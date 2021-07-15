Тарасенко и Задоров не достанутся «Сиэтлу»? Кого защитят клубы НХЛ на Западе

На следующей неделе состоится главное событие этого лета в Национальной хоккейной лиге – драфт расширения, на котором свой состав сформирует новичок лиги – «Сиэтл Кракен». Новый клуб НХЛ выберет по одному игроку из каждой команды лиги, кроме «Вегас Голден Найтс». В результате в составе «Кракена» появятся 30 игроков: в их числе должны быть как минимум 14 нападающих, девять защитников и три вратаря. Данный драфт пройдёт по правилам схожим драфту расширения 2017 года, когда свой состав собирал «Вегас». О правилах драфта расширения можно почитать в первой части:
Центральный дивизион
«Сент-Луис»
Нападающие: Райан О’Райлли, Брэйден Шенн, Роберт Томас, Давид Перрон, Джордан Кайру, Владимир Тарасенко, Оскар Сундквист;
Защитники: Джастин Фолк, Колтон Парэйко, Тори Круг;
Вратарь: Джордан Биннингтон.
Главный вопрос – надо ли «Сент-Луису» защищать Тарасенко, если тот уже сам запросил обмен? Логичнее всего будет его защитить, и после окончания драфта расширения продолжать подбирать подходящего партнёра для обмена, а не рисковать просто так потерять игрока, способного забивать по 30 голов за сезон. К тому же другим клубам невыгодно совершать обмен сейчас – ведь тогда придётся самим защищать Тарасенко.
«Колорадо»
Нападающие: Габриэль Ландеског, Микко Рантанен, Натан Маккиннон, Назем Кадри, Тайсон Джост, Андре Бураковски, Валерий Ничушкин;
Защитники: Сэм Джирард, Кейл Макар, Девон Тэйвз;
Вратарь: Филип Грубауэр.
У «Колорадо» сложилась интересная ситуация – капитан команды Габриэль Ландеског в прессе заявляет, что разочарован ходом переговоров о новом контракте, а основной вратарь Грубауэр тоже ещё не заключил новое соглашение и 28 июля станет свободным агентом. Но, судя по всему, «лавины» планируют защитить обоих. Также надо отметить, что защитник Эрик Джонсон снял запрет на перемещение – в этом сезоне он почти не играл из-за травмы, а в команде есть достаточно других более интересных игроков, на которые может положить глаз «Сиэтл». Например, Грейвз, Донской и Комфер.
«Даллас»
Нападающие: Джейми Бенн (NMC), Денис Гурьянов, Александр Радулов (NMC), Тайлер Сегин (NMC), Радек Факса, Роопе Хинтц, Джо Павелски;
Защитники: Миро Хейсканен, Джон Клингберг, Эса Линделл;
Вратарь: Бен Бишоп (NMC).
У «Далласа» вполне однозначная ситуация – практически все ценные активы остаются под защитой, часть молодых игроков, как Робертсон или Кивиранта, не проходят на драфт из-за недостатка энхаэловского опыта. Единственный российский игрок, который оказался без защиты – Антон Худобин, но это было неизбежно, потому что у Бена Бишопа действует запрет на перемещение, а вратарское место в списке только одно.
«Виннипег»
Нападающие: Блейк Уилер (NMC), Марк Шайфли, Кайл Коннор, Пьер-Люк Дюбуа, Николай Элерс, Эндрю Копп, Адам Лоури;
Защитники: Джош Моррисси, Нил Пионк, Логан Стэнли;
Вратарь: Коннор Хеллебайк.
По части нападающих у «Виннипега» практически консенсус – все игроки на контрактах вписываются в когорту защищённых, кроме Мэйсона Эпплтона, который уже несколько лет пытается пробиться в НХЛ, и последний сезон провёл очень неплохо. Главная задача — кого защищать в линии обороны – молодого и подающего надежды Стэнли или опытного и стабильного Демело?
«Нэшвилл»
Нападающие: Филип Форсберг, Колтон Сиссонс, Люк Канин;
Защитники: Маттиас Экхольм, Роман Йози (NMC), Райан Эллис, Данте Фаббро, Алекс Кэрриер;
Вратарь: Юусе Сарос.
Генменеджер клуба Дэвид Пойл пошёл на обмен Виктора Арвидссона в «Лос-Анджелес», потому что знал, что иначе потеряет его на драфте расширения. Плюс «Нэшвилл» практически наверняка оставит без защиты двух своих самых дорогих нападающих– Мэтта Дюшейна и Райана Джохансена. Они не оправдывают свои огромные зарплаты, и из-за этого обменять их тоже будет непросто. В то же время, этот ход позволит по максимуму сохранить защитную линию.
«Миннесота»
Нападающие: Кевин Фиала, Джоэль Эрикссон Эк, Джордан Гринвей, Маркус Фолиньо, Матс Цукарелло (NMC), Райан Хартман, Нико Штурм;
Защитники: Йонас Бродин (NMC), Джаред Спарджон (NMC), Мэтт Дамба;
Вратарь: Каапо Кякхёнен.
«Миннесота» взорвала межсезонье выкупом контрактов двух звёздных ветеранов, Паризе и Сутера. Последний был настолько ошеломлён этой новостью, что бросил трубку, не закончив разговор с генменеджером Биллом Герином. Зато теперь в списке защищённых освободились два места, и «Миннесота» спокойно сохранит Мэтта Дамбу, который ранее был первым кандидатом на переезд в «Сиэтл».
Напомним, что лучшего новичка НХЛ в этом сезоне Кирилла Капризова защищать не надо, так как он провёл за океаном всего один год.
«Чикаго»
Нападающие: Патрик Кейн (NMC), Джонатан Тэйвз (NMC), Алекс Дебринкэт, Брэндон Хагель, Хенрик Боргстрём, Дилан Строум, Адам Годетт;
Защитники: Коннор Мёрфи, Райлли Стиллман, Никита Задоров;
Вратарь: Кевин Ланкинен.
Интересная ситуация вырисовывается в «Чикаго». С одной стороны, клуб расстался с Данканом Китом, который в противном случае автоматически попал бы в список защищённых, с другой – его место, вполне вероятно, займёт защитник, который пришёл в «Чикаго» в результате этого обмена.
Калеб Джонс – младший брат защитника «Коламбуса» Сета Джонса, который ранее сообщил, что следующим летом собирается выйти на рынок свободных агентов. И он может стать козырем в переговорах, чтобы заманить старшего брата в «Блэкхоукс», значит, логично его защитить. С другой стороны, достойны защиты и Мёрфи, Задоров и Стиллман. Интересно, какой вариант выберет «Чикаго»?
Тихоокеанский дивизион
«Эдмонтон»
Нападающие: Леон Драйзайтль, Коннор Макдэвид, Райан Ньюджент-Хопкинс (NMC), Кайлер Ямамото, Ессе Пульюярви, Джош Арчибальд, Тайлер Бенсон;
Защитники: Дарнелл Нурс, Данкан Кит (NMC), Этан Беар;
Вратарь: Стюарт Скиннер.
«Эдмонтон» недавно провернул сделку с «Чикаго» и получил Данкана Кита, которого обязан защитить (хотя его бы защитили и без этого – иначе зачем совершать обмен?). Нурс – основной защитник команды, а Беар – её будущее, что оставляет без защиты Адама Ларссона, Дмитрия Куликова и Тайсона Берри, но они всё равно стали свободными агентами.
В атаке пять мест в списке можно назвать без всяких сомнений, оставшиеся два, по сообщениям канадских журналистов, скорее всего отдадут Арчибальду и Бенсону. «Эдмонтон» планирует заключить новый контракт с вратарём Майком Смитом, но пока этого не случилось, защищать его нет необходимости. Коскинена с его большой зарплатой и слабой статистикой – тоже.
«Калгари»
Нападающие: Михаэль Баклунд, Джонни Годро, Элиас Линдхольм, Эндрю Манджапане, Мэттью Ткачук, Шон Монахан, Диллон Дубе;
Защитники: Ноа Ханифин, Крис Танев, Расмус Андерссон;
Вратарь: Якоб Маркстрём (NMC).
«Калгари», вероятнее всего, выставит на драфт расширения своего капитана и обладателя «Норриса» Марка Джиордано. Ему 37, и пора думать о будущем, то есть защищать молодёжь. С вратарём тоже нет вопросов – Маркстрём бесспорный стартер, к тому же, попадает под автоматическую защиту. Вопросы по нападающим практически снял Милан Лучич, отказавшись от запрета на обмен, но «Калгари» надо подписать ещё одного опытного нападающего.
«Ванкувер»
Нападающие: Элиас Петтерссон, Брок Бёзер, Бо Хорват, Джей Ти Миллер, Таннер Пирсон, Тайлер Мотт, Мэтью Хаймор;
Защитники: Нейт Шмидт, Тайлер Майерс, Олли Юолеви;
Вратарь: Тэтчер Дэмко.
«Ванкуверу» должно быть довольно легко составлять свой список – Куинн Хьюз по параметрам не подходит для драфта расширения, это оставляет всего трёх подходящих защитников, которых надо сохранить (Трэвис Хэмоник и Алекс Эдлер стали НСА). В линии атаки у «косаток» достаточно игроков, от которых они либо не прочь избавиться, либо и так ясно, что их не заберут. Их и выставят на драфт расширения (Виртанен, Эрикссон, Бигл, Руссель), а также вратаря Брэйдена Холтби.
«Аризона»
Нападающие: Лоусон Круз, Кристиан Дворак, Конор Гарланд, Клейтон Келлер, Фил Кессел (NMC), Ник Шмальц, Тайлер Питлик;
Защитники: Джейкоб Чикран, Оливер Экман-Ларссон (NMC), Кайл Капобьянко;
Вратарь: Дарси Кемпер.
Двоих игроков «Аризоны» защищает пункт о запрете на перемещение, и хотя снова активно обсуждается возможный обмен Экман-Ларссона, «койоты» точно не отдадут его «Сиэтлу». Помимо него и Чикрана, у «Аризоны» нет защитников из основного состава, которых надо включать в список (у всех закончились контракты), поэтому третьим, очевидно, будет значится молодой Капобьянко. Особо ценных незащищённых нападающих у «Аризоны» тоже нет, хотя на месте Питлика мог бы оказаться и Бантинг, и Фишер.
«Анахайм»
Нападающие: Макс Джонс, Исак Лундестрём, Рикард Ракелл, Трой Терри;
Защитники: Хэйдн Флёри, Кэм Фаулер, Хампус Линдхольм, Джош Мэнсон;
Вратарь: Джон Гибсон.
Вероятно, «Анахайм» пойдёт вторым путём и защитит восемь полевых игроков, чтобы сохранить нужных себе защитников. Это отправит на драфт расширения Гецлафа, Хенрика и Сильверберга, но у первого закончился контракт, а оставшиеся двое перевалили за 30 лет и имеют слишком тяжёлые контракты. Другой вариант – оставить без защиты одного из игроков обороны (например, Фаулера), тогда получится защитить, например, Александра Волкова.
«Лос-Анджелес»
Нападающие: Анже Копитар, Виктор Арвидссон, Алекс Иафалло, Адриан Кемпе, Тревор Мур, Карл Грундстрём;
Защитники: Дрю Даути (NMC), Мэтт Рой, Шон Уокер;
Вратарь: Калвин Питерсен.
«Лос-Анджелесу» нет смысла защищать дорогостоящего Джонатана Куика, которого уже вытеснил более молодой вратарь, а также бывшего капитана команды Дастина Брауна. Даже если «Сиэтл» его заберёт, это можно будет вполне безболезненно пережить, тем более в клубе идёт смена поколений. А вот новоприобретённого из «Нэшвилла» Арвидссона защитят обязательно.
«Сан-Хосе»
Нападающие: Логан Кутюр, Тимо Майер, Томаш Гертл, Эвандер Кейн, Джонатан Дален, Кевин Лабанк, Рудольф Балцерс;
Защитники: Эрик Карлссон (NMC), Марк-Эдуар Власик (NMC), Брент Бёрнс;
Вратарь: Джозеф Коренар.
Автоматическую защиту получат два защитника «Сан-Хосе» — Карлссон и Власик, третьим наверняка окажется Брент Бёрнс. По части нападающих «Сан-Хосе», кажется, пока не соответствуют требованиям (на драфт надо выставить двух опытных форвардов на контракте). В список защищённых должны попасть Кутюр, Майер, Кейн и Гертл – атакующий костяк команды, Лабанк, которого готовы обменять (но не отдавать даром), и молодой швед Дален, который месяц назад подписал контракт (он поиграл в АХЛ и не попадает под исключение из драфта). Из опытных и на контракте пока остаётся только Мэтт Ньето – срочно надо подписывать кого-то ещё. Среди вратарей «Сан-Хосе» наверняка защитит Коренара, потому что другой вариант – Мартин Джонс – вряд ли приглянется «Сиэтлу».
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