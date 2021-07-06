«Было чувство, что победим. Ещё днём собрали чемоданы в Тампу». «Монреаль» не сдаётся

«Монреаль» не хотел заканчивать сезон сегодня, в четвёртом матче это желание совпало с возможностями. Удача повернулась к «хабам» лицом – несколько раз за них сыграла штанга, а меньшинство действовало, как по нотам. И, наконец, всё закончилось голом Джоша Андерсона в падении в овертайме, который подарил «Канадиенс» надежду и по крайней мере ещё один матч. Главный герой встречи после игры признался, что у его команды было хорошее предчувствие, и теперь они планируют вернуть серию обратно домой.

«Было чувство, что победим, ещё днём собрали чемоданы в Тампу. Счастлив, что мы ещё живы»

«Это финал, мы в непростой ситуации, но всё ещё живы. Рады шансу вернуться в Тампу и «украсть» матч там. Сегодня мы провели матч, близкий к нашей лучшей игре. Ребята не хотели заканчивать сезон сегодня, перед своими болельщиками. Ожидали, что завтра поедем в Тампу, все собрали чемоданы ещё днём. Просто у нас было чувство, что сегодня мы победим и дадим себе шанс поехать туда, сделать своё дело и вернуться домой.

Сейчас мы в хорошем положении, чтобы сделать это. Защитники были феноменальны, играли жёстко, завершали силовые приёмы. Ну и Кэри Прайс – это Кэри Прайс, сегодня он был бесподобен. Наше меньшинство великолепно работает весь плей-офф, мы были уверены, что они смогут выполнить задачу в овертайме. После этого мы перехватили инициативу и победили. Мой гол в овертайме? Всё как в дымке, просто счастлив, что мы ещё живы и едем в Тампу», — сказал Андерсон.

«Мы должны были отбиться в меньшинстве за нашего капитана. Это говорит о нашем характере»

Главный тренер «Монреаля» Доминик Дюшарм сказал, что его команда не хотела подводить своего капитана Ши Уэбера, который получил двойной малый штраф перед овертаймом.

«Меня не удивляет стойкость своей команды. Мы через многое прошли, это был ещё один вызов, который стоял перед нами. Сегодня мы играли здорово, но ещё не идеально. Ещё есть, куда прибавлять. Сделаем это в Тампе, но это будет непросто. Перед овертаймом говорили, что сейчас мы отобьёмся в меньшинстве, а после выиграем матч. Ребята великолепно отыграли в меньшинстве, действовали агрессивно, перекрывали линии для передач и бросков, и были вознаграждены за это. Без сомнения, мы должны были отбиться в этом меньшинстве за нашего капитана. Мы играем против очень опасного большинства, ребята проделали отличную работу. Это говорит о характере нашей команды и о том, как мы радеем за нашего капитана.

Ничего не говорил Прайсу после того, как он заявил, что должен играть лучше. Просто похлопал его по щиткам. Кэри – боец, мы тоже хотели играть лучше перед ним. Он сказал то, что сказал, и здорово проявил себя сегодня», — сказал Дюшарм.

«Нам ничего не давалось легко в этом году, и в этой серии это не могло измениться, но мы пока что справлялись со всеми трудностями. Сегодня у нас получилось выиграть, но мы не можем позволить себе слишком долго наслаждаться победой. Надо готовиться к следующей игре и сделать то же самое. Мы просто приняли тот факт, что легко не будет», — заявил нападающий Брендан Галлахер.

«Перед овертаймом ощущение в раздевалке было такое же, как перед матчем. Мы прижаты к стене, можем победить. Надо было жить настоящим, выкладываться в каждой смене. Очень важное меньшинство, самое важное пока что. Прайс был надёжен, а после мы нашли способ победить», — сказал нападающий Филлип Дано.

«Был бы разочарован, если бы «Монреаль» сегодня безропотно сдался»

Главный тренер «Тампы» Джон Купер был доволен игрой своей команды, но предостерёг от того, чтобы заранее рассчитывать на победу в домашнем матче. Мэр Тампы перед четвёртой игрой надеялась, что «молнии» проиграют в Монреале, чтобы взять Кубок дома.

«Что бы мы могли сегодня сделать иначе? Не попадать столько раз в штанги. Шайба находила путь в ворота, но сегодня этого не случилось. У нас было достаточно шансов выиграть матч, но мы этого не сделали. Если позволяешь сопернику держаться в игре слишком долго, он до тебя доберётся. Можем ли мы сделать что-то подобное тому, как мы после поражения выиграли шестой матч финала в прошлом году? Нельзя кивать на свой опыт и говорить, что сейчас мы победим. Надо работать на это. В шестом матче с «Далласом» мы сыграли чётко, показали выдающуюся игру от начала и до конца. То же самое – седьмой матч с «Айлендерс», как по учебнику. Мы играли невероятно здорово в этих ситуациях, но сделать это помогала рабочая этика. Надо работать, победу в Кубке Стэнли надо заслужить, другие команды тебе его не подарят. Я был бы невероятно разочарован, если бы «Монреаль» сегодня безропотно сдался. Это гордая команда, которая сегодня, как и мы, вышла играть на победу. Всё сводится к тому, что с каждым матчем надо выкладываться всё больше. Не получится выйти на следующий матч и сказать: «Мы победим, потому что дома». Да ни за что! Если будем играть отчаянно, мне нравятся наши шансы. Мы делали это раньше.

Новость по теме Никита Кучеров угодил в штангу за две минуты до конца третьего периода матча с «Монреалем»

Болельщики были бы рады, если бы сегодня мы вернулись домой с Кубком Стэнли. Если ты выигрываешь дома – это вишенка на торте, но нельзя говорить, что у нас преимущество, потому что мы будем играть дома. Наши фанаты заслуживают того, чтобы отпраздновать победу на домашнем льду, но нет никаких гарантий. Возможно, так и суждено, но командам всё ещё надо сыграть, а победитель определяется на льду. Надеюсь, мы сможем преподнести своим фанатам этот подарок», — сказал Купер.