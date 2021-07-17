Странности и риск — маркеры селекции «Салавата». После провала плей-офф Уфа не стала лучше

Уфимский «Салават Юлаев» традиционно считается фаворитом КХЛ и одним из претендентов на Кубок Гагарина. Это некий априорный статус башкирской команды, сохраняющийся, в общем-то, вне зависимости от того, что в какой-то конкретный момент происходит с ней. Однако исторический статус и реальные возможности на локальном временном отрезке — разные вещи. Отсюда вопрос: способен ли нынешний «Салават» рассчитывать на чемпионство?

Отвечая, отталкиваться следует от результата прошлого сезона. Он, как ни крути, получился провальным. «Салават» неплохо прошёл длинную дистанцию регулярки и первый раунд плей-офф, но на второй стадии «сгорел» «Ак Барсу» 0-4 в серии. То поражение обнажило ключевые, стратегические проблемы юлаевцев и ясно дало понять, что для будущих успехов «Салавату» требуется серьёзное усиление, причём не только в селекционном плане, но и в менеджменте.

Но за межсезонье никаких крупных движений в уфимском клубе замечено не было. У «Салавата» не изменился тренерский штаб, а в руководящей верхушке произошли лишь точечные перестановки: из тени вышел бывший заместитель администрации главы республики Ринат Баширов, который теперь будет руководить клубом не в качестве серого кардинала, а генерального директора. При этом за селекцию по-прежнему будет отвечать Александр Курносов.

А стал ли «Салават» сильнее в плане состава? До старта чемпионата, конечно, объективно судить трудно, но пока у меня возникает ощущение, что уфимцы не стали лучше. Нет, понятно, что остались все лидеры (продлить нужно было только Маннинена и Кадейкина), но что там с качественной глубиной ростера? С усилением линии обороны? Ведь главные проблемы юлаевцев были именно в этих областях.

Из злободневных вопросов в «Салавате», на мой взгляд, в межсезонье решили только один: нашли нормального бэкапа для Юхи Метсолы. Эту позицию займёт Александр Шарыченков, который спокойно сможет подстраховать и разгрузить финна в 20-25 матчах сезона.

Но дальше начинаются либо странности, либо откровенно рискованные решения. Во-первых, уфимцы поскупились на новый контракт Владимира Жаркова (форвард вовсе не просил заоблачных денег), зато продлили 36-летнего «белоруса» Плэтта.

Во-вторых, отказались от варианта с подписанием Дмитрия Кагарлицкого ради Виктора Тихонова. Экс-игрок «Ак Барса» и старше Кагарлицкого, и не такой забивной и результативный. Вторая половина прошлого чемпионата выдалась у Тихонова весьма сильной, но не нужно забывать, что в Казани он выходил в тройке с Доусом и Да Костой (главные бомбардиры «Ак Барса» в регулярке), а также постоянно играл в большинстве. В Уфе же Виктору в партнёры достанутся Шмелёв, Кадейкин, Картаев, Хохряков… На мой взгляд, Кагарлицкий в роли креативного лидера условно второго звена смотрелся бы предпочтительнее.

В-третьих, не очень понятна цель подписания Степана Санникова. Бывший любимец новосибирских болельщиков откровенно сдал и «одеревенел» за последние три сезона, чем он может помочь «Салавату», где и так есть кому играть в нижних звеньях? Разве что Степана пригласили, чтобы он через прессу подстёгивал лидеров клуба.

Но больше всего удивляет комплектование «Салаватом» своей защитной линии. Понятно, что рынок весьма скуден, а возможности небезграничны, но не собирать же оборону на основе сбитых лётчиков и ветеранов? От 35-летнего Бирюкова ещё год назад отказались в Магнитогорске, а в Уфе Евгения продлевают уже на второй сезон. 34-летний Зубарев (давно списанный из СКА) стал худшим защитником «Спартака» по показателю полезности, но, судя по всему, получил работу в Уфе. Григорий Панин — капитан, душа и харизма юлаевцев, но ему в ноябре уже 36 лет. А ведь ещё в «Салават» сватают Максима Чудинова, который пока не стар по хоккейным меркам, но из-за серьёзных травм досрочно заканчивает уже второй сезон подряд.

Вот и получается, что по сочетанию возраст/мастерство в «Салавате» есть только два топовых защитника — Михаил Науменков и Филип Ларсен. Да и то датчанин по своему функционалу, скорее, является четвёртым нападающим. Не очень-то солидно для топ-клуба, не правда ли? И даже возможный прогресс молодого Мухамадуллина вряд ли изменит картину. Кроме того, очевидно, что для столь возрастной обороны у «Салавата» коротковата скамейка защитников.

В Уфе, вероятно, сделали выводы после прошлого сезона, но делами их не подкрепили. В новый чемпионат «Салават» вновь заходит командой одного звена с разбалансированным составом, успех которой практически на все 100% будет зависеть от игры четырёх хоккеистов: Метсолы, Хартикайнена, Гранлунда и Маннинена.

Возможно, Томи Лямся попытается разбить финнов по разным тройкам, но чтобы атака «Салавата» действительно стала универсальнее, необходима отдача и от других игроков. Но освоится ли во взрослом хоккее Родион Амиров? Начнёт ли оправдывать «жирный» контракт Михаил Воробьёв? Проведёт ли Сергей Шмелёв ещё один сильный сезон, уже не в клубе-середняке? Вопросов очень много, и ни на один пока нельзя дать однозначно положительный для «Салавата» ответ.

Впрочем, рисуя такую мрачноватую для уфимцев картину, я прекрасно понимаю, что качественно лучшей селекции в «Салавате» сейчас, наверное, и быть не могло. Уже говорил, что юлаевцы — заложники своей стратегии комплектования, совершенно не подходящей для эпохи жёсткого потолка зарплат. Когда шесть человек (первая пятёрка + основной вратарь) «съедают» практически половину платёжки, то невозможно говорить о каком-то сбалансированном комплектовании.

Этим летом в Уфе не могли резко поменять стратегию, даже если бы очень хотели, так как почти все лидеры были на действующих больших контрактах. Но уже через год руководство «Салавата» сможет брать ситуацию в свои руки и иначе подходить к селекции. Если, конечно, после сезона-2021/2022 в этом вдруг не отпадёт необходимость.