В сезоне-2020/2021 «Лайтнинг» удалось избежать проблем, но во второй раз такой трюк не пройдёт.

Что будет с «Тампой» после двух чемпионских сезонов. Есть проблема с потолком зарплат

Второй год подряд розыгрыш Кубка Стэнли завершился победой «Тампа-Бэй Лайтнинг». На этот раз подопечные Джона Купера в пяти матчах переиграли «Монреаль Канадиенс», с минимальным счётом 1:0 взяв верх в заключительной встрече. Особую радость болельщикам «молний» должен был принести тот факт, что в этом году они имели возможность воочию наблюдать за триумфом своей любимой команды — решающая игра прошла при поддержке заполненной «Амали-Арены», трибуны которой неистовствовали после того, как финальная сирена ознаменовала второе кряду чемпионство «Лайтнинг».

Повод порадоваться есть и у российских поклонников хоккея: сразу три наших соотечественника — Михаил Сергачёв, Никита Кучеров и Андрей Василевский — стали двукратными обладателями Кубка Стэнли, а последние двое отличились ещё и лично. 86-й номер «Тампы» второй год подряд стал лучшим бомбардиром плей-офф, записав на свой счёт 32 результативных действия и опередив ближайшего преследователя, товарища по команде и по звену Брейдена Пойнта, на 9 очков. А голкипер «молний» и вовсе удостоился главной личной награды плей-офф, став самым ценным игроком Кубка Стэнли и получив «Конн Смайт Трофи». Василевский стал лишь третьим представителем России, которого признали MVP. До него такое удалось только Евгению Малкину и Александру Овечкину.

«Тампа» стала второй командой в эпоху потолка зарплат, сумевшей взять титул два раза подряд. Первой был «Питтсбург», завоевавший трофеи 2016-го и 2017-го годов. «Молниям» удалось сохранить большую часть прошлогоднего чемпионского состава, но сделать это удалось во многом благодаря травмам Никиты Кучерова и Стивена Стэмкоса, которые позволили «Лайтнинг» уместить зарплаты остальных игроков под потолком.

В плей-офф же такой потолок не действует, поэтому «Тампа» смогла провести постсезон в максимально боеспособном составе, а 17-миллионный зарплатный излишек стал для злопыхателей теперь уже трёхкратных обладателей Кубка Стэнли главным поводом считать их победу несправедливой. Но все действия «молний» были, разумеется, в рамках правил.

Теперь, когда хоккеисты «Тампы» отыграли свою партию на ледовой площадке (а некоторые ещё и за её пределами), настаёт очередь боссов команды выходить на авансцену. Руководству «Лайтнинг» предстоит серьёзно поломать голову над формированием состава на следующий сезон. Времени на празднование чемпионства практически нет — из-за короткого межсезонья потолок зарплат висит над «Тампой» дамокловым мечом. Обойти ограничения, как это получилось в завершившемся сезоне, на этот раз едва ли удастся, — абсолютное большинство лидеров «молний» с тяжёлыми контрактами находится в полной боевой готовности, и даже Алекс Киллорн, получивший перелом малоберцовой кости в первом матче финала, присутствовал на награждении, поднял над головой Кубок Стэнли и заявил, что был готов выйти на лёд, если бы серия продолжилась.

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На сегодняшний день всего у 17 игроков основного состава «Тампы» есть контракты на следующий чемпионат. При этом их общая сумма, по данным CapFriendly, составляет $ 85 млн, что превышает потолок на $ 3,5 млн.

Оказать «Лайтнинг» своеобразную помощь в разгрузке платёжной ведомости могут новички Национальной хоккейной лиги из «Сиэтла», которым уже совсем скоро, 21 июля, предстоит пройти через драфт расширения. Как и в предыдущий раз, когда в лигу вступал «Вегас», каждый клуб вправе защитить восемь полевых игроков и одного вратаря либо семерых нападающих, трёх защитников и голкипера. По предположению репортёра The Athletic Джо Смита, освещающего жизнь команды, «Тампа» выберет первый вариант. Защищёнными игроками, по его мнению, станут защитник Виктор Хедман и нападающие Стивен Стэмкос и Никита Кучеров, обладающие запретом на обмен, а также вратарь Андрей Василевский, защитники Михаил Сергачёв, Райан Макдона, Эрик Чернак и форварды Энтони Чирелли и Брейден Пойнт.

Выходит, что выбор у «Кракен» будет хороший. Здесь и Ондржей Палат, и уже упомянутый Киллорн, и тройка Гудроу — Гурд — Коулман, сыгравшая ключевую роль в победе «молний», и перспективные Кэл Фут и Росс Колтон — автор победного гола в пятом матче финала, и даже Патрик Марун — если «Сиэтлу» понадобится талисман. Будет в списке и Тейлор Джонсон, но с ним в «Тампе» планируют расстаться независимо от результатов драфта расширения — уж слишком сильно давит его трёхлетний контракт с зарплатой $ 5 млн.

В случае его обмена и выбора «Сиэтлом» какого-либо другого игрока «молнии» смогут сбросить до $ 10,3 млн, но под потолком останется всего $ 6,8 млн. А если «Кракен» выберут кого-нибудь из тех, кто находится без контракта на будущий сезон, ситуация для «Тампы» станет ещё хуже, ведь на освободившиеся деньги придётся искать новых игроков, которые могут уступать по качеству хоккеистам из чемпионского состава.

Это оставляет «Лайтнинг» мало пространства для манёвров. В клубе наверняка хотят сохранить Баркли Гудроу и Блейка Коулмана, которые вот-вот приобретут статус неограниченно свободных агентов, и тех же Фута и Колтона, чьи контракты также истекают. Да и Василевский пока что единственный вратарь «Тампы» на следующий сезон.

К тому же через год встанет вопрос с продлением соглашений с Пойнтом, который наверняка запросит зарплату больше, чем текущие $ 6,75 млн, и Палатом, если к тому моменту он ещё будет в команде.

«Тампа» оказалась в затруднительном положении. На сегодняшний день у «Лайтнинг» попросту нет свободных денег под потолком на новых игроков, и велика вероятность, что в финале Кубка Стэнли — 2021 мы в последний раз видели «молний» в таком сильном составе. Это понимают и сами игроки, и, по словам Стивена Стэмкоса, этот факт придал команде дополнительную мотивацию по ходу плей-офф.

Тем не менее большая часть лидеров, вокруг которых в «Тампе» будут собирать команду, продолжит выступать на «Амали-Арене». Поэтому и в следующем сезоне «молнии» снова окажутся в списке фаворитов.