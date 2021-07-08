«Их финал был в прошлом раунде». Кучеров зажёг на чемпионской пресс-конференции «Тампы»

Лучший бомбардир плей-офф НХЛ себя не сдерживал – досталось, как болельщикам соперника, так и генеральным менеджерам лиги.

В пятом матче финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 1:0 и победила в турнире. Счёт в финальной серии – 4-1. В составе победителей единственную шайбу забросил Росс Колтон. 24-летний нападающий отличился на 34-й минуте матча, результативными передачами отметились защитники Райан Макдона и Дэвид Савар.

Колтон стал всего седьмым новичком за всю историю НХЛ, кому удалось записать на свой счёт победный гол в финале Кубка Стэнли. При этом в XXI веке Росс стал всего вторым таким хоккеистом. Ранее решающие шайбы в финальных сериях среди новичков лиги забрасывали Корб Деннени (1918), Хоуи Моренц (1924), Нельс Стюарт (1926), Джонни Ганьон (1931), Рой Конахер (1939) и Майк Рапп (2003).

Подопечные Джона Купера второй год кряду стали чемпионами НХЛ. В составе «молний» двукратными обладателями Кубка Стэнли стали сразу трое российских игроков — вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачёв и нападающий Никита Кучеров. После завершения матча на льду сначала состоялась традиционная церемония рукопожатий участников финального противостояния.



Видео.



Затем капитан «Лайтнинг» Стивен Стэмкос получил трофей из рук комиссара лиги Гэри Беттмэна, после чего обладатели Кубка Стэнли совершили чемпионский круг по льду родной «Амали-Арены». Стоит заметить, что «Тампа» стала первой командой с 2015 году, которой удалось завершить финал плей-офф НХЛ победой на домашнем льду. В минувшем сезоне «молнии» победили в «пузыре» Эдмонтона.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте компании Sportsnet.

Затем хоккеисты «молний» принесли трофей в раздевалку, устроили чемпионский дождь из шампанского, танцевали и пели.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте «Тампы».

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Кульминация празднования «Тампы» наступила в тот момент, когда лучший бомбардир плей-офф НХЛ Никита Кучеров добрался до зала для пресс-конференции. На протяжении всего сезона российский форвард ведёт обычно очень закрытый образ жизни и отделывается стандартными фразами во время общения с журналистами, однако после долгожданной победы себя можно больше не сдерживать.

Фото можно посмотреть в «твиттере» Криса Джонстона.

Россиянин вышел к журналистам без футболки с банкой пива и начал жечь. Досталось как болельщикам «Монреаля», так и генеральным менеджерам НХЛ, которые выбирают лучшего голкипера лиги по итогам регулярного чемпионата и дважды подряд прокатили Василевского с «Везина Трофи».

«Какие эмоции после сегодняшней победы? Нереальный (В оригинале использовано более грубое слово. – Прим. «Чемпионата») бэк-ту-бэк.

Игра Василевского? Я каждый день говорил ему: «Васи, ты — MVP, ты — лучший игрок». В этом году они дали «Везину» этому парню из «Вегаса», как его там… Чушь номер раз. В прошлом году «Везину» тоже дали кому-то другому. Снова бред.



Васи выиграл два Кубка Стэнли подряд, стал MVP в этом плей-офф. Этот парень… Чёрт возьми, он лучший. Он всё показал сегодня, оставил нас в игре

После прошлого матча болельщики в Монреале вели себя так, словно выиграли последний матч Кубка Стэнли. Вы шутите? Вы издеваетесь надо мной? Их финал был в прошлом раунде», — сказал Кучеров во время короткой пресс-конференции.

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Это третий чемпионский титул в истории американского клуба. Ранее «молнии» побеждали в 2004 и 2020 годах. При этом «Лайтнинг» стали второй командой, дважды подряд выигравшей Кубок Стэнли в эпоху потолка зарплат (с сезона-2005/2006). Ранее это удалось сделать «Питтсбург Пингвинз» (2016 и 2017 годы). Поход за первым хет-триком в истории клуба «молнии» начнут уже в этом октябре, а пока можно праздновать.