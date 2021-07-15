«Вашингтон» не защитит Овечкина, а «Тампа» сохранит Стэмкоса. Прогноз на драфт расширения

На следующей неделе состоится главное событие этого лета в Национальной хоккейной лиге – драфт расширения, на котором свой состав сформирует новичок лиги – «Сиэтл Кракен». Новый клуб НХЛ выберет по одному игроку из каждой команды лиги, кроме «Вегас Голден Найтс».

«Сиэтл» должен выбрать на драфте не менее 20 игроков, находящихся под контрактом на сезон-2021/2022, чья совокупная средняя стоимость составит от 60% до 100% от потолка зарплат минувшего сезона. Новичок лиги не имеет права выкупать контракты хоккеистов, выбранных на драфте расширения, до лета следующего года.

Правила драфта расширения

Каждый клуб имеет право защитить от драфта семерых нападающих, трёх защитников и одного вратаря либо восьмерых полевых игроков и одного вратаря. Хоккеисты, имеющие в своих контрактах пункты о запрете обмена без согласия игрока (NMC), автоматически попадают в список защищённых игроков. К драфту не допускаются все хоккеисты, проведшие первый или второй сезон на профессиональном уровне (продолжает действовать контракт новичка) или ещё не подписавшие контракт.

Каждый клуб должен выставить на драфт расширения как минимум:

одного защитника, находящегося под контрактом на сезон-2021/2022, сыгравшего не менее 27 матчей в минувшем сезоне и не менее 55 за два последних;

не менее двух нападающих, находящихся под контрактом на сезон-2021/2022, сыгравших не менее 27 матчей в минувшем сезоне и не менее 55 за два последних;

не менее одного голкипера, находящегося под контрактом на сезон-2021/2022 или получившего после нынешнего сезона статус ограниченно свободного агента. Клуб может выставить на драфт вратаря в статусе ограниченно свободного агента, если этот голкипер уже получил квалификационное предложение.

Хоккеистов, получивших травмы, ставящие под угрозу их карьеры, пропустивших не менее 60 последних матчей (или имеющих другие подтверждения, что травма угрожает карьере), можно выставлять на драфт расширения только с разрешения НХЛ. Таких игроков не вносят в список защищённых хоккеистов.

Списки защищённых игроков должны быть представлены 17 июля, сам драфт пройдёт 21 июля. В течение двух дней до него «Сиэтл» может вести переговоры с неограниченно свободными агентами. В случае подписания контракта с таким игроком он считается выбранным на драфте расширения, то есть никого другого из клуба «Сиэтл» уже не сможет забрать. «Чемпионат» составил список хоккеистов, которых клубы лиги, по нашему мнению, должны защитить от выбора «Сиэтла». Для начала изучаем Восточную конференцию.

Атлантический дивизион

«Бостон Брюинз» (7+3+1)

Нападающие: Патрис Бержерон (NMC), Давид Пастрняк (NMC), Брэд Маршан (NMC), Чарли Койл (NMC), Крэйг Смит, Джейк Дебраск, Ник Ритчи;

Защитники: Чарли Макэвой, Брэндон Карло, Мэтт Грызлик;

Вратарь: Дэн Владар.

Важно заметить, что основной голкипер «мишек» Туукка Раск не имеет контракта на следующий сезон, поэтому защищать его не нужно. У нападающего Ника Ритчи также истекает действующий контракт, но он является ограниченно свободным агентом. Что касается Тейлора Холла, то игрок летом станет неограниченно свободным агентом, в его защите нет никакого практического смысла, он всё равно выйдет на рынок, если ранее не продлит контракт с «Бостоном».

«Баффало Сэйбрз» (7+3+1)

Нападающие: Джек Айкел, Сэм Райнхарт, Виктор Олофссон, Тейдж Томпсон, Андрес Бьорк, Кейси Миттельштадт, Расмус Асплунд;

Защитники: Хенри Йокихарью, Расмус Далин, Расмус Ристолайнен;

Вратарь: Дастин Токарски.

Накануне стало известно, что нападающий Джефф Скиннер перед драфтом расширения «Сиэтла» отказался от пункта в контракте, запрещающий перемещение. Таким образом, «Сэйбрс» теперь не обязаны включать 29-летнего форварда в список игроков, которые будут защищены от «Кракена». Контракт Скиннера с зарплатой $ 9 млн в год рассчитан до конца сезона-2026/2027. Также уже известно, что «клинки» точно не будут защищать Кайла Окпосо. Более того, «Сэйбрз» готовы доплатить «Сиэтлу», чтобы новичок лиги забрал контракт игрока, рассчитанный ещё на два сезона с зарплатой $ 6 млн в год.

«Детройт Ред Уингз» (7+3+1)

Нападающие: Дилан Ларкин, Тайлер Бертуцци, Робби Фаббри, Якуб Врана, Владислав Наместников, Майкл Расмуссен, Адам Эрне;

Защитники: Филип Гронек, Дэнни Холовски, Трой Стечер;

Вратарь: Томас Грайсс.

По версии североамериканских журналистов, 24-летний нападающий Евгений Свечников является одним из главных претендентов среди российских игроков на смену клуба в результате драфта расширения. Очевидно, что «красные крылья» не нуждаются в россиянине и не станут защищать ограниченно свободного агента от драфта «Кракен». Скорее всего, будет доступен на драфте и самый дорогой защитник «Ред Уингз» Дэнни Декайзер (его зарплата составляет $ 5 млн в год).

«Флорида Пантерз» (7+3+1)

Нападающие: Джонатан Юбердо (NMC), Александр Барков, Сэм Беннетт, Ноэль Аччари, Картер Вераге, Патрик Хёрнквист, Фрэнк Ватрано;

Защитники: Кейт Яндл (NMC), Аарон Экблад, Маккензи Уигар;

Вратарь: Сергей Бобровский (NMC).

Главной интригой выбора «Флориды» являлся ответ на вопрос – будет ли руководство «пантер» просить защитника-ветерана Кейта Яндла отказаться от запрета на перемещение. Накануне инсайдер Эллиотт Фридман сообщил, что «Флорида» не стала обращаться к Яндлу с подобной просьбой. Таким образом, клуб должен будет защитить 34-летнего американца на драфте расширения. Контракт Яндла с кэпхитом в $ 6,35 млн рассчитан ещё на два сезона.

«Монреаль Канадиенс» (7+3+1)

Нападающие: Брэндан Галлахер (NMC), Джош Андерсон, Тайлер Тоффоли, Йеспери Котканиеми, Арттури Лехконен, Джейк Эванс, или Джонатан Друен, или Пол Байрон;

Защитники: Джефф Питри (NMC), Бен Шьяро, Джоэль Эдмундсон;

Вратарь: Кэри Прайс (NMC).

Главная новость из стана действующего финалиста розыгрыша Кубка Стэнли пришла минувшей ночью. Капитан «Канадиенс» Ши Уэбер с большой долей вероятности пропустит весь следующий сезон из-за травм колена, лодыжки и большого пальца. Ожидается, что теперь «Монреаль» практически наверняка не станет защищать свою легенду на предстоящем драфте расширения.

Фото: Claus Andersen/Getty Images

«Оттава Сенаторз» (7+3+1)

Нападающие: Евгений Дадонов, Брэди Ткачук, Коли Уайт, Коннор Браун, Логан Браун, Ник Пол;

Защитники: Тома Шабо, Никита Зайцев, Виктор Мете;

Вратарь: Мэтт Мюррей.

Важно заметить, что для российского защитника Артёма Зуба минувший сезон был дебютным в НХЛ. По этой причине россиянин не примет участия в драфте расширения – его защищать не нужно.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» (8+1)

Нападающие: Никита Кучеров (NMC), Стивен Стэмкос (NMC), Брейден Пойнт, Энтони Чирелли;

Защитники: Виктор Хедман (NMC), Михаил Сергачёв, Эрик Чернак (либо Ондржей Палат в атаке), Кэл Фут;

Вратарь: Андрей Василевский (NMC).

Защитный выбор чемпиона двух последних сезонов НХЛ является огромной интригой. В ближайшее время «молниям» совершенно точно придётся расставаться с важными частями своей чемпионской команды – в противном случае в новом сезоне потолок зарплат уже не влезть. В некотором роде помочь «Тампе» мог Стивен Стэмкос, если бы отказался от запрета на перемещение. В этом случае «молнии» могли бы получить лишнее поле для защиты важного игрока на драфте, однако этого не произойдёт. «Тампа» не будет просить Стивена отказаться от NMC и потратит на него одно место в защитном блоке.

Североамериканскими аналитиками ожидается, что «Лайтнинг» в своём выборе прибегнут к схеме (8+1), чтобы защитить от «Сиэтла» талантливого юниора Кэла Фута. В результате доступными для драфта могут оказаться Райан Макдона, Тайлер Джонсон, Патрик Марун, Ондржей Палат и Янни Гурд. В этом случае выбор «Сиэтла» может упасть на американского защитника Макдону, который внёс огромную лепту в победу «Тампы» в последнем плей-офф. В любом случае удержать всех ключевых игроков «Лайтнинг» точно не смогут.

Фото: Julio Aguilar/Getty Images

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«Торонто Мэйпл Лифс» (8+1)

Нападающие: Джон Таварес (NMC), Остон Мэттьюс, Вильям Нюландер, Митчелл Марнер;

Защитники: Джейк Маззин, Морган Райлли, Ти-Джей Броди, Джастин Холл;

Вратарь: Джек Кэмпбелл.

В приоритетном пуле игроков, доступных для выбора «Сиэтла» находятся нападающий Александер Керфут и защитник Трэвис Дермотт, который буквально на днях заключил новый контракт с «Торонто». Теперь «листья» могут сделать Дермотта доступным для «кракенов» и сохранить в своём составе защитника Джастина Холла, который добился значительного прогресса в минувшем сезоне.

Столичный дивизион

«Каролина Харрикейнз» (7+3+1)

Нападающие: Джордан Стаал (NMC), Андрей Свечников, Себастьян Ахо, Теуво Терявяйнен, Винсент Трочек, Нино Нидеррайтер, Уоррен Фёгеле;

Защитники: Брэди Шей, Джейккоб Славин, Бретт Пеши;

Вратарь: Алекс Неделькович.

Список «Харрикейнз» практически не подвержен какой-либо вариативности. Ведущий защитник команды Даги Хэмилтон находится в статусе неограниченно свободного агента, что означает отсутствие практического смысла его защищать. К тому же «ураганы» уже позволили защитнику вести переговоры с другими клубами лиги.

По большому счёту, выбор «Каролины» крутится вокруг позиции седьмого форварда – на месте ограниченно свободного агента Уоррена Фёгеле может оказаться и условный Йеспер Фаст. Важное замечание – один из основных форвардов команды чех Мартин Нечас освобождён от участия в драфте расширения, так как находится на контракте новичка.

«Коламбус Блю Джекетс» (7+3+1)

Нападающие: Кэм Аткинсон, Макс Доми, Бун Дженнер, Патрик Лайне, Оливер Бьёркстранд, Джек Рослович, Кевин Стенлунд;

Защитники: Сет Джонс, Зак Веренски, Владислав Гавриков;

Вратарь: Йоонас Корписало.

Первый номер «мундиров» Элвис Мерзликин освобождён от участия в драфте расширения, так как отыграл в НХЛ меньше трёх лет. Голкипером, доступным для выбора «Сиэтла», должен стать Кэм Джонсон.

«Нью-Джерси Дэвилз» (7+3+1)

Нападающие: Нико Хишир, Йеспер Братт, Майкл Маклауд, Егор Шарангович, Павел Заха, Ник Меркли, Янне Куокканен;

Защитники: Пи Кей Суббэн, Дэймон Сиверсон, Йонас Зигенталер;

Вратарь: Маккензи Блэквуд.

Только пять нападающих «дьяволов» на данный момент удовлетворяют требованиям НХЛ для драфта расширения – это Нико Хишир, Павел Заха, Йеспер Братт, Майлз Вуд и Андреас Юнссон. Из них двух надо оставить доступным «Сиэтлу». Вероятнее всего, этими игроками окажутся Юнссон и Вуд. Соответственно, Ник Меркли и Янне Куокканен будут защищены. Впрочем, нельзя исключать сделок/продлений контрактов, которые произойдут в ближайшие часы с учётом требований предстоящего драфта. В этом случае диспозиция может измениться.

«Нью-Йорк Айлендерс» (7+3+1)

Нападающие: Мэттью Барзал, Андерс Ли, Брок Нельсон, Жан-Габриэль Пажо, Джош Бейли, Энтони Бовиллье, Джордан Эберле;

Защитники: Райан Пулок, Адам Пелеч, Ник Ледди;

Вратарь: Семён Варламов.

«Сиэтлу» же на выбор остаются опытные кубковые бойцы Кэл Клаттербак, Лео Комаров, Мэтт Мартин, а также молодые РФА, среди которых выделяется 23-летний американский нападающий Киффер Беллоуз. «Островитяне» намерены сохранить как можно больше своих основных игроков. В этой связи сделка с «Сиэтлом», чтобы «Кракен» выбрали Беллоуза вместо того, чтобы позволить им выбрать одного из своих четырёх лучших защитников, имеет большой смысл.

«Нью-Йорк Рейнджерс» (7+3+1)

Нападающие: Артемий Панарин (NMC), Мика Зибанеджад (NMC), Крис Крайдер (NMC), Павел Бучневич, Райан Строум, Филип Хитил, Колин Блэквелл;

Защитники: Джейкоб Труба (NMC), Райан Линдгрен, Либор Гайек;

Вратарь: Александр Георгиев.

На этой неделе «Рейнджерс» продлили контракт с нападающим Бреттом Хауденом. Благодаря этому «синерубашечники» могут защитить на драфте Колина Блэквелла, который вышел на ведущие роли в команде в прошлом сезоне. Также участились разговоры о возможном уходе из команды Павла Бучневича, но «Рейнджерс» точно не захотят расставаться с российским форвардом без компенсации – так что на драфте он защищён будет.

«Филадельфия Флайерз» (7+3+1)

Нападающие: Клод Жиру (NMC), Кевин Хейз (NMC), Трэвис Конечны, Скотт Лоутон, Шон Кутюрье, Джеймс ван Римсдайк, Николя Обе-Кубель;

Защитники: Иван Проворов, Трэвис Сэнхайм, Филипп Майер;

Вратарь: Картер Харт.

Многие американские инсайдеры сообщали, что главным выбором для «Сиэтла» от «Филадельфии» на драфте должен стать Джеймс ван Римсдайк. Однако недавно стало понятно, что «лётчики» не будут защищать на драфте Якуба Ворачека. Стороны сошлись на том, что, возможно, пришло время для перемен. Ожидается, что 31-летний чех не попадёт в число защищённых от драфта расширения игроков. Если «Сиэтл», недавно назначивший главным тренером Дэйва Хэкстола, ранее работавшего с «Флайерз», не заберёт игрока, то его могут обменять.

Фото: Elsa/Getty Images

«Питтсбург Пингвинз» (7+3+1)

Нападающие: Сидни Кросби (NMC), Евгений Малкин (NMC), Джейк Гюнцель, Брэндон Танев, Каспери Капанен, Джаред Макканн, Брайан Раст;

Защитники: Крис Летанг (NMC), Брайан Дюмулин, Маркус Петтерссон;

Вратарь: Тристан Джерри.

Список «Питсбурга» в определённой степени предсказуем. Вопросы, пожалуй, могут возникнуть только вокруг выбора между Брайаном Растом, Джаредом Макканном и Джейсоном Цукером. Ожидается, что именно Цукер окажется вне защитного блока «Пингвинз» перед драфтом расширения.

«Вашингтон Кэпиталз» (7+3+1)

Нападающие: Никлас Бекстрём (NMC), Евгений Кузнецов, Ти Джей Оши, Ларс Эллер, Энтони Манта, Даниэль Спронг, Гарнет Хэтэуэй;

Защитники: Джон Карлсон, Дмитрий Орлов, Джастин Шульц;

Вратарь: Илья Самсонов.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин продолжает находиться в статусе неограниченно свободного агента. И можно с 99%-ной уверенностью говорить о том, что до 21 июля Александр продолжит пребывать в этом качестве. Соответственно, «столичным» не придётся защищать своего лидера на драфте расширения, а уже после него клуб без проблем сможет подписать игрока.

Такую тактику «Кэпиталз» уже применяли в 2017 году, когда не допустили выхода Ти Джея Оши на драфт расширения для «Вегаса» — американец также был свободным агентом, а затем подписал восьмилетний контракт на сумму в $ 46 млн. Много разговоров ходит о фигуре Евгения Кузнецова, но в данном случае применимы те же слова, что в отношении Бучневича и «Рейнджерс». Столичная организация вряд ли захочет терять подобный актив бесплатно. «Вашингтон» продолжит искать для россиянина вариант обмена, который устроит клуб.