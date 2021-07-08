Василевский – MVP Кубка Стэнли! Был на голову выше остальных голкиперов и вошёл в историю

В Национальной хоккейной лиге завершился розыгрыш Кубка Стэнли – 2021. «Тампа-Бэй» могла оформить второе подряд чемпионство в четырёх матчах и завершить серию в Монреале, но в овертайме четвёртой встречи потерпела поражение, которое лишь отсрочило неизбежное.

К радости мэра Тампы, которая мечтала увидеть триумф «молний» в родных стенах, «Лайтнинг» одержали решающую победу в пятой игре, разделив радость от завоевания титула с заполненными до отказа трибунами «Амали-арены».

Но прежде чем комиссар НХЛ Гэри Беттмэн во второй раз подряд вручил главный клубный трофей капитану «Тампы» Стивену Стэмкосу, он объявил имя самого ценного игрока по итогам плей-офф. На «Конн Смайт Трофи» до перед началом финальной серии всерьёз претендовали Андрей Василевский, Никита Кучеров, Брейден Пойнт и Кэри Прайс, но по ходу противостояния стало понятно, что MVP точно станет российский хоккеист.

И как бы хорош ни был звёздный нападающий «молний», который после пропущенного регулярного чемпионата катком прошёлся по всем встретившимся ну пути соперникам и во второй раз подряд стал лучшим бомбардиром плей-офф, опередив ближайшего преследователя на девять очков, ему снова не покорилась главная личная награда постсезона.

Третьим россиянином, признанным самым ценным игроком Кубка Стэнли, стал Андрей Василевский. Воспитанник уфимского хоккея присоединился к ранее завоёвывавшим «Конн Смайт Трофи» Евгению Малкину и Александру Овечкину, первым из российских вратарей удостоившись этой награды. Также Василевский стал первым с 2012 года стражем ворот, получившим приз MVP (тогда самым ценным был признан голкипер «Лос-Анджелеса» Джонатан Куик).

Новость по теме Голкипер «Тампы» Андрей Василевский признан самым ценным игроком плей-офф НХЛ

Андрею удалось провести поистине феноменальный плей-офф. Он был на голову выше остальных коллег по амплуа. Слова «надёжный» попросту не хватит, чтобы описать игру российского вратаря. Василевский прибавлял от серии к серии, и буквально с каждым матчем соперникам было всё сложнее расколдовать его ворота. Голкипер «Тампы» завершил плей-офф с 93,7% отражённых бросков (1-е место) и коэффициентом надёжности 1,9 (2-е место – лучше только у Джека Кэмпбелла из «Торонто») – с большим отрывом лучшие показатели среди вратарей, проведших 10 и более матчей.

Но куда более показательна ситуация с шат-аутами. Андрей провёл пять сухих матчей – на счету всех остальных голкиперов, участвовавших в прошедшем розыгрыше Кубка Стэнли, таких всего семь! При этом четыре из пяти шат-аутов пришлись на завершающие игры серий – каждую решающую встречу в этом плей-офф Василевский завершал с нулём в графе «пропущенные шайбы». Эта тенденция сохраняется уже на протяжении пяти раундов – прошлогодний финал Кубка Стэнли Андрей также завершил «на ноль», и теперь он делит первое место в истории с Клинтом Бенедиктом и Берни Парентом по количеству шат-аутов в завершающих финал матчах. Невероятные достижения для вратаря, которому вскоре исполнится всего 27 лет!

Новость по теме Василевский опередил Кучерова на 22 очка в борьбе за «Конн Смайт Трофи»

Перед началом финала Андрей высказался о противостоянии с одним из лучших голкиперов мира Кэри Прайсом, которого называли его главным соперником в борьбе за «Конн Смайт»: «Дуэль с ним — это серьёзный вызов. Мне и всем ребятам нужно будет показать лучшую игру в ближайшие две недели».

Можно с уверенностью сказать, что Андрей вчистую выиграл это противостояние. Именно в финальной серии он провёл лучший матч за весь плей-офф. Василевский отразил 42 броска во втором матче, не позволив «Монреалю» быстро вернуться в серию и обеспечив «Тампе» необходимое преимущество. Довести дело до конца после этого было лишь делом техники – Андрей красиво завершил финал, а теперь настала пора красиво праздновать победу! Теперь уже в статусе двукратного чемпиона и MVP Кубка Стэнли.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте НХЛ.