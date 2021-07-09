КХЛ объявила расписание сезона-2021/2022! Главное, что нужно знать о новом календаре

В отличие от НХЛ, в которой только-только завершился сезон-2020/2021, в Континентальной хоккейной лиге полным ходом идёт подготовка к следующему чемпионату. Руководители клубов формируют составы на будущий сезон. Игроки наслаждаются последними днями отдыха, прежде чем выйти из отпуска, начать тренировки перед предсезонными турнирами, а затем вовсю готовиться к старту регулярки.

Тем временем вчера на официальном сайте КХЛ был опубликован список первых домашних матчей команд, а уже сегодня, 9 июля, появилось полное расписание на предстоящий сезон.

По традиции начало регулярному чемпионату 1 сентября даст матч за Кубок Открытия, где обладатель Кубка Гагарина омский «Авангард» сойдётся с лучшей командой предыдущей регулярки – обладателем Кубка Континента московским ЦСКА, который был оппонентом «ястребов» в финале плей-офф.

Новость по теме «Авангард» и ЦСКА откроют сезон КХЛ 1 сентября. Опубликованы первые домашние матчи клубов

Начало очередного розыгрыша Кубка Гагарина должно состояться 4 марта, а его решающая игра в случае необходимости проведения седьмого матча пройдёт 30 апреля.

Рассказываем, какие ещё особенности будут у календаря КХЛ на сезон-2021/2022.

Матч «Локомотива» 7 сентября

7 сентября наступит 10 лет со дня самой страшной трагедии в истории отечественного хоккея. Именно в этот день в 2011 году потерпел крушение самолёт Як-42, на борту которого находились игроки, тренеры и персонал ярославского «Локомотива». Ужасная катастрофа, горечь от которой невозможно выразить словами, унесла жизни всех людей, находившихся на борту, оставив в живых только бортинженера Александра Сизова, и вынудила ярославский клуб пропустить весь сезон-2011/2012. К счастью, уже через год «Локомотив» вернулся в КХЛ, однако с тех пор ни разу не принимал участие в играх в эту трагичную дату. Как и остальные клубы – до 2018 года ни одной встречи в этот день не проводилось.

В предстоящем чемпионате впервые с момента катастрофы матч «железнодорожников» пройдёт 7 сентября. На официальном сайте КХЛ отмечается, что это было сделано по просьбе ярославского клуба. Соперником «Локомотива», для которого эта игра будет домашней, станет минское «Динамо» — именно в столицу Беларуси в тот злополучный день направлялся безвременно ушедший состав.

Возвращение «Адмирала» и очередной переезд «Торпедо»

Со следующего сезона в лигу возвращается «Адмирал». Команда из Владивостока пропустила предыдущий чемпионат из-за отсутствия финансирования, однако спустя год мы снова увидим клуб из Приморского края в составе участников КХЛ. За последние три недели «моряки» активизировались на трансферном рынке, и уже совсем скоро начнётся вторая попытка дальневосточной команды навести шороху.

Новость по теме «Адмирал» примет участие в чемпионате КХЛ сезона-2021/2022

Реинкарнация «Адмирала» спровоцировала некоторые изменения в составе дивизионов. Команда из Владивостока вернётся дивизион Чернышёва, из-за чего «Куньлунь» переедет в дивизион Харламова. Нижегородское «Торпедо» снова будет выступать в Западной конференции, но теперь в дивизионе Боброва, а череповецкая «Северсталь» спустя три года переместится обратно в дивизион Тарасова.

К слову, команда из Нижнего Новгорода сменит «прописку» уже в шестой раз. «Волжан» можно с уверенностью назвать главными путешественниками лиги.

Перерывы на Евротур и Олимпиаду

В предстоящем чемпионате всего три дня пройдут без матчей – повторение рекордного минимума сезона-2019/2020.

Перерывы на игры этапов Евротура пройдут с 8 по 14 ноября (на время проведения Кубка Карьяла) и с 13 по 19 декабря (Кубок Первого канала). Также предусмотрена месячная приостановка регулярного чемпионата на время подготовки и участия сборных в Олимпийских играх – 2022 в Токио. Пауза пройдёт в период с 22 января по 21 февраля. Единственную встречу, который состоится в этот промежуток, 23 января проведут минское и рижское «Динамо».

Помимо перерывов на международные матчи, лигой предусмотрены перерывы на проведение Матча Звёзд КХЛ (с 15 по 16 января) и на новогодние праздники (с 31 декабря по 2 января).