Капризов отказался от $72 млн! Россиянин не хочет продешевить и всю карьеру быть «дикарём»

Новый контракт Кирилла Капризова в НХЛ — одна из самых горячих тем для обсуждения и спекуляций этим летом. Не так давно мы уже рассказывали о том, почему обладателю «Колдер Трофи» и «Миннесоте» будет нелегко договориться.

С тех пор ситуация не сильно изменилась, однако периодически в российской и североамериканской прессе появляются разного рода подробности и нюансы, а также разыгрывается карта ЦСКА.

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Итак, «Уайлд» в первую очередь хотели попробовать «забронировать» Капризова на долгий срок, предложив ему контракт на 7-8 лет с весьма приличной зарплатой для новичка лиги, отыгравшего в НХЛ только один сезон. Логика «Миннесоты» ясна: они не сомневаются в долгосрочной перспективе Капризова и хотят уже сейчас надолго подписать потенциального фронтмена.



Но Кирилл — новичок не простой. Ему, конечно, льстит любовь фанатов «дикарей» и оценка руководством клуба его роли, но подписать сейчас договор на 8 лет и $ 72 млн — значит продешевить. Это наверняка понимает и сам Капризов, проводящий сейчас затяжной отпуск в России, ну а уж его агент Пол Теофанос в этом просто убеждён. И он точно не даст «Миннесоте» «развести» своего лидера на долгосрочный контракт.

Почему «развести»? Да потому что Капризову не 19-20 лет, а уже 24 года. Подписав восьмилетнее соглашение, он свяжет себя обязательствами с «Уайлд» до 31-32 лет, при этом уже года через 2-3 Кирилл сможет стать настоящей звездой НХЛ, и та зарплата, которую ему сейчас предлагают «дикари», будет не соответствовать его реальному уровню. А на четвёртом десятке Капризов уже вряд ли сможет претендовать на «сверхжирный» договор.



Так что отказ стороны Капризова от пресловутых $ 72 млн — финансово грамотное решение. Очевидно, что Кириллу сейчас нужен контракт-мостик, чтобы окончательно закрепиться в НХЛ и «набить» себе цену для главного договора в карьере с зарплатой на уровне Панарина/Макдэвида, то есть $ 11-12 млн в год.

«Миннесота» прямо сейчас дать такие деньги Капризову на долгий срок, конечно, не может, да и не факт, что Кирилл согласился бы и в этом случае. Всё-таки «Уайлд» — не самое идеальное место для того, чтобы оседать здесь на всю карьеру, и не исключено, что россиянин, освоившись в НХЛ, планирует через несколько лет сменить команду. Да, если Капризов получит желаемый контракт-мостик на 2-3 года, то по его окончании он ещё не станет неограниченно свободным агентом, но никто не отменял такой вид сделки, как обмен. Об этих тонкостях договариваться нужно уже сейчас, и Теофанос, конечно, всё прекрасно понимает.



Переговоры «Миннесоты» с Капризовым сопровождают слухи о возвращении Кирилла в ЦСКА, но я убеждён, что это лишь инструмент давления на «Уайлд». Представить, что форвард после впечатляющего дебютного сезона в НХЛ вдруг добровольно сделает шаг назад в развитии, я никак не могу. Всё это теоретически возможно только в том случае, если стороны долго не смогут прийти к компромиссу, но уже сейчас руководство «дикарей» понемногу намекает, что готово пойти на условия Капризова.



The Athletic уже публиковал возможную зарплату Кирилла в «Уайлд», если будет заключена краткосрочная сделка. А генменеджер «дикарей» Билл Герин не раз выражал уверенность в успешном завершении переговоров, ради чего функционер готов даже понимать «причины интересов другой стороны».

Так что скоро ждём новости о подписании «Миннесотой» Капризова на 2-3-4 года. Реализация дальнейших планов тогда уже будет в руках самого Кирилла.