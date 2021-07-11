Дюшарм станет главным, Бержевен скоро уйдёт? Что ждёт главных творцов сказки «Монреаля»

Результат завершившегося несколько дней назад финала Кубка Стэнли – 2021 не стал неожиданностью – чемпионы предыдущего сезона из «Тампа-Бэй Лайтнинг» уверенно защитили титул, разобравшись с «Монреаль Канадиенс» в пяти матчах. Однако само попадание канадцев в решающую серию стало главной сенсацией плей-офф. «Хабс» с огромным трудом обеспечили себе участие в постсезоне и едва не вылетели уже в первом раунде. Но с пятой встречи в противостоянии с историческими соперниками из «Торонто» начался невероятный путь «Монреаля», на котором «Канадиенс» поочерёдно смели и «Мэйпл Лифс», и «Виннипег Джетс», и даже «Вегас Голден Найтс» и по которому они добрались до первого за 28 лет финала, поставив на уши не только жителей провинции Квебек, но и всю Национальную хоккейную лигу.

Несмотря на все усилия, канадцы не сумели сломить сопротивление такого грозного противника, как «Тампа», и теперь им нужно быстро переключиться на подготовку к следующему сезону. В отличие от «молний», для которых главной головной болью межсезонья является формирование состава в условиях давящего на них с огромной силой потолка зарплат, у «Монреаля» на первый план выходят немного другие кадровые вопросы, связанные с одними из главных творцов той сказки, которую мы увидели в их исполнении в Кубке Стэнли.

С зарплатной ведомостью у «Канадиенс» проблем нет – при 15 игроках на действующих контрактах у «Хабс» остаётся чуть более $ 14,5 млн. Этих денег вполне должно хватить, чтобы сколотить боеспособный состав.

Главным же приоритетом для «Монреаля» на данный момент является продление контракта с пока что исполняющим обязанности главного тренера Домиником Дюшармом и избавление его от приставки и.о.

До начала плей-офф канадский специалист едва ли был известен широкой публике. У Дюшарма не было выдающейся игровой карьеры за спиной: первые четыре года он отыграл в команде университета Вермонта, выступая бок о бок, к примеру, с Мартином Сан-Луи и Тимом Томасом, впоследствии завоевавшими Кубок Стэнли с «Тампой» и «Бостоном» соответственно. Затем никем не задрафтованный Доминик пытался закрепиться в профессиональных американских лигах, но, не преуспев в этом, отправился во Францию. Первые два сезона в Европе он провёл в третьем по силе французском дивизионе, который носил статус любительского, и там за 55 матчей набрал 246 очков. Дюшарм показывал хорошую результативность и в высшей лиге, оказавшись там спустя ещё год, но в 2002 году в возрасте 29 лет принял решение повесить коньки на гвоздь.

В качестве тренера канадец также не добился большой известности, но в 2013 году привёл «Галифакс» к первой в истории клуба победе в Мемориальном кубке. Главными звёздами той команды были Мартин Фрк, Натан Маккиннон и Джонатан Друен, с которым Дюшарм воссоединился в «Монреале».

Доминик долгое время работал в лиге Квебека, иногда входя в тренерские штабы юниорской и молодёжной сборных Канады, и только в 2018 году он впервые оказался в НХЛ, став помощником главного тренера «Канадиенс» Клода Жюльена, которого он в феврале 2021-го и заменил на посту наставника команды.

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О работе, которую Дюшарм уже успел проделать в «Монреале», говорят не только результаты команды, но и её игроки. «Он всегда говорит по делу, может объяснить свою точку зрения. У него всё чётко и понятно. Таким и должен быть главный тренер. Он должен общаться с игроками, всё объяснять. Я могу долго говорить о нём. Он отлично поработал», – так высоко отозвался о специалисте один из ветеранов «Канадиенс» Кори Перри.

«Думаю, он очень хорошо поработал. Очень тяжело принимать команду по ходу сезона, потому что нужно избежать серьёзных потрясений. Но он очень хорошо справился в условиях сумасшедшего календаря.

При этом он кое-что поменял в нашей тактике, и его новшества помогли нам. Мне кажется, он сделал каждого из нас лучше, нашёл индивидуальный подход к каждому из нас, сплотил команду, мы стали играть стабильнее, интенсивнее. Отличная работа. Он здорово поработал с командой», – отметил защитник «Хабс» Джефф Питри.

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Дюшарм не отвлекался от работы ни на минуту – даже в период карантина, когда специалист заразился COVID-19, он регулярно общался с игроками по видеосвязи и принимал непосредственное участие в жизни команды.

Доминик оказал положительное влияние на клуб, поэтому неудивительно, что весь хоккейный Монреаль с нетерпением ждёт продления контракта с человеком, выведшим «Канадиенс» в долгожданный финал Кубка Стэнли. По словам Дюшарма, все вопросы относительно нового соглашения лучше задавать генменеджеру «Хабс» Марку Бержевену, из ответов которого ясно: заключение нового договора – не более чем вопрос времени. «С первого дня, когда я принял решение по Дюшарму, я хотел, чтобы он надолго задержался в «Монреале». Но было важно, чтобы он поработал с приставкой «исполняющего обязанности», как это было в «Далласе» с Риком Боунессом. Хотя внутри клуба мы всегда верили в него».

И если с ближайшим будущим Дюшарма всё более-менее понятно, то дальнейшая судьба генерального менеджера «Монреаля» теперь находится под большим вопросом. Последние несколько лет Бержевен находился под мощным непрекращающимся шквалом критики со стороны поклонников «Канадиенс», хотя и без финала Кубка Стэнли его с уверенностью можно назвать самым успешным генменеджером канадцев в XXI веке.

Фигура Марка до сих пор вызывает большое количество противоречий, и за девять лет управления делами «Монреаля» Бержевен провернул несколько спорных сделок, которые либо окупились через некоторое количество времени (как, к примеру, обмен Макса Пасиоретти в «Вегас» на Томаша Татара и Ника Судзуки, сыгравшего важную роль в прошедшем плей-офф и в противостоянии с «рыцарями» в частности), либо же обернулись настоящим провалом. Здесь, конечно, речь идёт об обмене Сергачёв-Друен, хотя изначально намёков на подобный исход не было.

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Однако по ходу сезона-2020/2021 генменеджеру «Канадиенс» снова, как и при его назначении в «Хабс», удалось настроить хоккейную общественность Монреаля в свою пользу. В этому году Бержевену почти удалось достичь того, к чему он так долго и упорно двигался в течение всех предыдущих лет. И все толки о том, что его команда добралась до финала лишь благодаря особенностям постковидного чемпионата, будут не более чем разговорами в пользу бедных. Ведь у Марка «с самого начала была какая-то тактика, и он её придерживался». Спустя годы попыток он всё-таки собрал команду-претендента, в которой богатый опыт ветеранов прекрасно сочетается с дерзостью молодого поколения, являющегося фундаментом будущих успехов команды.

За свою работу Бержевен во второй раз был номинирован на приз лучшему генеральному менеджеру НХЛ, но вновь оказался лишь вторым. Тем не менее для него это был его самый успешный год в качестве генменеджера, и на волне этого успеха он может закончить своё пребывание в клубе в данной роли. По его словам, последние 16 месяцев были для него трудными морально, и здесь его можно понять.

По информации известного инсайдера Эллиота Фридмана, предстоящий сезон может стать для канадца последним у руля «Канадиенс» — контракт Бержевена истекает через год, и весьма вероятно, что продлевать его Марк не станет.

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В таком случае продление контракта с Дюшармом станет одним из последних действий канадца в качестве генменеджера «Монреаля». Но нет сомнений, что перед тем как оставить свою должность, Бержевен сделает всё возможное, чтобы заложить основу для предстоящих побед «Канадиенс».