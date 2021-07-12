«Остановите его». Кучеров долго молчал, а теперь дерзко празднует победу в Кубке Стэнли

Когда Александр Овечкин летом 2018 года нырял в фонтан и шутил о том, что Русская машина не ломается, нельзя было представить более яркого празднования победы в Кубке Стэнли. Но гуляния Никиты Кучерова составят достойную конкуренцию безудержному веселью капитана «Вашингтона».

Во время сезона это сдержанный и сосредоточенный человек, на лице которого даже после голов редко увидишь улыбку, поэтому так занимательно наблюдать, как он преображается после победы, когда можно, наконец, расслабиться.

В этом году у него к тому же накопилось много эмоций, которые он выплеснул только тогда, когда дело было сделано. «Я весь год держал это внутри», — сказал он, показывая на сердце. Его пресс-конференция после решающего матча финала уже стала легендарной и подкупила своей обезоруживающей искренностью. Панчлайны, которые нагора выдавал Никита, стремительно разошлись по интернету и продолжают обсуждаться до сих пор.

Кучеров после победы не пьёт из Кубка Стэнли, вися вниз головой, и не вытворяет каких-то зрелищных вещей (хотя не будем забегать вперёд и подождём чемпионского парада), но это не мешает ему баламутить хоккейную общественность и подкалывать критиков. Скучными эти празднования точно не назовёшь!

Сначала Никита появился на видео, в котором заливисто смеётся, пьёт пиво, тычет в камеру чемпионским перстнем и говорит «Чушь номер один». С учётом того, что, по признаниям игроков «Тампы», они толком не спали несколько дней перед пятым матчем, Никита держится очень хорошо!

Потом русская банда «Тампы» продолжила праздник на яхте, облачившись в футболки с изображением Кучерова, пьющего пиво, и фразой «Чушь номер один». У Никиты есть серьёзный аргумент в доказательство этих слов – два Кубка Стэнли за два года и бонусом – два подряд бомбардирских титула в плей-офф.

«Эти слова войдут в историю хоккея. Ими будут расписывать настенные фрески, их будут печатать на футболках и, вероятно, выбьют на табличке около статуи Кучерова, которая однажды неминуемо появится перед ареной «Тампы». Знаете почему? Потому что это слова чемпиона», — отметило издание The Hockey News.

Новый день – новые футболки с фразой «На $ 18 млн выше потолка». На сей раз это подколка в адрес тех, кто был недоволен филигранными действиями «Тампы» по усмирению потолка зарплат. Кучеров пропустил весь регулярный сезон, восстанавливаясь после операции, и его зарплата не учитывалась в платёжке клуба. Он вернулся в состав в первом матче первого раунда и в итоге набрал 32 очка в 23 играх – на девять больше, чем ближайший преследователь.

«С одной стороны, звёзды НХЛ должны подливать масла в огонь, как Кучеров после второй победы «Тампы» в Кубке Стэнли подряд. С другой стороны, троллинг Кучерова будет так же сложно превзойти, как и его бомбардирские результаты. Отдаём должное Кучерову за троллинг людей по поводу споров о потолке зарплат и за то, что он отрывается на полную катушку», — пишет NBC Sports.

«Остановите его», — оставил под этой фотографией комментарий Евгений Малкин, добавив к сообщению несколько смеющихся смайликов.

Кучеров долго молчал, а теперь дерзко празднует победу в Кубке Стэнли, и он имеет на это полное право. Он выиграл и может сейчас говорить что угодно – победителей не судят. Он был лучшим бомбардиром лиги в плей-офф – и это с учётом того, что финал он играл с переломом ребра. Не он делает из себя главного злодея и жулика – эту роль ему дали разгневанные фанаты других команд, а он просто смеётся над ними. И делает это так же изящно, как раздаёт свои феноменальные передачи и забивает головокружительные голы.