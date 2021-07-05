Его рекорды ещё долго не будут побиты. Сергей Мозякин завершил карьеру хоккеиста

Сегодня, 5 июля 2021 года, КХЛ покинул лучший игрок в её истории – Сергей Мозякин принял решение завершить игровую карьеру. Слухи о том, что сезон-2020/2021 станет для легендарного нападающего последним, ходили уже давно – далеко не каждый хоккеист продолжает играть в 40 лет. Поэтому и у всех любителей КХЛ, и у персональных болельщиков Сергея Валерьевича были время и возможность свыкнуться с тем, что они больше никогда не увидят его в деле.

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Тем не менее сегодняшняя новость оставляет после себя горечь. Приятную, но всё-таки горечь. Приятную, потому что на протяжении долгих лет мы имели привилегию наблюдать (многие даже и вживую) за игрой одного из ярчайших игроков в истории российского хоккея, чьи рекорды ещё очень долго не будут побиты, если вообще когда-либо будут. Горечь, потому что есть ощущение, что Мозякин мог ещё год-другой поиграть на высоком уровне, как это делает другой прославленный ветеран нашего хоккея Павел Дацюк. Однако жизнь (и, отчасти, руководство «Металлурга») распорядилась так, что пути Сергея и большого спорта расходятся – по крайней мере на какое-то время.

Величайший игрок в истории КХЛ

«Пришёл к двоюродному брату на день рождения, а он занимался хоккеем. Он пошёл на тренировку и пригласил меня. Поставили на коньки, мне понравилось. Так и начал заниматься», — рассказывал сам Мозякин за несколько месяцев до своего 20-летия в декабре 2000 года. Впервые Сергей вышел на лёд в родном Ярославле, но за местный «Локомотив», который во время его молодости ещё носил название «Торпедо», сыграл только на молодёжном уровне. Даже несмотря на неплохую статистику (20 очков в 29 матчах), до основной команды юный Мозякин так и не добрался. Техничности и отличного видения площадки для тренера «Торпедо» было недостаточно – маленькие по хоккейным меркам габариты и избегание силовой борьбы шли вразрез с требованиями Петра Воробьёва, и в 1999 году Сергей уехал попытать счастья за океан.

Командировка в Канаду получилась недолгой – спустя всего четыре матча в «Валь-д’Оре» Сергей вернулся на родину, но не в Ярославль, а в Москву – в ХК ЦСКА, учреждённый и возглавляемый легендарным Виктором Васильевичем Тихоновым после его увольнения из главной армейской команды. Мозякин блистал под руководством заслуженного тренера СССР на протяжении трёх сезонов в Высшей лиге – предшественнике ВХЛ, — а после воссоединения команды и в Суперлиге.

Самым результативным сезоном Сергея в ЦСКА станет сезон-2005/2006, когда он впервые закончит элитный чемпионат с показателем более одного очка за игру, после чего покинет клуб и перейдёт в «Химик», который уже тогда базировался в Мытищах и находился в двух годах от переименования в «Атлант».

Фото: photo.khl.ru

Там Мозякин будет ведущей скрипкой команды, но ограничится лишь одним финалом Кубка Гагарина, в котором представители Московской области уступят «Салавату Юлаеву». Зато со сборной нападающий дважды станет чемпионом мира – в 2008 и 2009 годах.

Но главных успехов, естественно, Сергей добился вместе с магнитогорским «Металлургом», куда он перебрался в 2011 году. Это точно был брак, заключённый на небесах. Не сразу, но вместе Мозякину и «сталеварам» удалось достигнуть ранее невиданных высот. В начале 2013 года Сергей был назначен капитаном команды (таким образом, он был капитаном во всех клубах, за которые выступал), а после межсезонья в Магнитогорске сформировалась легендарная тройка Мозякин – Коварж – Зарипов, которая творила магию каждый раз, когда появлялась на льду. Благодаря изящному хоккею ведущее звено «Магнитки» принесло команде первый Кубок Гагарина, и именно Мозякин стал автором золотой шайбы в седьмой игре с пражским «Львом», приведя в неописуемый восторг зрителей на трибунах «Арены-Металлург».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В дальнейшем Сергею ещё раз покорится главный кубок КХЛ, но куда больше впечатляет список его личных достижений. Рекорды, поставленные им в «Металлурге», не сосчитать на всех пальцах рук и ног, а уж об общих и говорить не приходится. Лучший бомбардир, снайпер и ассистент в истории КХЛ (928, 419, 509) и отечественного хоккея (1212, 556, 656), рекордсмен по набранным очкам в рамках одного регулярного чемпионата (109) и плей-офф (33), по голам за весь сезон (55) и по количеству матчей звёзд (12 из 12 возможных).

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И это лишь малая часть всех регалий Мозякина! Можно с уверенностью говорить, что сегодня завершил свою карьеру величайший игрок в истории КХЛ, которому в 2018 году ещё и удалось завоевать олимпийское золото.

Так и не сыграл в НХЛ

Кто знает, добился бы Сергей таких успехов в России, если бы уехал играть в Северную Америку. Но короткая поездка в Канаду так и осталась единственным опытом легендарного нападающего за океаном. Хотя в Северной Америке Мозякина очень ждали – «Коламбус» выбрал россиянина в девятом раунде драфта 2002 года аж под 263-м номером, а спустя несколько лет, когда он заявил о себе в родном чемпионате, предприняли попытку привезти его в Огайо, но так и не добились успеха.

Сергей так и не сыграл ни одного матча в НХЛ, но кажется, что он не очень об этом жалеет. Да и делать это, в принципе, ему едва ли приходится. Мозякин сделал себе имя в России, навсегда вписав себя золотыми буквами в историю отечественного хоккея, и представлять себе другую судьбу он не желает. «Не вижу смысла обсуждать, что было бы, если бы я выбрал НХЛ. Могло быть лучше, могло быть хуже — мы никогда уже об этом не узнаем».

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К слову, Сергей вообще не любил что-либо обсуждать. Он редко общался с журналистами, и за него больше говорили его действия на льду. Тем не менее уйти не попрощавшись он не мог. «Хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживал в течение этого длительного времени — всех тренеров, работавших со мной, начиная с детства и до текущего времени; руководителей всех клубов, в которых мне довелось играть, а особенно Виктора Филипповича Рашникова, председателя совета директоров ММК. И, конечно, отдельные слова благодарности болельщикам, которые всегда помогали на протяжении всей моей карьеры», — цитирует слова Мозякина официальный сайт КХЛ.

Что дальше?

Как уже было сказано, пути Сергея и большого спорта пока что расходятся. «Металлург» хотел сохранить свою легенду в клубе в качестве тренера большинства, но Мозякин ответил на это предложение отказом. Первый вице-президент и директор «Металлурга» Сергей Ласьков сослался на «личные причины», по которым он не был готов начать тренерскую деятельность. Вполне возможно, что легенде российского хоккея нужно немного времени на передышку, после чего мы вновь увидим её, но уже в новом амплуа.