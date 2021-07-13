«Ни капли не пожалел об отъезде в НХЛ. Горел желанием в любую секунду помочь «Монреалю»

21-летний российский защитник Александр Романов провёл свой первый сезон в Национальной лиге. Хоккеист «Монреаля» с ходу добрался до финальной стадии Кубка Стэнли, где его команда уступила «Тампе» в пяти матчах. В эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Романов рассказал о том, как он прижился в лучшей лиге мира и почему не пожалел об отъезде за океан.
«Я был уверен, что мы можем побороться за трофей»
— Финал Кубка Стэнли позади, теперь собираюсь в Москву, домой, — начал наш разговор молодой защитник «Монреаля».
— Соскучились по близким?
— Очень! Соберёмся дома всей семьёй, побудем несколько дней вместе. Все соскучились друг по другу. Всё-таки для меня это был первый год в НХЛ, нелегко уезжать на столь длительный срок.
— Не пожалели, что в столь юном для спортсмена возрасте уехали в НХЛ?
— Не пожалел ни капли, ни единой секунды. Рад, что попробовал свои силы. Это был прекрасный сезон, но лёгким я его не назову. Были матчи хорошие и не очень, сезон шёл волнами. Но мне всё понравилось, получил незабываемые эмоции и, конечно же, бесценный опыт.
— Ожидали такого прорыва от «Монреаля»?
— Да, ведь я верю в свою команду. Я ожидал всего, был уверен, что мы можем побороться за трофей. Всегда был рядом с коллективом, старался принести максимум пользы. Команда у нас собралась сильная, атмосфера замечательная. Мы могли выиграть Кубок Стэнли.
«Было очень приятно забить Василевскому в столь ответственный момент»
— Нынешняя «Тампа» практически непобедима?
— Это невероятно сильная команда. Но в плей-офф слабых команд не бывает. Особенно, в финале. «Монреаль» мог обыграть «Тампу», но случилось то, что случилось. Любой шальной гол способен изменить ход серии. Игра шла кость в кость, каждая ошибка становилась ключевой.
— Согласны, что Андрей Василевский и Кэри Прайс – два сильнейших голкипера в мире на сегодняшний день?
— Абсолютно согласен. Это два сильных и достойных друг друга вратаря, что и доказал завершившийся плей-офф.
— Рады, что сумели забить Андрею Василевскому?
— Было очень приятно забить такому сильному вратарю в столь ответственный момент. Если честно, то больше испытывал чувство шока, нежели радости. Эмоции у меня, как у молодого игрока, просто зашкаливали.
— Наверняка хотелось побольше сыграть в финале?
— Конечно, хотелось. Считаю, что был полностью готов, рвался в бой и горел желанием в любую секунду помочь своей команде, выйти на лёд и сыграть. Но всё решает тренерский штаб, а мы исполняем тренерскую установку.
— После финальной серии российские хоккеисты «Тампы» поздравили вас с дебютным сезоном?
— Да, наши ребята из «Тампы» позвонили и сказали добрые напутственные слова в мой адрес. В ответ я поздравил их команду и самих парней с завоеванием Кубка Стэнли.
«Монреаль» по праву играл в финале Кубка Стэнли в этом году»
— Тяжело играть против такого мастеровитого форварда, как Никита Кучеров?
— Безусловно. Играя против таких форвардов, как Никита, нужно всегда быть начеку. Знал, что Кучеров играл с травмой, об этом много писали в прессе, но он всё равно великолепно делал своё дело. Не просто так человек стал лучшим бомбардиром плей-офф.
— Как в «Монреале» восприняли поражение в финале?
— Все расстроились. Но в итоге тренер похвалил нас за проделанную работу, сказал, что гордится командой. Считаю, что мы проделали колоссальную работу. Никто в нас не верил, но мы всем всё доказали. «Монреаль» по праву играл в финале Кубка Стэнли в этом году.
— По интернету разлетелась картинка с окровавленными глазами защитника Джеффа Питри…
— Джефф получил серьёзную травму. Не каждый игрок смог бы вернуться на лёд после такого.
Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images
«Дедушка сказал: «Играй спокойно, уверенно. Ты готов и всё можешь. Тогда никаких проблем у тебя не возникнет»
— В России и Северной Америке у вас очень хорошая пресса. Приятно читать столько добрых слов в свой адрес?
— Когда я слышу и читаю такие слова, это даёт мне стимул и мотивацию играть ещё лучше. Главное, быть головой на земле, не прекращать работать над собой и посвящать максимум времени труду.
— Кто из хоккеистов, помимо игроков «Тампы», ещё поздравил вас с сезоном?
— Получил поздравления от бывших партнёров по ЦСКА – защитника Никиты Нестерова и вратаря Ильи Сорокина, которые нынешний сезон тоже провели в Северной Америке.
— Ваш дедушка – Зинэтула Хайдарович Билялетдинов – тоже следил за играми?
— Да, он следил за моей игрой, смотрел матчи и поздравил меня с выходом в финал. В каких-то моментах подсказывал, говорил, над чем надо лучше работать. Самое главное, что он сказал: «Играй спокойно, уверенно. Ты готов и всё можешь. Тогда никаких проблем у тебя не возникнет».
— Без подсказок папы тоже не обошлось (отец Александра Романова – известный в прошлом хоккеист, а ныне хоккейный агент Станислав Романов. – Прим. «Чемпионата»)?
— С папой мы созванивались каждый день. Он постоянно что-то подсказывал, выражал своё мнение. Мы с ним всегда на связи. Можно сказать, что общаемся 24 часа в сутки и семь дней в неделю (смеётся).
«Желание сыграть на Олимпиаде просто огромное!»
— И всё-таки тяжело играть в команде, в которой, помимо вас, нет российских хоккеистов…
— Согласен, сложновато. Но есть другой важный нюанс. Мне это позволило быстрее освоиться в коллективе, добавить в английском языке. Я общаюсь со всеми, развиваю свой язык. У нас в команде очень хороший и дружный коллектив. Такое ощущение, что я здесь провёл уже лет пять. Новичком я себя не чувствовал, мне все помогали и всячески поддерживали. Нужно переступать через барьеры, выходить из зоны комфорта. Поэтому во всём ищу свои плюсы. Считаю, что многому научился в своём дебютном сезоне в НХЛ.
— За изучение французского языка, который тоже является государственным в Канаде и провинции Квебек, пока не взялись?
— Нет, по-французски я пока не заговорил. Мне бы сперва с английским разобраться (смеётся).
— Есть желание сыграть на Олимпиаде 2022 года в Пекине?
— Желание сыграть на Олимпиаде просто огромное! А отпустят на неё хоккеистов из НХЛ или нет – зависит не от меня. Но, конечно, очень хочется принять участие в составе российской сборной в таком топовом соревновании, как Олимпиада. Надеюсь, все переговоры между заинтересованными сторонами закончатся положительно. Я всегда рад вызову в сборную России и приложу все усилия, чтобы оправдать оказанное мне доверие.
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