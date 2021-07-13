Кучеров ходил как Макгрегор и обливался пивом. Кубок Стэнли не выдержал парада «Тампы»

Только вчера мы предположили, что чемпионские празднования Кучерова могут переплюнуть кубковое лето Александра Овечкина, и парад «Тампы» это подтвердил. Лучший бомбардир плей-офф отрывался по полной программе, а партнёры по команде от него не отставали.
В прошлом году «Тампа» провела чемпионский парад не на суше, а на воде из-за коронавирусных ограничений. Получилось так круто, что год спустя это превратилось в традицию. Несмотря на неблагоприятные прогнозы, утром стояла прекрасная солнечная погода, пиво и шампанское лилось рекой, тысячи болельщиков собрались на набережной реки, часть из них присоединились на своих лодках к параду.
Как и в прошлый раз, Алекс Киллорн пришёл с чемпионским поясом и рассекал на гидроцикле, перевозя Кубок Стэнли с одного катера на другой. В какой-то момент к нему присоединился Никита Кучеров и стал поливать всех шампанским.
Видео можно посмотреть в «твиттере» Эдуардо Энчина.
MVP плей-офф Андрей Василевский нашёл новое применение «Конн Смайт Трофи», надев его на голову. А может, это он представлял свой новый шлем к следующему сезону? Вася настолько хорош, что, пожалуй, может позволить себе играть даже вслепую!
Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно в «твиттере» Sportsnet.
Идут годы, а группа «Руки Вверх!» остаётся неизменной классикой, под которую празднуют победы русские хоккеисты. Зажигательные танцы на лодке прилагаются. «Русские знают, как веселиться», — выразил своё восхищение обозреватель The Athletic Джо Смит. Не можем не согласиться.
Никита Кучеров разошёлся настолько, что с криками «Champa Bay» облил пивом репортёра, поднявшегося на катер. Но сначала дал короткое интервью: «Нереально! Столько людей здесь – всех люблю! Давайте оттянемся по полной. Это наше время, два титула подряд, вот как мы это делаем. Наша команда – невероятная, никто не может нас обыграть два года подряд. Это нереальная команда, все выкладываются. Хотелось бы, чтобы мы смогли сохранить всех, но это бизнес. Прямо сейчас давайте веселиться и наслаждаться. Мы это заслужили».
«А есть награда MVP за после плей-офф?» — озадачился вопросом ведущий NBC Sports Лиам Макхью. Вопрос о том, кто должен получить такую награду, даже не стоит. Конечно, Кучеров!
«Куч в ударе и празднует чемпионство в стиле Ови!» — написали в «твиттере» Spittin’ Chiclets.
Позже и Кучерова тоже облили пивом, но он нисколько не возражал и, довольный, радостно позировал на камеру. «Невозможно веселиться больше, чем Кучеров», — подписали фото в «твиттере» Bally Sports Sun: Lightning.
Никита продолжил танцевать, даже сойдя на берег. «Танцуй так, будто никто не смотрит», — отметили комментаторы парада. Самые искренние пляски чемпиона.
Права на видео принадлежат Fox Corp. Посмотреть видео можно в «твиттере» Bally Sports Florida & Bally Sports Sun.
Парад должен был продолжиться концертом в парке, но, едва команда и болельщики добрались до сцены, небо заволокло тучами и началась гроза. Судя по всему, гром и молнии тоже захотели присоединиться к празднику «молний». Лило как из ведра, и праздник пришлось прервать. Виктор Хедман, Стивен Стэмкос и Никита, стоя под крышей, приветствовали самых отчаянных фанатов, которые продолжали стоять под ливнем.
Права на видео принадлежат Fox Corp. Посмотреть видео можно в «твиттере» Bally Sports Florida & Bally Sports Sun.
Когда дождь немного утих, празднование ненадолго возобновилось. Из-за погоды «Тампе» не удалось провести традиционный концерт, во время которого каждый игрок произносит речь, праздник вырвался из-под контроля и перетёк в мокрую с головы до ног, но очень счастливую вечеринку.
Больше всех зажигал Янни Гурд, который где-то нашёл что-то вроде тележки и катался на ней лёжа на животе, а в какой-то момент и вовсе нырнул в толпу восторженных фанатов.
Права на видео принадлежат Fox Corp. Посмотреть видео можно в «твиттере» Bally Sports Florida & Bally Sports Sun.
Пэт Марун, выигравший три титула подряд, остался на месте несостоявшегося концерта дольше всех. Раздавал автографы, поил фанатов пивом и сам выпивал то, что ему предлагали.
Видео можно посмотреть в «твиттере» Эдуардо Энчина.
Кучеров тоже пошёл к болельщикам и изобразил перед ними походку в стиле Коннора Макгрегора. Дальнейший праздник пришлось отменить из-за погоды, но вряд ли кто-то расстроился. Такая вечеринка с громом и молниями запомнится надолго!
Кубок Стэнли продержался целым и невредимым практически до самого конца (а ведь на лодочном параде его едва не попытались перекинуть с катера на катер!), но в итоге не выдержал и немного помялся. Ничего страшного, бывает!
Глядя на зажигательный парад «Тампы», я думала о том, что им надо выиграть и на следующий год тоже. Хотя бы для того, чтобы посмотреть, как Никита Кучеров празднует в третий раз, потому что с каждым годом его кутёж становится всё ярче и ярче.
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