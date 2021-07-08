«Тампа» — снова чемпион НХЛ! А невероятный Василевский опять «засушил» решающий матч!

«Монреаль» в четвёртой игре зацепился за финальную серию Кубка Стэнли, вырвав победу у «Тампы» в овертайме. Героем «Канадиенс» стал Джош Андерсон, оформивший дубль и забивший победный гол, у «молний» же не лучшим образом сыграли лидеры.

На пятый матч финал вернулся в Тампу, на переполненную «Амали-Арену», и это был прекрасный шанс для «молний» завоевать трофей на глазах своих фанатов.



Неудивительно, что игра столь большого значения проходила достаточно аккуратно. И «Тампа», и «Монреаль» больше думали о сохранности своих ворот и недопущении ошибок, чем о конструктиве впереди. В результате первый гол состоялся лишь в середине второго периода. Шикарная передача Дэвида Савара на пятачке нашла клюшку Росса Колтона, которого упустил Джоэль Эдмундсон.

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Эта голевая вспышка не изменила течение матча, в котором всё было как-то излишне спокойно для решающей игры сезона. Поведя в счёте, «Тампа» ещё меньше стремилась к доминированию на льду, но и у «Монреаля» практически не возникало моментов у ворот Василевского.

Какое-то оживление произошло в начале третьего периода. Сначала Прайс здорово выручил после массированной атаки первого звена «Тампы», а затем Андерсон практически убежал на рандеву с Василевским, опасно бросал с сопротивлением, но Андрей не дрогнул.

Но потом игра вернулась в прежнее русло: «молнии» цементировали свою зону, а впереди довольствовались малым, играя максимально рационально и академично; «Монреаль» же, несмотря на отставание всего лишь в одну шайбу, выглядел как-то обречённо, да и Василевский не давал «Канадиенс» ни единого шанса.

Всё-таки у «Хабс» получился некий финальный штурм — за минуту до конца основного времени «Монреаль» снял вратаря и устроил затяжную позиционную атаку, но пробить фантастического Василевского не удалось! Андрей в четвёртый раз подряд в этом плей-офф закончил серию «сухим» матчем, «Тампа» выиграла эту встречу 1:0 и защитила звание чемпионов НХЛ!



Браво, «молнии»! Браво, Василевский, ставший MVP плей-офф! Браво, Кучеров — лучший бомбардир Кубка Стэнли! Это был шикарный плей-офф в исполнении команды Джона Купера, Кубок Стэнли остаётся в Тампе-Бэй абсолютно заслуженно.