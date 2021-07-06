Плотников снова сменил команду. Переход в ЦСКА – ещё один второй шанс для форварда?

В «Металлурге» нападающий не оправдал возложенных на него надежд. Теперь он снова будет пытаться перезапустить карьеру на Западе.

Последние два дня в жизни Сергея Плотникова получились очень насыщенными: вчера 30-летний нападающий расторг контракт с магнитогорским «Металлургом», за который отыграл всего один сезон, а уже сегодня, 6 июля, подписал однолетний контракт с финалистом Кубка Гагарина – 2021 московским ЦСКА.

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В это довольно сложно поверить, но «армейцы» стали четвёртой командой Сергея за последние менее чем полтора года. Сезон-2019/2020 Плотников заканчивал в составе петербургского СКА, в середине мая 2020-го в рамках политики клуба с берегов Невы по разгрузке зарплатной ведомости был обменян в родной «Амур», но не пробыл там и двух недель, к концу месяца оказавшись в команде из Магнитогорска. «Сталевары» приняли на себя увесистый контракт россиянина, который получал 75 млн рублей в год, и с распростёртыми объятиями приняли опытного нападающего. Двукратные обладатели Кубка Гагарина сразу же доверили Сергею роль альтернативного капитана, коим он был и в Санкт-Петербурге, а в отсутствие Сергея Мозякина именно Плотников выводил команду на лёд с капитанской нашивкой.

«Илья Петрович Воробьёв просто дал понять, что я ему нужен в новой команде. Будет больше игрового времени. Если в СКА много игроков, то всегда была ротация состава – мало игровой практики. В «Металлурге» немного иная ситуация, придётся играть постоянно и много. Если честно, мне давно хочется быть на ведущих ролях и приносить своей игрой максимальную пользу команде», — Сергей был доволен переездом в Магнитогорск и отношением к нему со стороны главного тренера и хотел отплатить той же монетой.

Воспитанник хабаровского хоккея с 36 голевыми передачами стал лучшим ассистентом сезона в «Магнитке», лишь на одно очко уступив Тейлору Беку в списке бомбардиров (52 против 53), но ему, как и канадцу, не нашлось места в команде на следующий чемпионат. Причины здесь кажутся в меньшей степени игровыми. Да, Плотников не всегда был стабилен, но в сегодняшнем «Металлурге» даже с периодическими провалами Сергей был в числе самых ярких игроков клуба, при этом не избегая и черновой работы. За прошедший сезон он совершил 148 силовых приёмов – второй результат в команде после Михаила Пашнина.

Причина может крыться, опять же, в большом контракте игрока. В условиях жёсткого потолка зарплат 75 млн – серьёзная сумма, на которую Сергей, объективно, не наиграл. Хотя сам он в интервью «СЭ» заявил, что его годовой доход теперь меньше, воздержавшись, однако, от указания конкретных цифр.

При этом на замену Плотникову и Беку были подписаны дорогостоящие «коты в мешке» — Джош Карри и Филипп Майе, а из того же ЦСКА в результате обмена прибыл Брендан Лайпсик. С Сергеем же, по его словам, в клубе договориться не попытались. «В мае моему агенту позвонили и сказали, что собираются расторгнуть со мной соглашение, в течение пары дней подготовят все документы. То есть поставили перед фактом, без всяких переговоров».

И вот спустя день после расторжения контракта с «Металлургом» Плотников оказывается в ЦСКА. Для москвичей это определённо хорошая сделка, особенно в том случае, если зарплата Сергея действительно будет меньше, чем 75 млн рублей. Россиянин становится для «армейцев» своеобразной заменой ушедшему в обратном направлении Лайпсику, и вместе с Константином Окуловым, продлившим контракт, и вновь прибывшим Михаилом Григоренко, который, вероятнее всего, будет, как и прежде, использоваться на правом краю атаки, Плотников образует отличный подбор исполнителей на этом фланге.

Сергей – проверенный кубковый боец и прирождённый лидер, поэтому его присутствие на льду и в раздевалке должно стать хорошим подспорьем для ЦСКА в борьбе за Кубок Гагарина в следующем сезоне.

Для самого же Плотникова переход в стан одного из сильнейших клубов страны – ещё один второй шанс перезагрузить свою карьеру. В команде с большим количеством мастеровитых по меркам отечественного хоккея игроков Сергей наверняка будет находиться под меньшим давлением, чем это было в перестраивающемся СКА с большим количеством молодых игроков, для которых Плотников, как более опытный хоккеист, должен был стать примером, и в «Металлурге», где он и вовсе был, пожалуй, главной надеждой «сталеваров» на успешное выступление.