHL он выступал в NAHL (Североамериканская хоккейная лига) и USHL (Студенческая хоккейная лига). Продолжал Матисс успешно защищать и цвета национальной команды, но теперь уже на молодёжном уровне. В сезоне-2014/2015 он был признан лучшим голкипером молодёжного чемпионата мира в первом дивизионе, но его команда на том турнире добралась только до бронзовых медалей, которые не давали права на повышение в классе.

Однако уже в следующем сезоне Кивлениекс всё-таки привёл сборную к золотым медалям МЧМ в первом дивизионе, второй год кряду будучи признанным лучшим вратарём турнира. Карьера Матиса продолжала развиваться успешно. В сезоне-2016/2017 он вошёл в символическую сборную новичков USHL, также став лауреатом двух индивидуальных призов как лучший голкипер чемпионата и лучший игрок сезона.

Контракт с «Коламбусом» и звёздный час на домашнем чемпионате мира

Успешная игра Кивлениекса на молодёжных уровнях обратила на него внимание скаутов «Коламбус Блю Джекетс». Молодой голкипер не был выбран на драфте НХЛ, но это не помешало ему заключить контракт с системой «мундиров». Сезон-2017/2018 он провёл в Американской хоккейной лиге за «Кливленд Монстерз». После завершения чемпионата в АХЛ Матис получил вызов в сборную Латвии на чемпионат мира, но на дебютном мировом первенстве на взрослом уровне остался в резерве своей команды.

Спустя два года в возрасте 23 лет он дебютировал в НХЛ за «Коламбус», приняв участие в шести матчах. Наиболее успешным образом сложился для него дебютный матч в лиге с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:1), где он пропустил всего одну шайбу и стал первой звездой встречи. В нынешнем сезоне Кивлениекс сыграл ещё два матча за «Блю Джекетс», а настоящий звёздный час голкипера пробил в первом матче на домашнем чемпионате мира. Всего чуть больше месяца назад он провёл лучший матч в карьере, оформив «сухарь» во встрече со сборной Канады (2:0) на мировом первенстве.

«Для сборной Латвии игра вратаря всегда делает 90% победы. Сегодня Кивлениекс был невероятен, ничего не отдал канадцам. Спасибо ему, он был большой частью этой победы», — говорил защитник сборной Латвии Ральф Фрейбергс.

Трагическая смерть в 24 года

Дальнейшие матчи ЧМ-2021 сложились для Матиса и всей его команды далеко не столь удачным образом, и в итоге сборная Латвии не смогла пробиться в плей-офф домашнего турнира. Но кто бы мог представить, что тот самый матч с будущим триумфатором чемпионата мира окажется последней победой в карьере талантливого голкипера?

«Мы шокированы и опечалены потерей Матиса Кивлениекса. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования его матери, Астриде, его семье и друзьям в это ужасное время. Киви был выдающимся молодым человеком, который каждый день приветствовал всех с улыбкой. То влияние, которое он оказал за четыре года работы в нашей организации, не будет забыто», — прокомментировал смерть голкипера команды президент «Коламбуса» Джон Дэвидсон.

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Хочется отдельно подчеркнуть, что на момент написания материала не было официальных сообщений о причинах, которые привели к ужасной трагедии. По информации латвийских СМИ, Матис мог погибнуть в результате несчастного случая с пиротехникой. В момент трагедии хоккеист находился в США, где накануне отмечали День независимости. По данным издания Delfi.lv, во время устроенного коллективом салюта латвийскому хоккеисту в область сердца прилетел обломок петарды, что и стало причиной смерти. Согласно пресс-релизу «Коламбуса», причиной смерти стала травма головы, полученная Матисом в результате падения.

«Чемпионат» выражает соболезнования родным и близким Матиса.