Бездарная игра «Тампы» в овертайме подарила шанс «Монреалю». Мэр будет довольна!

0-3 в финальной серии Кубка Стэнли — это приговор? В 99% случаев так и есть, однако всегда существует шанс на чудо, и «Монреаль», вне всяких сомнений, в четвёртом матче с «Тампой» был полон решимости это доказать. Перед этой встречей наставник «Канадиенс» Доминик Дюшарм слегка перемешал сочетания своих троек, а также ввёл в игру российского защитника Александра Романова. Конечно, внук Билялетдинова вряд ли мог стать джокером «Хабс», однако приятно, что отыгравший всю регулярку в основе новичок НХЛ всё-таки получил шанс в главной серии сезона. «Молнии» же предсказуемо ничего менять не стали и вышли на лёд «Белл-центра» с желанием забрать Кубок Стэнли и заодно разрушить обывательские мечты мэра Тампы.

В первом периоде «Лайтнинг» вели игру: забрали себе шайбу и мощно, степенно катили на ворота Кэри Прайса, потихоньку создавая фундамент для гола. Впрочем, «Монреаль», как всегда, великолепно терпел, не позволяя «Тампе» слишком уж остро атаковать, да и сам не забывал остро жалить «молний» контригрой. И именно из быстрого наступления «Канадиенс» родился первый гол матча! Блестяще сыграл Ник Судзуки, чей проход по левому флангу увенчался пасом на пятак на Джоша Андерсона, который «расстрелял» Василевского.

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«Тампу» как будто слегка обескуражил этот гол, и прийти в себя «молнии» смогли только к концу периода, когда получили шанс реализовать большинство. Шайба у лидеров «Лайтнинг» Кучерова, Хедмана и Пойнта ходила, как всегда, невероятно быстро и чётко, но сравнять счёт гостям не удалось, хотя однажды лучший снайпер плей-офф Пойнт и зарядил в перекладину.

Во втором периоде игра неожиданно успокоилась, хотя логично было предполагать от «Тампы» активности и использования ближней скамейки. «Молнии» выглядели даже как-то инертно, но в конце отрезка «Монреаль» получил удаление, и в этот раз для хозяев это не прошло бесследно. В расстановке «5 на 4» Хедман нанёс два опаснейших броска — первым попал в штангу, вторым подбил партнёра Пойнта, но дожать канадцев удалось уже в равных составах. Высокий прессинг привёл к тому, что «наевшийся» в меньшинстве Джефф Питри сначала не смог вывести шайбу из зоны, а затем не сумел помешать на пятачке Райану Макдоне отдать великолепный пас на Баркли Гудроу. Третье звено «Тампы» забило очередной важнейший гол в этом финале.

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В третьем периоде «Тампа» не спешила развивать успех, но и «Монреаль» смотрелся здорово. «Канадиенс» удавалось нейтрализовывать лидеров гостей, Кучерова, Пойнта и других практически не было видно на льду, при этом «Хабс» сами весьма успешно искали дорогу к воротам Василевского, нагружая российского рекордсмена НХЛ среди голкиперов.



Шла весьма удобная для «Монреаля» игра, и на 49-й минуте хозяева вновь вышли вперёд. Отличился Александр Романов! Пока основные защитники «Канадиенс» Питри и Шьяро находились на скамейке штрафников после массовой заварушки с игроками «молний», россиянин воспользовался увеличившимся игровым временем и точнейшим кистевым броском от синей линии поразил ворота Прайса!

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Неожиданно защитник ротации «Монреаля» выдвинул свою кандидатуру на роль главного героя матча, но «Тампа» быстро сумела отыграться. Тем и хороши «молнии», что если у их лидеров не идёт игра, то забить может абсолютно любое звено. В этот раз разящую атаку провела четвёртая тройка «Лайтнинг», и Марун замкнул пас на пустые ворота. Причём голевую передачу Мэтью Жозеф выполнил через клюшку Романова.

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2:2, и «Тампа» получила мощнейший заряд уверенности в своих силах. Вскоре победный гол во всём сезоне для «молний» мог забить Никита Кучеров, но после его подправления на пятачке шайба угодила в штангу.

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А за минуту до конца основного времени настоящее несчастье произошло с Ши Уэбером. Опытнейший защитник «Монреаля» крайне неудачно махнул клюшкой в круге вбрасывания, со всей силы зарядив под визор Палату. Чешский форвард «Тампы» упал, на лёд закапали капли крови, и у арбитров не оставалось другого выхода, кроме как выписать Уэберу четыре минуты штрафа. До конца основного времени «Канадиенс» дотерпели, но в овертайме их ждало ещё 180 секунд (в лучшем случае) меньшинства.

Но «Тампа», команда с лучшим большинством во всей НХЛ, это время провела просто бездарно! «Молнии» как будто бы в последний момент решили всё-таки внять пожеланиям своего мэра и не создали никакой остроты у ворот Прайса, да ещё и едва не пропустили в контратаке от Судзуки. А после того, как Уэбер появился на площадке, «Монреаль» быстро наказал гостей за транжирство. Очередная быстрая атака, добивание, и Джош Андерсон оформил дубль, принеся «Канадиенс» первую победу в финале Кубка Стэнли за 28 лет!

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3-1 в серии в пользу «Тампы», битва за главный трофей НХЛ продолжится в ночь на 8 июля по московскому времени.