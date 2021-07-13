Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Защитник «Монреаля» Александр Романов – о дебютном сезоне в НХЛ и игре в финале Кубка Стэнли

«Ни капли не пожалел об отъезде в НХЛ. Горел желанием в любую секунду помочь «Монреалю»
Павел Панышев
Александр Романов – о дебютном сезоне в НХЛ!
Аудио-версия:
Комментарии
Защитник Александр Романов рассказал, как провёл первый год за океаном и чем ему запомнился финал Кубка Стэнли с «Тампой».

21-летний российский защитник Александр Романов провёл свой первый сезон в Национальной лиге. Хоккеист «Монреаля» с ходу добрался до финальной стадии Кубка Стэнли, где его команда уступила «Тампе» в пяти матчах. В эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Романов рассказал о том, как он прижился в лучшей лиге мира и почему не пожалел об отъезде за океан.

«Ощущения невероятные!». Молодой русский защитник Романов влюбляет в себя Канаду «Ощущения невероятные!». Молодой русский защитник Романов влюбляет в себя Канаду

«Я был уверен, что мы можем побороться за трофей»

— Финал Кубка Стэнли позади, теперь собираюсь в Москву, домой, — начал наш разговор молодой защитник «Монреаля».

— Соскучились по близким?
— Очень! Соберёмся дома всей семьёй, побудем несколько дней вместе. Все соскучились друг по другу. Всё-таки для меня это был первый год в НХЛ, нелегко уезжать на столь длительный срок.

— Не пожалели, что в столь юном для спортсмена возрасте уехали в НХЛ?
— Не пожалел ни капли, ни единой секунды. Рад, что попробовал свои силы. Это был прекрасный сезон, но лёгким я его не назову. Были матчи хорошие и не очень, сезон шёл волнами. Но мне всё понравилось, получил незабываемые эмоции и, конечно же, бесценный опыт.

— Ожидали такого прорыва от «Монреаля»?
— Да, ведь я верю в свою команду. Я ожидал всего, был уверен, что мы можем побороться за трофей. Всегда был рядом с коллективом, старался принести максимум пользы. Команда у нас собралась сильная, атмосфера замечательная. Мы могли выиграть Кубок Стэнли.

«Было очень приятно забить Василевскому в столь ответственный момент»

— Нынешняя «Тампа» практически непобедима?
— Это невероятно сильная команда. Но в плей-офф слабых команд не бывает. Особенно, в финале. «Монреаль» мог обыграть «Тампу», но случилось то, что случилось. Любой шальной гол способен изменить ход серии. Игра шла кость в кость, каждая ошибка становилась ключевой.

— Согласны, что Андрей Василевский и Кэри Прайс – два сильнейших голкипера в мире на сегодняшний день?
— Абсолютно согласен. Это два сильных и достойных друг друга вратаря, что и доказал завершившийся плей-офф.

— Рады, что сумели забить Андрею Василевскому?
— Было очень приятно забить такому сильному вратарю в столь ответственный момент. Если честно, то больше испытывал чувство шока, нежели радости. Эмоции у меня, как у молодого игрока, просто зашкаливали.

Новость по теме
Защитник «Монреаля» Романов забросил первую шайбу в плей-офф

— Наверняка хотелось побольше сыграть в финале?
— Конечно, хотелось. Считаю, что был полностью готов, рвался в бой и горел желанием в любую секунду помочь своей команде, выйти на лёд и сыграть. Но всё решает тренерский штаб, а мы исполняем тренерскую установку.

Новость по теме
Главный тренер «Монреаля» объяснил, почему Романов сыграл лишь четыре матча в Кубке Стэнли

— После финальной серии российские хоккеисты «Тампы» поздравили вас с дебютным сезоном?
— Да, наши ребята из «Тампы» позвонили и сказали добрые напутственные слова в мой адрес. В ответ я поздравил их команду и самих парней с завоеванием Кубка Стэнли.

«Монреаль» по праву играл в финале Кубка Стэнли в этом году»

— Тяжело играть против такого мастеровитого форварда, как Никита Кучеров?
— Безусловно. Играя против таких форвардов, как Никита, нужно всегда быть начеку. Знал, что Кучеров играл с травмой, об этом много писали в прессе, но он всё равно великолепно делал своё дело. Не просто так человек стал лучшим бомбардиром плей-офф.

— Как в «Монреале» восприняли поражение в финале?
— Все расстроились. Но в итоге тренер похвалил нас за проделанную работу, сказал, что гордится командой. Считаю, что мы проделали колоссальную работу. Никто в нас не верил, но мы всем всё доказали. «Монреаль» по праву играл в финале Кубка Стэнли в этом году.

— По интернету разлетелась картинка с окровавленными глазами защитника Джеффа Питри…
— Джефф получил серьёзную травму. Не каждый игрок смог бы вернуться на лёд после такого.

«Он выглядит страшно». Кровавые глаза защитника «Монреаля» поразили хоккейный мир «Он выглядит страшно». Кровавые глаза защитника «Монреаля» поразили хоккейный мир

Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

«Дедушка сказал: «Играй спокойно, уверенно. Ты готов и всё можешь. Тогда никаких проблем у тебя не возникнет»

— В России и Северной Америке у вас очень хорошая пресса. Приятно читать столько добрых слов в свой адрес?
— Когда я слышу и читаю такие слова, это даёт мне стимул и мотивацию играть ещё лучше. Главное, быть головой на земле, не прекращать работать над собой и посвящать максимум времени труду.

Новость по теме
Защитник «Монреаля»: у Романова такой большой потенциал. Для него предел — только небо

— Кто из хоккеистов, помимо игроков «Тампы», ещё поздравил вас с сезоном?
— Получил поздравления от бывших партнёров по ЦСКА – защитника Никиты Нестерова и вратаря Ильи Сорокина, которые нынешний сезон тоже провели в Северной Америке.

— Ваш дедушка – Зинэтула Хайдарович Билялетдинов – тоже следил за играми?
— Да, он следил за моей игрой, смотрел матчи и поздравил меня с выходом в финал. В каких-то моментах подсказывал, говорил, над чем надо лучше работать. Самое главное, что он сказал: «Играй спокойно, уверенно. Ты готов и всё можешь. Тогда никаких проблем у тебя не возникнет».

— Без подсказок папы тоже не обошлось (отец Александра Романова – известный в прошлом хоккеист, а ныне хоккейный агент Станислав Романов. – Прим. «Чемпионата»)?
— С папой мы созванивались каждый день. Он постоянно что-то подсказывал, выражал своё мнение. Мы с ним всегда на связи. Можно сказать, что общаемся 24 часа в сутки и семь дней в неделю (смеётся).

В плей-офф НХЛ дебютировал ещё один россиянин! Романов помог «Монреалю» оформить сенсацию В плей-офф НХЛ дебютировал ещё один россиянин! Романов помог «Монреалю» оформить сенсацию

«Желание сыграть на Олимпиаде просто огромное!»

— И всё-таки тяжело играть в команде, в которой, помимо вас, нет российских хоккеистов…
— Согласен, сложновато. Но есть другой важный нюанс. Мне это позволило быстрее освоиться в коллективе, добавить в английском языке. Я общаюсь со всеми, развиваю свой язык. У нас в команде очень хороший и дружный коллектив. Такое ощущение, что я здесь провёл уже лет пять. Новичком я себя не чувствовал, мне все помогали и всячески поддерживали. Нужно переступать через барьеры, выходить из зоны комфорта. Поэтому во всём ищу свои плюсы. Считаю, что многому научился в своём дебютном сезоне в НХЛ.

— За изучение французского языка, который тоже является государственным в Канаде и провинции Квебек, пока не взялись?
— Нет, по-французски я пока не заговорил. Мне бы сперва с английским разобраться (смеётся).

— Есть желание сыграть на Олимпиаде 2022 года в Пекине?
— Желание сыграть на Олимпиаде просто огромное! А отпустят на неё хоккеистов из НХЛ или нет – зависит не от меня. Но, конечно, очень хочется принять участие в составе российской сборной в таком топовом соревновании, как Олимпиада. Надеюсь, все переговоры между заинтересованными сторонами закончатся положительно. Я всегда рад вызову в сборную России и приложу все усилия, чтобы оправдать оказанное мне доверие.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021