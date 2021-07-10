Овечкин выйдет на рынок, россияне не будут популярны на драфте? Главные события лета НХЛ

Сезон-2020/2021 в НХЛ закончился взятием «Тампой» Кубка Стэнли, но летних событий в североамериканском хоккее ещё будет предостаточно. Так, 22 июля будет опубликован календарь нового сезона и, похоже, именно в этот день мы узнаем, отпустит НХЛ своих игроков на ОИ-2022, или нет. 28 числа откроется рынок свободных агентов, на который наверняка выйдет Александр Овечкин и немало других интересных хоккеистов.

А перед этим НХЛ проведёт ещё два очень важных события: драфт расширения для «Сиэтл Кракен» и традиционный драфт юниоров. Напоминаем, что нужно знать об этих мероприятиях.

В «Сиэтле» могут оказаться Кузнецов или Тарасенко?

21 июля новый клуб НХЛ «Сиэтл Кракен» выберет по одному игроку из каждой команды лиги, кроме «Вегаса», для комплектования собственного состава. 30 клубов организации могут защитить от драфта 7 нападающих, 3 защитников и 1 вратаря либо 8 полевых игроков и 1 вратаря. Хоккеисты, имеющие в контрактах пункты о запрете обмена без согласия игрока, автоматически попадают в список защищённых игроков. На драфт не будут допущены хоккеисты, проводящие первый или второй сезон в НХЛ, а игроков, пропустивших не менее 60 последних матчей из-за травмы, можно выставлять на драфт только с разрешения НХЛ.

Окончательные списки защищённых хоккеистов клубы должны предоставить не позднее 17 июля. 21 июля «Сиэтл» выберет на драфте 30 игроков, из которых не менее 20 будут иметь контракт на сезон-2021/2022, а их совокупная стоимость составит от 60 до 100% от потолка зарплат минувшего сезона.

Трудно спрогнозировать, кто будет доступен «кракенам» и кого они в итоге выберут, но новичку НХЛ точно будут доступны звёздные фамилии. Кузнецов, Тарасенко, Худобин, Оши, Бёрнс? Вполне реальные варианты.

Первым номером драфта станет чемпион мира, а русские будут непопулярны?

59-й драфт НХЛ пройдёт 23-24 июля в онлайн-формате из города Секокус, штат Нью-Джерси. На него будут допущены следующие группы молодых игроков: родившихся между 1 января 2001 года и 15 сентября 2003 года; не из Северной Америки 2000 года рождения; задрафтованные клубом НХЛ на драфте-2019, но не подписавшие контракт.

Драфт-лотерея прошла в начале лета, в ней приняли участие 15 команд не попавших в плей-офф, а также «Сиэтл». Выбор в первом раунде «Аризоны» был аннулирован из-за нарушений «койотами» правил проведения комбинированных тестов во время сезона-2019/2020.

Победителем лотереи стал «Баффало» (худший клуб последней регулярки), вторым будет выбирать «Сиэтл», третьим — «Анахайм».

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Фаворитом драфта многие журналисты и эксперты видят канадского защитника Оуэна Пауэра из университета Мичиган. Месяц назад Пауэр выиграл ЧМ-2021 в Риге и своим выступлением на том турнире только подтвердил свой высокий потенциал. Интересно, что три года назад «Баффало» уже выбирал под первым номером и взял тогда шведского защитника Расмуса Далина. Станут ли «клинки» во второй раз подряд тратить первый пик на игрока обороны?

Альтернатив Пауэру хватает. Это и однокашники Оуэна по мичиганскому университету форварды Кент Джонсон и Мэттью Бенирс, и канадец из WHL Дилан Гюнтер, и шведский талант из «Юргордена» Вильям Эклунд.

Для россиян первый раунд драфта вряд ли окажется таким же сильным, как в прошлый раз — осенью 2020-го в стартовый день ярмарки ушло сразу четверо наших соотечественников. В числе первых 32-х проспектов различные скауты видят только нападающего системы СКА Никиту Чибрикова, но некоторые шансы на высокий выбор есть также у Даниила Чайки, Кирилла Кирсанова, Фёдора Свечкова. Впрочем, эти фамилии мы наверняка услышим уже 24 июля, когда состоятся раунды драфта со второго по седьмой.