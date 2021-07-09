Русская звезда НХЛ разочаровалась в своём клубе. Куда Тарасенко обменяют из «Сент-Луиса»?

Несколько недель назад мы предполагали, что пути «Сент-Луиса» и звёздного российского форварда «Блюз» Владимира Тарасенко совсем скоро могут разойтись.

Причём казалось, что инициатором досрочного расставания (у Тарасенко контракт до 2023 года) будет клуб, для которого $ 7,5 млн в год зарплаты россиянину в последнее время стали обузой: за последние два сезона Владимир провёл лишь 34 матча из-за проблем с многострадальным плечом, операций и восстановлений.



Однако пару дней назад Тарасенко сам официально запросил обмен в другую команду НХЛ. По информации авторитетного североамериканского издания The Athletic, одной из причин такого решения форварда стали как раз две неудачные операции на плече, которые были сделаны врачами «Блюз» в 2018 и 2019 годах.

Владимир Тарасенко нападающий «Сент-Луис Блюз» «Что-то неправильно сделали, я не мог играть физически — от каждого контакта, броска и борьбы вылетало плечо».

Третья операция в 2020 году была проведена в Колорадо. Обследования показали, что первые два хирургических вмешательства не исправили повреждение связок. The Athletic сообщает, что Тарасенко остался очень расстроен такой ситуацией и считает, что между ним и врачами клуба теперь не может быть полного доверия. Кроме того, игрок посчитал, что «Сент-Луис» затянул с дополнительными тестами, несмотря на то, что он жаловался на дискомфорт в плече перед плей-офф-2020.



В такой ситуации Владимира можно понять. Собственные врачи команды напортачили с операцией и спровоцировали новую травму, не только отняв у Тарасенко несколько сезонов, но и поставив под угрозу вообще продолжение его карьеры. Как тут не разочароваться в клубе? Более того, ещё раньше Владимир не получил капитанскую повязку, хотя являлся безусловным лидером «Блюз» на протяжении нескольких лет. Да и перспективы «Сент-Луиса» в ближайшем будущем весьма туманны. После чемпионства в 2019-м «музыканты» два года подряд вылетают в первом раунде плей-офф и не похожи на команду, способную в ближайшее время всерьёз претендовать на Кубок.

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Очевидно, все эти факторы в совокупности и сподвигнули Тарасенко на официальный запрос об обмене. И «Сент-Луис», учитывая все обстоятельства, вряд ли будет противиться желанию нападающего, к тому же в «Блюз» за последнее время уже научились обходиться без россиянина.



Куда же «Блюз» могут обменять Владимира? Тут расклад следующий. Во-первых, в контракте Тарасенко есть особый пункт, согласно которому он сам выбирает при обмене новую команду. Полторы недели назад издание Daily Faceoff сообщило, что россиянин предоставил «Сент-Луису» список клубов для продолжения карьеры. Вероятно, для увеличения вариантов Тарасенко и сменил недавно агента, став сотрудничать с Полом Теофаносом.

Во-вторых, играет роль тяжесть контракта хоккеиста. Из-за пропуска матчей он заработал меньше в прошлом сезоне и потому в следующем должен получить около $ 9,5 млн. Тут нужно понимать, что потолок зарплат в НХЛ останется прежним, а Тарасенко наверняка захочет попасть в серьёзный клуб.



В-третьих, «Сент-Луис» вряд ли устроит обмен Владимира на драфт-пики, так как в «Блюз» по-прежнему уверены, что чемпионское окно не закрыто. Исходя из всего этого стоит ожидать громкого обмена, по итогам которого «музыканты» получат за Тарасенко другое звёздное имя.



Слухов, мнений и разных инсайдов вокруг обмена Владимира сейчас много. «Бостон», «Каролина», «Айлендерс», «Рейнджерс» — вот неполный список потенциальных кандидатов на Тарасенко. А ведь ещё была информация о возможном трейде «Сент-Луиса» с «Калгари», в результате которого состав «блюзменов» должен пополнить Мэттью Ткачук.

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Не будем забывать и про грядущий драфт расширения. «Сент-Луис» может оставить форварда без защиты и надеяться, что «Сиэтл» его заберёт. Да, в таком случае «Блюз» останутся без какой-либо компенсации, зато разгрузят платёжку. Всё-таки избавление от дорогостоящего хоккеиста это не та сделка, которую гарантированно можно провести с максимальной выгодой.



Как бы то ни было, практически очевидно, что следующий сезон Тарасенко проведёт в другой команде. Хочется пожелать Владимиру, который явно ещё не сказал своего последнего слова в НХЛ, чтобы в дальнейшем травмы обходили его стороной, а перезагрузка карьеры на новом месте прошла в полном объёме.