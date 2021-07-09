«Кучеров оскорбил собственных фанатов». Реакция Америки на слова россиянина

Подавляющее большинство поддержало Никиту, однако нашлись и такие, кто посчитал его поведение неприемлемым.

Пресс-конференция Кучерова после победы в финале Кубка Стэнли

Накануне в пятом матче финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 1:0 и победила в турнире. Счёт в финальной серии – 4-1. Кульминация празднования «Тампы» наступила в тот момент, когда лучший бомбардир плей-офф НХЛ Никита Кучеров добрался до зала для пресс-конференций. На протяжении всего сезона российский форвард ведёт обычно очень закрытый образ жизни и отделывается стандартными фразами во время общения с журналистами, однако после долгожданной победы можно было себя больше не сдерживать.

Россиянин вышел к журналистам без футболки с банкой пива и начал жечь с первого предложения. Досталось как болельщикам «Монреаля», так и генеральным менеджерам НХЛ, которые выбирают лучшего голкипера лиги по итогам регулярного чемпионата и дважды подряд прокатили Василевского с «Везина Трофи».

«Какие эмоции после победы? Нереальный (в оригинале использовано более грубое слово. – Прим. «Чемпионата») бэк-ту-бэк.

Игра Василевского? Во время прошлого плей-офф я каждый день говорил ему: «Васи, ты — MVP, Васи – ты лучший». А потом они берут и отдают «Везину» кому-то другому. Чушь номер один. В этом году они дали «Везину» этому парню из «Вегаса», как его там… Снова полная ерунда. Васи выиграл два Кубка Стэнли подряд, стал MVP в этом плей-офф. Этот парень… Чёрт возьми, да он лучший. Он всё показал сегодня, оставил нас в игре.

После прошлого матча болельщики в Монреале вели себя так, словно выиграли последний матч Кубка Стэнли. Вы шутите? Вы издеваетесь надо мной? Их финал был в прошлом раунде.

Как много вопросов сегодня, да? Камон! Я привык к одному-двум, но сегодня их было сколько, пять? Это определённо особенный момент, чтобы увидеть всех. У нас сегодня была полная арена? Не так ли? Невероятно. Они были такими громкими. Они были потрясающими. И победить перед ними – это так особенно. Наши фанаты лучшие. Все присутствовавшие запомнят этот момент на всю оставшуюся жизнь», — сказал Кучеров во время пресс-конференции.

Пресс-конференция Кучерова имела большой резонанс за океаном. Подавляющее большинство представителей североамериканских медиа поддержали российского хоккеиста, другие обрушились на него с жёсткой критикой, посчитав поведение Никиты неприемлемым. «Чемпионат» изучил реакцию американских журналистов и бывших хоккеистов лиги.

«Легендарная пресс-конференция»

Известный североамериканский обозреватель Брэди Треттенеро назвал пресс-конференцию Кучерова легендарной.

«Кучеров не стал сдерживаться в послематчевом выступлении. Это легендарная пресс-конференция», — написал Треттенеро в «Твиттере». «Очень хорошо», — отреагировал в реплаях один из главных инсайдеров НХЛ Пьер Лебрюн. «Послематчевая пресс-конференция Никиты Кучерова мгновенно стала классикой», — написано в социальных сетях издания Brobible.

«Мы умоляем игроков, чтобы они проявили свою индивидуальность»

Одно из самых здравомыслящих мнений высказал обозреватель матчей «Торонто Мэйпл Лифс» Кен Кэмпбелл.

«Лично я не вижу никаких проблем в громких высказываниях Кучерова и других игроков «Тампы». Мы ведь умоляем этих парней, чтобы они проявили свою индивидуальность. И я буду последним человеком, кто будет критиковать их за то, что они это сделали», — написал Кэмпбелл в «Твиттере».

«Кучерову разрешено говорить всё, что он хочет. Это бизнес развлечений»

Не остались в стороне от обсуждения выступления Кучерова и бывшие хоккеисты. 36-летний канадский защитник Марк Мето, проведший за карьеру в НХЛ свыше 650 матчей с учётом игр в плей-офф, поделился мнением о послематчевой пресс-конференции российского хоккеиста.

«Кучерову разрешено говорить всё, что он хочет. Поклонникам «Монреаля» разрешено говорить всё, что они хотят. Это бизнес развлечений. Эта пресс-конференция была забавной. Это моё мнение», — написал Мето в «Твиттере».

«Он оскорбил собственных фанатов»

Несмотря на то что большая часть североамериканских журналистов встала на сторону Кучерова, нашлись и те, кто посчитал подобное выступление неприемлемым. Жёстче всех раскритиковал россиянина журналист Кейт Олберманн, посчитавший, что Никита оскорбил и собственных болельщиков.

«Он отодвинул Кубок Стэнли на второй план, оскорбил проигравшую команду и её болельщиков. А также косвенно оскорбил собственных фанатов, показав, что понятия не имеет, что представляет собой большое празднование. Его стало сложно понять после двух банок светлого пива», — написал Олберманн в «Твиттере».

«Никита передаёт привет болельщикам «Монреаля»

Разумеется, болельщики «Монреаля» не прошли мимо выступления Кучерова и начали активно писать резкие вещи в социальные сети российского хоккеиста. Агент нападающего «Тампы» Дэн Мильштейн едко ответил фанатам «Канадиенс» в своём «твиттере».

«Никита передаёт привет болельщикам «Монреаля», — написал Мильштейн, сопроводив пост фотографией своего клиента с Кубком Стэнли.