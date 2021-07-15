Тарасенко и Задоров не достанутся «Сиэтлу»? Кого защитят клубы НХЛ на Западе

На следующей неделе состоится главное событие этого лета в Национальной хоккейной лиге – драфт расширения, на котором свой состав сформирует новичок лиги – «Сиэтл Кракен». Новый клуб НХЛ выберет по одному игроку из каждой команды лиги, кроме «Вегас Голден Найтс». В результате в составе «Кракена» появятся 30 игроков: в их числе должны быть как минимум 14 нападающих, девять защитников и три вратаря. Данный драфт пройдёт по правилам схожим драфту расширения 2017 года, когда свой состав собирал «Вегас». О правилах драфта расширения можно почитать в первой части:

Центральный дивизион

«Сент-Луис»

Нападающие: Райан О’Райлли, Брэйден Шенн, Роберт Томас, Давид Перрон, Джордан Кайру, Владимир Тарасенко, Оскар Сундквист;

Защитники: Джастин Фолк, Колтон Парэйко, Тори Круг;

Вратарь: Джордан Биннингтон.

Главный вопрос – надо ли «Сент-Луису» защищать Тарасенко, если тот уже сам запросил обмен? Логичнее всего будет его защитить, и после окончания драфта расширения продолжать подбирать подходящего партнёра для обмена, а не рисковать просто так потерять игрока, способного забивать по 30 голов за сезон. К тому же другим клубам невыгодно совершать обмен сейчас – ведь тогда придётся самим защищать Тарасенко.

«Колорадо»

Нападающие: Габриэль Ландеског, Микко Рантанен, Натан Маккиннон, Назем Кадри, Тайсон Джост, Андре Бураковски, Валерий Ничушкин;

Защитники: Сэм Джирард, Кейл Макар, Девон Тэйвз;

Вратарь: Филип Грубауэр.

У «Колорадо» сложилась интересная ситуация – капитан команды Габриэль Ландеског в прессе заявляет, что разочарован ходом переговоров о новом контракте, а основной вратарь Грубауэр тоже ещё не заключил новое соглашение и 28 июля станет свободным агентом. Но, судя по всему, «лавины» планируют защитить обоих. Также надо отметить, что защитник Эрик Джонсон снял запрет на перемещение – в этом сезоне он почти не играл из-за травмы, а в команде есть достаточно других более интересных игроков, на которые может положить глаз «Сиэтл». Например, Грейвз, Донской и Комфер.

«Даллас»

Нападающие: Джейми Бенн (NMC), Денис Гурьянов, Александр Радулов (NMC), Тайлер Сегин (NMC), Радек Факса, Роопе Хинтц, Джо Павелски;

Защитники: Миро Хейсканен, Джон Клингберг, Эса Линделл;

Вратарь: Бен Бишоп (NMC).

У «Далласа» вполне однозначная ситуация – практически все ценные активы остаются под защитой, часть молодых игроков, как Робертсон или Кивиранта, не проходят на драфт из-за недостатка энхаэловского опыта. Единственный российский игрок, который оказался без защиты – Антон Худобин, но это было неизбежно, потому что у Бена Бишопа действует запрет на перемещение, а вратарское место в списке только одно.

«Виннипег»

Нападающие: Блейк Уилер (NMC), Марк Шайфли, Кайл Коннор, Пьер-Люк Дюбуа, Николай Элерс, Эндрю Копп, Адам Лоури;

Защитники: Джош Моррисси, Нил Пионк, Логан Стэнли;

Вратарь: Коннор Хеллебайк.

По части нападающих у «Виннипега» практически консенсус – все игроки на контрактах вписываются в когорту защищённых, кроме Мэйсона Эпплтона, который уже несколько лет пытается пробиться в НХЛ, и последний сезон провёл очень неплохо. Главная задача — кого защищать в линии обороны – молодого и подающего надежды Стэнли или опытного и стабильного Демело?

«Нэшвилл»

Нападающие: Филип Форсберг, Колтон Сиссонс, Люк Канин;

Защитники: Маттиас Экхольм, Роман Йози (NMC), Райан Эллис, Данте Фаббро, Алекс Кэрриер;

Вратарь: Юусе Сарос.

Генменеджер клуба Дэвид Пойл пошёл на обмен Виктора Арвидссона в «Лос-Анджелес», потому что знал, что иначе потеряет его на драфте расширения. Плюс «Нэшвилл» практически наверняка оставит без защиты двух своих самых дорогих нападающих– Мэтта Дюшейна и Райана Джохансена. Они не оправдывают свои огромные зарплаты, и из-за этого обменять их тоже будет непросто. В то же время, этот ход позволит по максимуму сохранить защитную линию.

«Миннесота»

Нападающие: Кевин Фиала, Джоэль Эрикссон Эк, Джордан Гринвей, Маркус Фолиньо, Матс Цукарелло (NMC), Райан Хартман, Нико Штурм;

Защитники: Йонас Бродин (NMC), Джаред Спарджон (NMC), Мэтт Дамба;

Вратарь: Каапо Кякхёнен.

«Миннесота» взорвала межсезонье выкупом контрактов двух звёздных ветеранов, Паризе и Сутера. Последний был настолько ошеломлён этой новостью, что бросил трубку, не закончив разговор с генменеджером Биллом Герином. Зато теперь в списке защищённых освободились два места, и «Миннесота» спокойно сохранит Мэтта Дамбу, который ранее был первым кандидатом на переезд в «Сиэтл».

Напомним, что лучшего новичка НХЛ в этом сезоне Кирилла Капризова защищать не надо, так как он провёл за океаном всего один год.

«Чикаго»

Нападающие: Патрик Кейн (NMC), Джонатан Тэйвз (NMC), Алекс Дебринкэт, Брэндон Хагель, Хенрик Боргстрём, Дилан Строум, Адам Годетт;

Защитники: Коннор Мёрфи, Райлли Стиллман, Никита Задоров;

Вратарь: Кевин Ланкинен.

Интересная ситуация вырисовывается в «Чикаго». С одной стороны, клуб расстался с Данканом Китом, который в противном случае автоматически попал бы в список защищённых, с другой – его место, вполне вероятно, займёт защитник, который пришёл в «Чикаго» в результате этого обмена.

Калеб Джонс – младший брат защитника «Коламбуса» Сета Джонса, который ранее сообщил, что следующим летом собирается выйти на рынок свободных агентов. И он может стать козырем в переговорах, чтобы заманить старшего брата в «Блэкхоукс», значит, логично его защитить. С другой стороны, достойны защиты и Мёрфи, Задоров и Стиллман. Интересно, какой вариант выберет «Чикаго»?

Тихоокеанский дивизион

«Эдмонтон»

Нападающие: Леон Драйзайтль, Коннор Макдэвид, Райан Ньюджент-Хопкинс (NMC), Кайлер Ямамото, Ессе Пульюярви, Джош Арчибальд, Тайлер Бенсон;

Защитники: Дарнелл Нурс, Данкан Кит (NMC), Этан Беар;

Вратарь: Стюарт Скиннер.

«Эдмонтон» недавно провернул сделку с «Чикаго» и получил Данкана Кита, которого обязан защитить (хотя его бы защитили и без этого – иначе зачем совершать обмен?). Нурс – основной защитник команды, а Беар – её будущее, что оставляет без защиты Адама Ларссона, Дмитрия Куликова и Тайсона Берри, но они всё равно стали свободными агентами.

В атаке пять мест в списке можно назвать без всяких сомнений, оставшиеся два, по сообщениям канадских журналистов, скорее всего отдадут Арчибальду и Бенсону. «Эдмонтон» планирует заключить новый контракт с вратарём Майком Смитом, но пока этого не случилось, защищать его нет необходимости. Коскинена с его большой зарплатой и слабой статистикой – тоже.

«Калгари»

Нападающие: Михаэль Баклунд, Джонни Годро, Элиас Линдхольм, Эндрю Манджапане, Мэттью Ткачук, Шон Монахан, Диллон Дубе;

Защитники: Ноа Ханифин, Крис Танев, Расмус Андерссон;

Вратарь: Якоб Маркстрём (NMC).

«Калгари», вероятнее всего, выставит на драфт расширения своего капитана и обладателя «Норриса» Марка Джиордано. Ему 37, и пора думать о будущем, то есть защищать молодёжь. С вратарём тоже нет вопросов – Маркстрём бесспорный стартер, к тому же, попадает под автоматическую защиту. Вопросы по нападающим практически снял Милан Лучич, отказавшись от запрета на обмен, но «Калгари» надо подписать ещё одного опытного нападающего.

Новость по теме Форвард «Калгари» Лучич отказался от пункта о запрете на обмены перед драфтом «Сиэтла»

«Ванкувер»

Нападающие: Элиас Петтерссон, Брок Бёзер, Бо Хорват, Джей Ти Миллер, Таннер Пирсон, Тайлер Мотт, Мэтью Хаймор;

Защитники: Нейт Шмидт, Тайлер Майерс, Олли Юолеви;

Вратарь: Тэтчер Дэмко.

«Ванкуверу» должно быть довольно легко составлять свой список – Куинн Хьюз по параметрам не подходит для драфта расширения, это оставляет всего трёх подходящих защитников, которых надо сохранить (Трэвис Хэмоник и Алекс Эдлер стали НСА). В линии атаки у «косаток» достаточно игроков, от которых они либо не прочь избавиться, либо и так ясно, что их не заберут. Их и выставят на драфт расширения (Виртанен, Эрикссон, Бигл, Руссель), а также вратаря Брэйдена Холтби.

«Аризона»

Нападающие: Лоусон Круз, Кристиан Дворак, Конор Гарланд, Клейтон Келлер, Фил Кессел (NMC), Ник Шмальц, Тайлер Питлик;

Защитники: Джейкоб Чикран, Оливер Экман-Ларссон (NMC), Кайл Капобьянко;

Вратарь: Дарси Кемпер.

Двоих игроков «Аризоны» защищает пункт о запрете на перемещение, и хотя снова активно обсуждается возможный обмен Экман-Ларссона, «койоты» точно не отдадут его «Сиэтлу». Помимо него и Чикрана, у «Аризоны» нет защитников из основного состава, которых надо включать в список (у всех закончились контракты), поэтому третьим, очевидно, будет значится молодой Капобьянко. Особо ценных незащищённых нападающих у «Аризоны» тоже нет, хотя на месте Питлика мог бы оказаться и Бантинг, и Фишер.

«Анахайм»

Нападающие: Макс Джонс, Исак Лундестрём, Рикард Ракелл, Трой Терри;

Защитники: Хэйдн Флёри, Кэм Фаулер, Хампус Линдхольм, Джош Мэнсон;

Вратарь: Джон Гибсон.

Вероятно, «Анахайм» пойдёт вторым путём и защитит восемь полевых игроков, чтобы сохранить нужных себе защитников. Это отправит на драфт расширения Гецлафа, Хенрика и Сильверберга, но у первого закончился контракт, а оставшиеся двое перевалили за 30 лет и имеют слишком тяжёлые контракты. Другой вариант – оставить без защиты одного из игроков обороны (например, Фаулера), тогда получится защитить, например, Александра Волкова.

«Лос-Анджелес»

Нападающие: Анже Копитар, Виктор Арвидссон, Алекс Иафалло, Адриан Кемпе, Тревор Мур, Карл Грундстрём;

Защитники: Дрю Даути (NMC), Мэтт Рой, Шон Уокер;

Вратарь: Калвин Питерсен.

«Лос-Анджелесу» нет смысла защищать дорогостоящего Джонатана Куика, которого уже вытеснил более молодой вратарь, а также бывшего капитана команды Дастина Брауна. Даже если «Сиэтл» его заберёт, это можно будет вполне безболезненно пережить, тем более в клубе идёт смена поколений. А вот новоприобретённого из «Нэшвилла» Арвидссона защитят обязательно.

«Сан-Хосе»

Нападающие: Логан Кутюр, Тимо Майер, Томаш Гертл, Эвандер Кейн, Джонатан Дален, Кевин Лабанк, Рудольф Балцерс;

Защитники: Эрик Карлссон (NMC), Марк-Эдуар Власик (NMC), Брент Бёрнс;

Вратарь: Джозеф Коренар.

Автоматическую защиту получат два защитника «Сан-Хосе» — Карлссон и Власик, третьим наверняка окажется Брент Бёрнс. По части нападающих «Сан-Хосе», кажется, пока не соответствуют требованиям (на драфт надо выставить двух опытных форвардов на контракте). В список защищённых должны попасть Кутюр, Майер, Кейн и Гертл – атакующий костяк команды, Лабанк, которого готовы обменять (но не отдавать даром), и молодой швед Дален, который месяц назад подписал контракт (он поиграл в АХЛ и не попадает под исключение из драфта). Из опытных и на контракте пока остаётся только Мэтт Ньето – срочно надо подписывать кого-то ещё. Среди вратарей «Сан-Хосе» наверняка защитит Коренара, потому что другой вариант – Мартин Джонс – вряд ли приглянется «Сиэтлу».