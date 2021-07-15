Новый тренер ЦСКА — ставленник партии. При Фёдорове рулить армейцами будут ветераны клуба?

Перед самым стартом сборов в ЦСКА громыхнуло: армейцы уволили Игоря Никитина, поставив на его место Сергея Фёдорова. Трудно понять, что на самом деле стоит за этим решением, но довольствоваться официально озвученной причиной невозможно.

Игорь Есмантович президент ХК ЦСКА «Сегодня прошло собрание наблюдательного совета, посвящённое прошедшему сезону. При обсуждении было принято решение о назначении главного тренера. Главная причина — результат сезона. Для ЦСКА всегда задача стоит занимать первое место, команда этого не сделала».

Нет, возможно, ЦСКА сейчас действительно управляют максималисты, для которых проигрыш сезона — настоящая трагедия, как в советские времена. Возможно, три финала из трёх возможных за последние четыре года, два золота чемпионата России и один Кубок Гагарина за это время — недостаточное основание, чтобы не увольнять самого успешного тренера в новейшей истории клуба. Но после проигрыша «Авангарду» прошло два с половиной месяца! У ЦСКА уже сформирован состав для нового чемпионата, команда вот-вот начнёт тренировки. И нам хотят сказать, что решение о замене тренера созрело только сейчас?

Да и про солидную компенсацию Игорю Никитину забывать нельзя. Контракт с тренером был рассчитан ещё на два года, так что армейцам придётся раскошелиться. И вряд ли единственная мотивация для этого — поражение в финальной серии прошлого сезона.



Для меня очевидно, что что-то произошло между Никитиным и членами наблюдательного совета клуба. Возможно, на фоне финала. Возможно, поднялась тема стиля, прививаемого ЦСКА главным тренером. Пока был высший результат, всех всё устраивало, а после серебра появились вопросы. Не могу утверждать точно, но косвенно эту мою теорию подтверждают слова нового наставника армейцев Сергея Фёдорова.

Сергей Фёдоров новый главный тренер ХК ЦСКА «Каким будет хоккей ЦСКА при Сергее Фёдорове? Хоккей будет и должен быть цээсковским. Он должен быть азартным, быстрым. Соперник должен везде чувствовать давление, на всех точках площадки. С шайбой мы или без шайбы».

То есть до этого был хоккей не цээсковский, не правильный? Хотя описание от Фёдорова вполне подходит и к той модели игры, которую проповедовал Никитин.



Ну да ладно. Игоря Валерьевича уже скинули, что тут обсуждать? Теперь ЦСКА будет управлять легендарный в прошлом хоккеист Фёдоров без малейшего тренерского опыта. Поэтому пока невозможно рассуждать, какой из трёхкратного обладателя Кубка Стэнли коуч, но тут пока более важно, что Фёдоров на мостике ЦСКА будет представлять весь армейский наблюдательный совет. Для меня совершенно ясно, что он своего рода кандидат от партии, и именно эта партия и будет, по сути, возглавлять ЦСКА в ближайшем сезоне.

Цээсковский хоккей. Убеждён, что это установка не Фёдорова, а совета заслуженных армейских ветеранов во главе с Третьяком и Михайловым. А Сергей Викторович — лишь назначенный проводник их идей. Никитин, похоже, шёл несколько вразрез с мнением почётного общества, за что и поплатился, едва оступившись. Фёдоров своевольничать на первых порах точно не будет, поэтому мы и видим в прессе лишь восторженные отзывы наших прославленных советских хоккеистов о его назначении. Ещё бы, он ведь великий в прошлом игрок, не то что Никитин — «серая средненькая прослойка».



Наверное, вы уже поняли, что за Никитина мне обидно. Не заслужил этот тренер такого отношения. Против Фёдорова же я ничего не имею, но пока отношусь к его перспективам в ЦСКА крайне скептически. Сейчас-то у него полная поддержка совета и ветеранов, но когда начнутся проблемы (вряд ли раньше плей-офф), все шишки полетят именно в Фёдорова, и не факт, что он сможет с этим справиться. Цээсковский хоккей — это хорошо, прошлые заслуги — замечательно, но тренер (тем более в топ-клубе) должен обладать ещё и харизмой, быть мотиватором, оратором, стратегом, иметь в запасе план Б. Обладает ли всем этим Фёдоров? Большой вопрос.

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Мне кажется, что у Фёдорова нет такого внутреннего стержня, какой был у Никитина. Складывается ощущение, что он мягкий, ведомый человек, которому наверняка было спокойнее в своей прошлой во многом номинальной и тихой должности в наблюдательном совете. Иначе бы он уже давно реализовался самостоятельно! А сейчас его бросают в пекло неблагодарной, сумасшедшей тренерской работы. Справится ли Сергей Викторович? Не уверен.



Впрочем, на первых порах у ЦСКА вряд ли будут какие-то проблемы. Состав у команды мощный, интересный, с ним можно пробовать играть в азартный хоккей. Фёдоров наверняка раскрепостит атмосферу в раздевалке (известно, что Никитин исповедовал жёсткую, казарменную дисциплину), будет активнее вводить в состав воспитанников. ЦСКА станет веселее, от этого может пострадать результат команды в регулярке, но у Фёдорова, если он вдруг не станет идти против течения, будет большой кредит доверия от руководства.



Но вот плей-офф… Кубки, как правило, берут самостоятельные, самодостаточные тренеры. Немного (или много) вредные, со своим непоколебимым мнением, не лояльные. У меня большие сомнения, что Фёдоров обретёт эти черты за год, учитывая склад его характера. А если опираться на кейс Никитина, то следующим летом, в случае незавоевания ЦСКА Кубка Гагарина, армейское руководство должно вновь принять решительные меры. Или же максимализм верхушки красно-синих распространялся только на ершистого и нелегендарного Никитина?